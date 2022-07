Conti corrente online: i migliori di Luglio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È un rosa di 3 conti correnti online quella selezionata dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (il tool gratuito e digitale disponbile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS). Sono i 3 conti migliori di Luglio 2022, perché sono convenienti, essendo a zero spese e zero commissioni.

Economici, sicuri, pratici: il successo dei conti correnti online

TUTTI I VANTAGGI DI UN CONTO 100% DIGITALE Zero spese: canone annuale gratuito, assenza di commissioni sulle principali operazioni, nessuna spesa di apertura e chiusura Principali operazioni: bonifico ordinario e istantaneo, versamenti, prelievi, pagamenti con carta di debito, domiciliazione delle bollette, ricariche carte, accredito di stipendio e pensione, ricariche telefoniche

Sono facili da aprire e gestire. Soprattutto sono economici: hanno il canone annuale gratuito oppure hanno costi bassi di gestione. E con sempre più banche che varano promozioni per azzerarne le spese. Senza dimenticare che sono pratici e sicuri. I conti corrente online piacciano agli italiani. Tanto che gli istituti di credito segnalano una tendenza in costante aumento: l’impressione in questa estate 2022 è che sia in crescita il numero di risparmiatori che aprano un conto online, spesso lasciando un conto tradizionale. Di fatto Internet e App stanno progressivamente sostituendo gli sportelli delle filiali, con il risultato che home banking e mobile banking (tramite PC e smartphone) permettono un’operabilità sul proprio conto corrente 24 ore su 24 e 7 giorni 7, ovunque ci si trovi in Italia. L’ideale, dunque, anche per chi sia in vacanza o in viaggio.

Per aprire un conto corrente online bastano pochi minuti ed è sufficiente:

essere maggiorenne;

avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia;

avere un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; avere numero di cellulare italiano;

avere indirizzo e-mail valido.

Conti correnti online: le offerte più vantaggiose di Luglio 2022

BANCA CONTO ONLINE CARATTERISTICHE BBVA Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

carta di debito inclusa

prelievi gratuiti per importi pari o maggiori a 100 euro in tutta l’area Euro illimity Bank Conto Smart canone annuale a zero spese per sempre

a zero spese per sempre carta di debito internazionale gratuita per ogni cointestario

bonifici ordinari senza costi aggiunti

conto deposito incluso con tassi di interessi fino al 2.75%, con linee svincolabili e non Banca Widiba Conto Widiba Start per il primo anno canone a zero spese , poi 3 euro al mese di canone ma con promozioni per abbassarne i costi

, poi 3 euro al mese di canone ma con promozioni per abbassarne i costi PEC e Firma Digitale gratuite

carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza commissioni

Vediamo qui di seguito, le proposte di conti correnti online più vantaggiose per Luglio 2022. Offerte che sono state individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Nessun canone annuale, ma numerose promozioni e servizi gratuiti se si apre un conto corrente online BBVA. Ecco ciò che rende quella della banca multinazionale spagnola una delle migliori soluzioni di Luglio 2022.

I nuovi clienti che aprono il conto online ottengono:

un rimborso Gran Cashback BBVA del 20% fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico;

fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico; un rimborso con Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi;

di BBVA fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi; un regalo di 20 euro (fino a un massimo di 100 euro) per ogni persona che, invitata, aprirà un conto BBVA grazie alla promozione “Passaparola”.

Oltre a essere un conto a zero spese, l’offerta di BBVA propone ai risparmiatori anche un IBAN italiano per l’accredito di stipendio e la domiciliazione bancaria delle utenze.

Inoltre il conto di BBVA offre:

carta di debito BBVA fisica o digitale (circuito MasterCard) a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale (circuito MasterCard) a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti digitali con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

fino a un massimo di 6.000 euro; salvadanaio digitale per la gestione dei risparmi;

acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

ricarica del conto gratuita;

possibilità di rateizzare le proprie spese fino a un importo di 1.500 euro, con il pagamento un tasso di interesse;

possibilità di anticipare l’accredito dello stipendio da 3 a 15 giorni, pagando un tasso di interesse.

Conto illimity Bank

Nella rosa dei conti correnti online merita un posto di rilievo anche il Conto Smart di illimity Bank. In sintesi, possiamo dire che si tratti di un conto zero spese, che non prevede il pagamento dell’imposta di bollo con giacenza media annua pari o inferiore a 5.000 euro.

Particolarmente vantaggia risulta la possibilità (entro il 29 Settembre) di attivare anche un conto deposito gratuito (con linee di credito svincolabili e non) allo scopo di far fruttare i propri risparmi. Questo conto deposito di illimity Bank prevede tassi di interesse fino al 2,75%, con linee svincolabili e non, da 24 a 60 mesi, ed è abbinato al Conto Smart.

Per il conto corrente online, la proposta di illimity Bank include anche:

carta di debito internazionale gratuita per ogni intestatario del conto;

3 prelievi con carta di debito internazionale gratuiti al mese in area Euro per importo superiore o uguale a 100 euro;

bonifico ordinario senza commissioni;

senza commissioni; pagamento in App di ricariche telefoniche, bollettini postali, MAV/RAV e F24;

versamento di contanti sul proprio conto nei supermercati convenzionati;

progetti di spesa per accantonare piccole somme di denaro con un rendimento annuale dello 0,5% ;

per accantonare piccole somme di denaro con un ; il servizio “illimity connect” per avere un monitoraggio di tutti i propri conti correnti (anche di quelli aperti in altre banche) con l’App di illimity Bank. Così come da avere una vista aggregata del proprio patrimonio complessivo, nonché di operare su tutti i propri conti .

Conto Widiba

Terza miglior offerta di Luglio 2022 è quella di Banca Widiba. La proposta della banca del Gruppo Montepaschi è il conto Widiba Start, un conto corrente online con zero spese per i primi 12 mesi, poi dal secondo anno canone di 3 euro mese ma con possibilità di azzerarlo se lo si apre entro il 31 Agosto.

Questo conto online offre anche:

carta debito fisica o digitale inclusa (circuito Mastercard);

fisica o digitale inclusa (circuito Mastercard); collegamento a Apple Pay, Google Pay per pagamenti online sicuri:

bonifico ordinario online gratuito;

PEC e firma digitale gratuiti;

prelievi bancomat gratuiti pari o superiore ai 100 euro;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate;

per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate; trading online per operare sulle principali Borse mondiali.

La promozione di Banca Widiba per ridurre al minimo il canone del conto Widiba Start dal secondo anno in avanti prevede:

1 euro in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno di spese con l’accredito di stipendio e pensione; 3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni;

in meno se si hanno meno di 30 anni; 1 euro in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

in meno di spese se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative;

in meno di spese con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative; 1 euro in meno di spese con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

