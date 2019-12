Concorso Win&Go di Edison Energia: ecco tutti i premi

Edison Energia ti premia con il concorso Win&Go : un calendario dell’Avvento davvero speciale quello realizzato dall’operatore Edison nel periodo compreso tra il 1° e il 24 dicembre 2019 . Scopri a quali destinatari si rivolge il concorso, in cosa consistono i premi messi in palio e quali sono i servizi da attivare per poter partecipare all’iniziativa.

Edison Energia ti premia con il concorso “Edison Win&Go”, attivo nel periodo compreso tra il 1° e il 24 dicembre 2019: tanti i premi giornalieri e una maxi estrazione finale, che sarà effettuata il 31 marzo 2020. Edison Energia è da sempre un operatore attento ai bisogni dei propri clienti: nella sua offerta sono infatti disponibili sia promozioni dedicate ai clienti domestici, sia alla categoria business, che include le piccole e medie imprese, le grandi aziende o i liberi professionisti.

Al concorso Win&Go indetto da Edison Energia potranno partecipare i maggiorenni con residenza o domicilio in Italia che, durante uno dei giorni dedicati alla promozione, decideranno di attivare una o più nuove proposte di contratto per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, attraverso un qualunque canale di sottoscrizione. Vediamo di seguito quali sono i dettagli del concorso Win&Go, chi sono i destinatari della promozione e quali premi si possono vincere partecipando.

I destinatari del concorso Win&Go di Edison Energia

Il concorso Win&Go è destinato a due categorie di sottoscrittori. La prima comprende tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di attivare una delle offerte promozionate consumer, scegliendo tra:

Edison Luce Prezzo Fisso 12;

Edison Gas Prezzo Fisso 12;

Edison World Luce;

Edison World Luce Plus;

Edison World Gas;

Edison World Gas Plus;

Edison Luce Fix12;

Edison Gas Fix12;

Edison Web Luce;

Edison Web Gas.

La seconda categoria è rappresentata, invece, dai clienti che hanno richiesto un cambio fornitore per l’attivazione di una fornitura di luce e/o gas con Edison Energia, ma anche dai clienti che stanno facendo un subentro o un nuovo allaccio. Come è possibile notare scorrendo i nomi delle offerte sottoscrivibili per la partecipazione al concorso, si tratta di forniture valide sia sulla componente luce sia su quella gas, che possono anche essere attivate nello stesso momento, permettendo così di raddoppiare le possibilità di vincita.

Sono invece esclusi dalla partecipazione al concorso a premi Win&Go i clienti che hanno presentato una richiesta di voltura, ovvero di cambio intestatario di una fornitura già attiva. Chi aderisce a un’offerta di Edison Energia differente rispetto a quelle presentate nell’elenco riportato in precedenza non avrà il diritto di partecipare al concorso.

Al concorso possono partecipare anche i nuovi clienti business che sottoscrivono un contratto di tipo business fra quelli riportati nell’elenco che segue:

Edison Web Business Luce;

Edison24 Business;

Edison Ecosmart;

Edison Premium Luce;

Edison Premium Luce Index;

Edison Web Business Gas;

Edison Gas24 Business;

Edison Premium Gas;

Edison Premium Gas Index;

Edison Soluzione in Borsa;

Edison Soluzione in Borsa Gas;

Edison Soluzione Business Luce;

Edison Soluzione Business Gas.

I clienti business possono partecipare al concorso anche in caso di:

cambio fornitore; subentro; nuovo allaccio.

Non possono partecipare al concorso:

gli enti locali e nazionali che rientrano nella categoria di Pubblica Amministrazione;

il condominio;

i lavoratori dipendenti e i collaboratori del gruppo Edison S.p.A. e delle sue controllate.

Concorso Win&Go di Edison Energia: i premi in palio

Passiamo, adesso, alla parte più interessante del concorso: cosa si vince se si rispettano le condizioni del regolamento nel periodo che intercorre fra il 1° e il 24 dicembre 2019? Di seguito l’elenco dei premi previsti:

1 Auto Elettrica a marchio BMW , modello i3 120Ah, che rappresenta il premio con il valore più alto in assoluto;

, modello i3 120Ah, che rappresenta il premio con il valore più alto in assoluto; 200 Hoverboard elettrico a marchio Nilox, modello PLUS OFF ROAD – 30NXBKORBU101;

400 Monopattino elettrico a marchio Nilox, modello DOC ECO 3 BLACK – NXESECO3BL;

180 E-bike a marchio Montana Bike, modello S3925-M-E-BLUECITY 28″TY-300 6V.

L’auto verrà assegnata tramite un’estrazione finale tra tutti i clienti che hanno partecipato al concorso e potrà essere intestata unicamente al vincitore del concorso. Verrà consegnata nella concessionaria BMW più vicina all’abitazione del vincitore.

