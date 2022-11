Consumi luce e gas in casa: ecco le stanze più energivore

Le stanze di casa incidono in modo molto differente sui consumi di luce e gas. Per chiarire il differente impatto che le singole stanze di un appartamento possono avere sulle bollette e individuare quelle più energivore, la nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha realizzato una simulazione relativa ad una "famiglia tipo" e andando a considerare le attuali condizioni del mercato energetico, in termini di prezzi per il servizio di Maggior Tutela e del Mercato Libero. Ecco i risultati dell'indagine.

Il nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it si focalizza sulle stanze più energivore di casa. Non tutti gli ambienti di casa incidono in modo significativo sulle bollette. In alcune stanze, infatti, i consumi sono molto maggiori rispetto a quanto si registra in altri. L’indagine ha, quindi, preso in considerazione il caso di una famiglia tipo residente a Milano e composta da quattro persone.

Questa famiglia vive in un appartamento composto da un salotto, un bagno, una cucina e due stanze da letto, una per gli adulti e una per i bambini. Ogni stanza presenta consumi ben precisi legati al modo in cui si utilizza il gas naturale e l’energia elettrica nel corso di un anno, considerando, quindi, anche l’impatto del riscaldamento invernale e del raffrescamento estivo.

Ecco i dati emersi dalla simulazione dell’Osservatorio che mette in mostra quali sono le stanze di casa in cui si registrano i maggiori consumi di luce e gas:

Stanza che vai, consumo che trovi: ecco le parti più energivore di casa

STANZA CONSUMO LUCE CONSUMO GAS RISPARMIO CON MERCATO LIBERO Cucina 537 kWh 170 Smc 162 euro Bagno 370 kWh 320 Smc 119 euro Salotto 470 kWh 280 Smc 146 euro Stanza da letto adulti 100 kWh 70 Smc 32 euro Stanza da letto bambini 290 kWh 150 Smc 90 euro

La simulazione che coinvolge la “famiglia tipo” e un’abitazione di cinque vani prevede un consumo per le singole stanze di 1.767 kWh di energia elettrica e di 990 Smc per il gas naturale (da notare che non si tratta dei consumi complessivi, in particolare per l’elettricità, in quanto non vengono considerati nel conteggio delle singole stanze i consumi slegati da una specifica stanza come l’illuminazione e alcuni elettrodomestici utilizzabili in tutta la casa).

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il consumo stimato si traduce in una spesa annua di 883 euro in Maggior Tutela mentre con il Mercato Libero è possibile arrivare fino a 371 euro, con un risparmio di 512 euro. Questo dato è strettamente legato al disallineamento tra prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, con riferimento all’indice PUN, e prezzo del servizio di Tutela (aggiornato lo scorso settembre e oggi pari a più del doppio del prezzo del PUN). Il prossimo aggiornamento del prezzo in Tutela è previsto soltanto a gennaio 2023.

Per il gas, invece, il consumo stimato è di 990 Smc. Questo dato si traduce in una spesa annua di 879 euro nel servizio di Maggior Tutela e di 841 euro nel Mercato Libero con un risparmio di 37 euro per la “famiglia tipo” che sceglie la migliore offerta del Mercato Libero. Complessivamente, considerando luce e gas, si registra un risparmio di 550 euro annuo, fortemente condizionato dall’attuale condizione del servizio di Tutela.

Ecco i dettagli relativi ai consumi dei singoli ambienti:

Cucina

La simulazione prevede per la cucina la presenza di un frigorifero, di una lavastoviglie, di un piano cottura e del riscaldamento durante l’inverno. Complessivamente si stima un consumo annuo di 537 kWh per l’energia elettrica e di 170 Smc per il gas naturale. La cucina è la stanza più energivora di casa per i consumi di energia elettrica e la terza per consumi di gas.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, la spesa in Tutela è di 268 euro mentre nel Mercato Libero si riduce a 112 euro con un risparmio di 155 euro. Per il gas naturale, la spesa in Tutela è di 150 euro mentre nel Mercato Libero si riduce a 144 euro con un risparmio di 6 euro. Il risparmio complessivo è di 162 euro. Da notare che la cucina è anche la stanza che fa segnare il maggiore margine di risparmio con il passaggio al Mercato Libero.

Bagno

Nel bagno, la simulazione prevede la presenza di una lavatrice e di un’asciugatrice oltre che il consumo di gas per riscaldare l’ambiente e per l’acqua calda sanitaria. Il consumo complessivo è di 370 kWh per l’energia elettrica e di 320 Smc per il gas naturale. Il bagno è la stanza con consumi di gas più elevati in casa.

Per quanto riguarda la spesa, si registra una spesa per la luce di 185 euro in Tutela e di 77 euro nel Mercato Libero con un risparmio di 107 euro. Per il gas naturale, invece, la spesa è di 284 euro in Tutela e 272 euro nel Mercato Libero con un risparmio di 12 euro. Complessivamente, il risparmio è di 119 euro per il bagno.

Salotto

Per quanto riguarda il salotto, invece, l’indagine prevede la presenza di una TV, una console per giocare, un climatizzatore in estate e un sistema di riscaldamento in inverno. Il consumo complessivo è di 470 kWh per l’energia elettrica e di 280 Smc per il gas naturale. La spesa in bolletta dovuta al salotto è di 235 euro nel Mercato Tutelato e di 98 euro nel Mercato Libero (con un risparmio di 136 euro) per l’energia elettrica e di 248 euro in Tutela e di 238 euro nel Mercato Libero (con un risparmio di 10 euro). In un anno, è possibile risparmiare 146 euro su luce e gas.

Stanze da letto

Per la stanza da letto degli adulti è prevista la presenza di un TV, un condizionatore e del sistema di riscaldamento invernale. Il consumo annuo stimato è di 100 kWh per l’energia elettrica e di 70 Smc per il gas naturale. La spesa per la luce è di 50 euro con il servizio di Tutela e di 21 euro con il Mercato Libero per un risparmio di 29 euro. La spesa per il gas, invece, è di 62 euro in Tutela e di 59 euro nel Mercato Libero. Il risparmio complessivo con il Mercato Libero è di 32 euro.

La stanza da letto dei bambini comprende una console oltre ad un TV, un condizionatore e un sistema di riscaldamento. Il consumo annuo è di 290 kWh per l’energia elettrica e di 150 Smc per il gas naturale. La spesa annuale è di 145 euro in Tutela e 60 euro nel Mercato Libero con un risparmio di 84 euro in un anno. Per quanto riguarda il gas, infine, si registra una spesa di 133 euro in Tutela e 127 euro nel Mercato Libero con un risparmio di 6 euro. Complessivamente, si può risparmiare, quindi, 90 euro.