La guida per le connessioni in vacanza per l'Italia e l'estero. Scopri le offerte più convenienti per chiamare e navigare da mobile e fisso durante le ferie

Connettersi in vacanza: guida per l'Italia e l'estero

Di solito quando si è in vacanza si vuole staccare completamente dal mondo ma ciò non significa che venga a mancare la necessità di navigare su Internet. Lo smartphone, ad esempio, si dimostra utilissimo per cercare luoghi da visitare nelle vicinanze e il tragitto più veloce per raggiungerli o trovare un ristorante in cui cenare la sera. Le connessioni in vacanza però possono comportare spese folli se non si ci si prepara per tempo. Ecco, quindi, una lista completa delle migliori offerte di telefonia mobile e fisso per navigare in Italia e all’estero.

Guida alle connessioni in vacanza per il mobile

Minuti, SMS e Gigabyte Costo Travel Europa Extra 5 GB 5 GB aggiuntivi in Ue per 7 giorni 2,99 euro Travel Svizzera 50 minuti in Svizzera

10 minuti dall’Italia verso la Svizzera

10 GB in Svizzera 4,99 euro al mese Travel Weekly 200 minuti (100 in entrata e 100 in uscita)

200 SMS

600 MB 9,99 euro a settimana Travel Daily 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita)

30 SMS

100 MB 6 euro al giorno GIGA Travel Weekly 1 GB 10 euro a settimana TIM In Viaggio Pass 500 minuti (100 in entrata e 100 in uscita)

500 SMS

10 GB in 4G 20 euro per 30 giorni TIM In Viaggio Pass Mondo 100 minuti (50 in entrata e 50 in uscita)

100 SMS

2 GB in 4G 30 euro per 10 giorni TIM In Viaggio Full In Svizzera e Monaco chiamate a 23 cent al minuto

SMS a 10 cent

fino a 500 MB a 3 euro al giorno Nel resto del mondo chiamate a 16 cent + 16 cent di scatto alla risposta

SMS a 16 cent

fino a 50 MB a 3 euro a consumo TIM Opzione Svizzera 500 minuti (250 in entrata e 250 in uscita)

50 SMS

5 GB in 4G 5 euro al mese TIM in Viaggio Internet 4 GB in Europa e USA 25 euro per 10 giorni

Quando si viaggia all’interno dell”Unione Europea non ci sono grosse difficoltà a chiamare, inviare SMS e navigare su Internet da cellulare. In virtù del Regolamento Ue 2016/2286 sul roaming infatti è possibile utilizzare tutti i minuti e messaggi inclusi nella propria offerta di telefonia mobile e una quantità parziale dei Gigabyte in base al costo mensile della tariffa senza alcun sovrapprezzo. E’ possibile calcolare il traffico dati disponibile in roaming in Ue con la formula: prezzo del piano in euro IVA inclusa /(diviso) 3,05 x (per) 2. Esaurito il traffico dati si applica una tariffa extra soglia con costi differenti a seconda dell’operatore.

Le cose cambiano invece per le connessioni in vacanza quando ci si trova in una nazione al di fuori dell’Unione Europea. I gestori infatti applicano tariffe internazionale differenti in base al Paese. Il consiglio quindi è sempre quello di spegnere il roaming quando si è all’estero e cercare di connettersi a Internet su smartphone solo in presenza di una rete Wi-Fi libera. L’alternativa è quella di attivare per le connessioni in vacanza un’offerta estero. Per lo più si tratta di traffico dati aggiuntivo che si paga solo in caso di effettivo utilizzo.

Vodafone al momento propone solamente un’offerta per avere 5 GB in più da utilizzare in Ue. WindTre e TIM invece permettono di sottoscrivere un bundle con minuti, SMS e Gigabyte che si possono consumare anche in alcuni Paesi extra Ue ma tariffati solo se utilizzati.

Guida alle connessioni in vacanza su fisso

Se non avete a disposizione una rete Wi-Fi può essere complicato o comunque eccessivamente costoso navigare su Internet quando si è in ferie in Italia o all’estero. Per le connessioni in vacanza la soluzione migliore è quindi quella di acquistare un’offerta Internet mobile. Questo tipo di promozioni prevedono una SIM solo dati con un quantitativo fisso di Gigabyte incluso che si rinnova ogni mese allo stesso prezzo. La SIM può poi essere inserita in una chiavetta Internet o utilizzata con un modem Wi-Fi portatile per navigare su diversi dispositivi (smartphone, PC, tablet, notebook, etc.) anche contemporaneamente.

Le offerte Vodafone per connettersi in vacanza

Offerte Gigabyte Costo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone ha predisposto diverse offerte solo dati a cui abbinare l’acquisto di una saponetta Internet per navigare fino a 150 Mbps in download su smartphone, tablet, PC, etc. Il dispositivo in questione è incluso in Giga Speed 50 al costo di 1 euro al mese per 24 rate. Le offerte Giga Speed Plus hanno un costo di attivazione di 5 euro mentre per Giga Speed 20 e Giga Speed 50 è di 10 euro.

