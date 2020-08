Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di agosto 2020

Da MyGenius di UniCredit a Conto Crédit Agricole , passando per Conto Widiba , sono diversi i conti correnti che offrono promozioni speciali per chi li attiva entro l’estate: vediamo qui di seguito una panoramica delle offerte più interessanti per avere diritto a sconti speciali , buoni Amazon o a linee vincolate con tassi particolarmente vantaggiosi.

Carte di credito, le migliori offerte di agosto

Ogni conto corrente ormai permette di avere una carta di debito, ma la carta di credito è ancora oggi uno strumento di grande utilità per chi vuole pagare il mese successivo le proprie spese. Il rilascio della carta di credito è sempre discrezionale: la banca può decidere se emetterla o no in base al patrimonio del correntista e al suo “storico” di buon pagatore, che non ha avuto debiti scoperti in passato.

Le banche e gli istituti di credito, per avere nuovi correntisti, anche ad agosto 2020 mettono in campo promozioni particolarmente vantaggiose, che hanno quasi sempre le stesse regole: bisogna aprire entro una certa data il conto corrente (anche online o via app) e poi accreditare lo stipendio, la pensione oppure un bonifico ricorrente con un importo minimo variabile. A questo punto si potrà ricevere, dopo qualche settimana o mese, il bonus: ad esempio dei buoni sconto da spendere online (molto spesso su Amazon), linee di investimento con tassi più vantaggiosi del normale o semplicemente un accredito in contante direttamente sul conto.

Qui di seguito analizziamo tre delle offerte più interessanti per l’estate di quest’anno in materia di conti correnti con carta di credito, ovvero MyGenius di UniCredit, Conto Crédit Agricole Online e Conto Widiba.

MyGenius di UniCredit

MyGenius è il conto corrente di UniCredit che garantisce, in promozione fino al 30 settembre, 150 euro di bonus per chi attiva l’offerta e accredita lo stipendio o la pensione. Si tratta di un conto corrente modulare e flessibile: il suo costo nella versione base di norma è di 3 euro al mese, comprensivo di carta di debito internazionale e servizio di banca multicanale (con la possibilità di effettuare l’addebito diretto per la domiciliazione delle utenze e l’accredito di pensione o stipendio).

Con MyGenius è possibile scegliere inoltre tra tre diversi profili aggiuntivi, o Moduli Transazionali: Silver, Gold e Platinum. Silver dà diritto, oltre a ciò che è già compreso nel canone base, alla carta prepagata UniCreditCard Click, ai bonifici SEPA online, al libretto degli assegni, a 9 euro al mese; le carte di credito invece sono disponibili a partire dal modulo Gold (con quota annua) a 12 euro al mese, mentre il modulo Platinum dà diritto a ben due carte di credito, a una seconda e a una terza carta di debito internazionale, ai prelievi gratuiti di contante presso ATM di altre banche italiane ed estere, alla gratuità della commissione del pagamento per la fattura del Telepass e delle spese di invio dell’estratto conto cartaceo, a 22 euro al mese.

In più, MyGenius offre dei bonus che danno diritto a uno sconto sul canone: 2 euro per i giovani fino ai 30 anni e 2 euro per l’accredito dello stipendio, della pensione o di un bonifico ricorrente con un importo pari ad almeno 750 euro al mese.

MyGenius offre infine anche dei Moduli Investimento, per chi vuole fare trading a condizioni vantaggiose:

il modulo Gold (5 euro al mese) dà diritto a uno sconto del 50% sulle spese semestrali di custodia e amministrazione deposito titoli e a uno sconto del 20% sulle commissioni per la raccolta di ordini e negoziazioni dei titoli impartiti in banca multicanale via Internet;

(5 euro al mese) dà diritto a uno sconto del 50% sulle spese semestrali di custodia e amministrazione deposito titoli e a uno sconto del 20% sulle commissioni per la raccolta di ordini e negoziazioni dei titoli impartiti in banca multicanale via Internet; il modulo Platinum offre lo sconto del 100% sulle spese semestrali di custodia e amministrazione deposito titoli, sconto del 30% sulle commissioni per la raccolta di ordini e negoziazioni dei titoli impartiti in banca multicanale via Internet, money trading (con canone mensile) e invio estratto conto titoli cartaceo.

Anche qui ci sono dei bonus: 50% di sconto sul canone dei moduli Investimento per chi ha un patrimonio tra i 75.000 e i 150.000 euro, 100% di sconto per chi ha più di 150.000 euro sul conto.

L’offerta più interessante, come anticipato, è per chi apre il conto MyGenius da sito, app o mobile fino al 30 settembre 2020 senza moduli attivi: oltre a bonifici SEPA e giroconti in uscita effettuati tramite Internet gratuiti per tutta la durata del contratto, canone per la tenuta mensile del conto senza Moduli non addebitato e costo per il rilascio di una carta di debito internazionale circuito Visa richiesta all’apertura del conto non addebitato, per chi accredita lo stipendio o la pensione entro il 31/12/2020, o versa e mantiene almeno 500 euro fino al 31/12/2020, entro il 31/1 si riceve un bonus di 150 euro direttamente sul conto.

Conto Crédit Agricole Online

100 euro di buono regalo Amazon: è questo il premio per i nuovi correntisti Crédit Agricole che attivano il conto online entro il 30 settembre di quest’anno. Basta inserire il codice promozionale “EASY” ed effettuare una spesa di almeno 500 euro (o 10 transazioni con la carta di debito EasyPlus) entro 60 giorni dall’apertura del conto per ricevere il buono regalo.

Il conto online di Crédit Agricole è a canone zero e assicura prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole, bonifici SEPA online gratuiti, un gestore dedicato per ogni esigenza del cliente. Inoltre è inclusa la MasterCard debit che oltre alle funzionalità classiche permette di effettuare pagamenti anche online, prelevare in tutto il mondo, effettuare pagamenti veloci grazie alla funzione Contactless, personalizzare il PIN e aggiungere nuovi servizi. La carta è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Con Conto Crédit Agricole si può anche richiedere la carta di credito Nexi Classic, per tutti i propri acquisti sia in Italia che all’estero, pagando il mese successivo. Il suo canone annuo è di 30,99 euro.

Conto corrente Widiba

Chi apre un conto corrente con Widiba entro il 26 agosto 2020 avrà molti vantaggi: in primo luogo il 5% di sconto sul pedaggio con Telepass per tutto il resto del 2020, e poi la possibilità di aprire una linea vincolata promozionale con un tasso lordo annuo, sui vincoli a 6 mesi, dell’1,50%. Tutto questo oltre al conto a zero spese per i primi 12 mesi, che può rimanere tale per sempre se si accreditano lo stipendio o la pensione (o se si ha una giacenza media di 5.000 euro).

Per approfittare dell’offerta di Widiba, basta aprire Conto Widiba entro il 26 agosto e attivare una linea vincolata promozionale all’1,50% a 6 mesi entro il 9 di settembre. Grazie a WidiExpress, aprire un nuovo conto e trasferire quello vecchio è semplicissimo: lo si può fare direttamente da casa con la webcam in 5 minuti, compilando poi un modulo online per scegliere che cosa trasferire (bonifici, utenze, saldo sul conto). Entro 12 giorni lo staff di Widiba si occuperà di completare il trasferimento del conto.

La carta di credito di Conto Widiba ha un canone trimestrale di 5 euro e può essere scelta tra i circuiti VISA o MasterCard, con un plafond di 1.500 euro e un servizio alert SMS, push ed email. È possibile scegliere tra 34 diversi stili per la propria carta.