Se siete all’estero al di fuori dell’Ue, con Internet Passport+ avete 1 GB a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Terminato il traffico si può continuare a navigare a 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno. Nel resto del mondo si hanno invece fino a 500 MB a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Esaurito il traffico si può navigare a 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 MB fino a 250 o 500 MB, oppure fino a 1 GB al giorno a seconda del Paese.

Le offerte TIM per connettersi in vacanza

Offerte Gigabyte Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM ha riservato le offerte SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia a chi è già suo cliente per la rete fissa. La seconda offerta scaduti i 3 mesi si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese, salvo disattivazione. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro nei negozi TIM con 1 cent di traffico incluso. Nelle offerte Supergiga 100 e Supergiga 200 è anche incluso un abbonamento di 3 mesi a Google One, la piattaforma con 100 GB di spazio di memoria nel cloud per salvare foto, video e documenti nella qualità originale.

Vi ricordiamo che TIM offre copertura in 5G in diverse località di villeggiatura come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini e Sirmione.

Internet 100GB e Internet 200GB invece includono MultiSIM, il servizio che consente di condividere la connessione dati con un’altra SIM per navigare su due dispositivi nello stesso momento. Tutte le offerte sopra descritte permettono poi di acquistare un modem 4G portatile nei negozi TIM a prezzo scontato a partire da 29,90 euro.

Se siete in Italia e avete esaurito il traffico dati incluso nell’offerta potete continuare a navigare utilizzando il servizio Giga di Scorta e pagando 1,90 euro ogni 200 MB (massimo 1 GB e 9,50 euro). TIM vi invierà una notifica via SMS quando i Gigabyte strano per esaurirsi.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e sottoscrive una delle sue offerte Internet mobile può attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 linee), TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra ogni giorno per vincere uno smartphone Xiaomi 12 su TIM Party. Il pagamento di tutte le offerte per una maggiore comodità avviene con domiciliazione tramite TIM Ricarica Automatica.

Le offerte WINDTRE per connettersi in vacanza

Offerte Gigabyte Costo Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro al mese Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro al mese Internet Card 200 200 GB per 3 mesi 24,99 euro Internet Card 100 100 GB per 3 mesi 19,99 euro

WindTre consente di scegliere tra due differenti categorie di offerte Internet mobile. Le tariffe Cube prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro, pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese sottoscrivendole online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. Cube Full include anche il modem WeCube. 4G+. Easy Pay è il sistema di pagamento che prevede l’addebito su conto corrente o carta di credito che permette di avere un piano a condizioni agevolate e una maggiore quantità di Gigabyte inclusi, oltre a non dover acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo. Per le offerte Internet Card invece l’attivazione è gratuita.

Le offerte per Internet nella seconda casa

Offerte Gigabyte Costo Attivazione Premium Flexy

illimitati fino a 200 Mbps in download su FTTC 5,99 euro di canone fisso (che si azzera acquistando una ricarica) gratuita Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 19,99 euro al mese 49 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro

Chi ha una seconda casa in una località di villeggiatura per le connessioni in vacanza potrebbe pensare all’offerta di TIM chiamata Premium Flexy. La tariffa prevede un canone di 5,99 euro per navigare per 2 giorni fino a 200 Mbps in download sulla fibra ottica mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) che si azzera nel momento in cui si acquista una ricarica. Le prestazioni dell’offerta dipendono dalla distanza dell’abitazione dalla centralina e da altri fattori come la qualità dei cavi. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. L’attivazione e l’intervento del tecnico per l’installazione della linea sono gratuiti. Si può decidere se utilizzare un modem di cui si è già in possesso o acquistare il modem TIM Hub+ al costo di 5 euro al mese per 48 mesi con domiciliazione in bolletta.

I tagli di ricarica disponibili sono:

2 giorni di navigazione a 5,90 euro

7 giorni di navigazione a 12,90 euro

30 giorni di navigazione a 39,90 euro

Le ricariche si possono acquistare dall’app MyTIM, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, nei negozi autorizzati dall’operatore o chiamando il Servizio Clienti al 187.

Un’altra offerta interessante per le connessioni in vacanza è Super Internet Casa di WindTre. Si tratta infatti di una proposta pensata come alternativa alla rete fissa che include navigazione illimitata fino a 200 Mbps su rete mobile e con incluso un modem Wi-Fi portatile per connettere più dispositivi contemporaneamente. Basta collegarlo a qualsiasi presa di corrente per iniziare a navigare. Super Internet Casa però è disponibile solo per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile e la copertura è limitata ad alcuni Comuni.