Per quanto riguarda gli altri premi, quindi gli hoverboard, i monopattini e le e-bike, saranno assegnati tramite estrazione finale sulla base delle partecipazioni riferite ai giorni del periodo promozionale. I premi sono stati ripartiti nel modo seguente:

1 dicembre: 30 e-bike;

2 dicembre: 40 monopattini;

3 dicembre: 25 hoverboard;

4 dicembre: 40 monopattini;

5 dicembre: 30 e-bike;

6 dicembre: 25 hoverboard;

7 dicembre: 40 monopattini;

8 dicembre: 25 hoverboard;

9 dicembre: 40 monopattini;

10 dicembre: 30 e-bike;

11 dicembre: 25 hoverboard;

12 dicembre: 40 monopattini;

13 dicembre: 30 e-bike;

14 dicembre: 25 hoverboard;

15 dicembre: 40 monopattini;

16 dicembre: 25 hoverboard;

17 dicembre: 30 e-bike;

18 dicembre: 40 monopattini;

19 dicembre: 25 hoverboard;

20 dicembre: 40 monopattini;

21 dicembre: 25 hoverboard;

22 dicembre: 40 monopattini;

23 dicembre: 30 e-bike;

24 dicembre: 40 monopattini.

Concorso Win&Go di Edison Energia: modalità di partecipazione

Partecipare al concorso è davvero molto semplice:

basterà aderire a una delle offerte promozionate consumer o a una delle offerte promozionate business tra quelle elencate in precedenza, indicando tutti i dati richiesti; è molto importante fornire o una mail o un numero di telefono attivi ai quali sarà inviata l’eventuale comunicazione in caso di vincita.

Nel caso in cui si decidesse di attivare al contempo due nuovi contratti, si avrà diritto a due titoli di partecipazione: ciò significa doppia chance di vincere uno dei premi messi in palio dal concorso Win&Go di Edison Energia. Nel caso di attivazione di quattro forniture, gas e luce per la prima casa, e gas e luce per la seconda casa, si avrà diritto a 4 titoli di partecipazione al concorso. Stesso principio vale per un’azienda che attiva al contempo 2 nuove forniture luce e gas per la sede principale e per la sede secondaria: le possibilità di vincita saranno quadruplicate.

La scadenza per l’estrazione è stata fissata il 31 marzo 2020: entra tale data saranno stilati 24 elenchi relativi ai premi in palio nei 24 giorni del concorso, chiamati Elenco eleggibili giornaliero, e 1 elenco contenente il nome di tutti i partecipanti, per l’estrazione finale della macchina, chiamato Elenco eleggibili totale.

Un cliente che è presente più di una volta o nell’Elenco eleggibili giornaliero o nell’Elenco eleggibili totale, avrà diritto a tutti i premi per i quali sarà eventualmente estratto.

Concorso Win&Go di Edison Energia: l’estrazione finale

L’estrazione finale del concorso Win&Go di Edison Energia si svolgerà alla presenza di un funzionario responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede Pubblica. Sarà effettuata con un software programmato e si baserà sul criterio della casualità, trattandosi, per l’appunto, di un’estrazione.

Tale modalità permetterà di estrarre:

un numero di vincitori corrispondente al numero e alla tipologia di premi prevista dal regolamento in relazione ai giorni compresi fra il 1° e il 24 dicembre, estratti dall’Elenco eleggibili giornaliero ;

; un vincitore dell’autovettura, accompagnato da 10 riserve, estratto dall’Elenco eleggibili totale.

I vincitori saranno contattati tramite email o con una telefonata (o un SMS in caso di mancata risposta), in base al metodo indicato in fase di attivazione del contratto. Nello specifico:

i vincitori di hoverboard, monopattino o e-bike avranno a disposizione 10 giorni di tempo dal primo contatto per rispondere e confermare l’indirizzo al quale inviare il premio previsto;

dal primo contatto per rispondere e confermare l’indirizzo al quale inviare il premio previsto; il vincitore della macchina dovrà comunicare entro 10 giorni le informazioni e i documenti necessari all’immatricolazione del veicolo. Nel caso in cui la macchina fosse vinta da un’azienda, allora l’intestatario del mezzo sarà la sua ragione sociale.

Qualora non si dovessero rispettare i tempi indicati dal regolamento del concorso Win&Go di Edison Energia, il premio sarà assegnato in automatico alla prima riserva indicata in elenco.

Ricapitolando, quella ideata da Edison Energia è una gran bella iniziativa che permetterà di scegliere tra una delle soluzioni tariffarie disponibili in questo momento da parte dell’operatore (che, ricordiamo, opera nel mercato libero dell’energia e del gas naturale) e, al contempo, di concedersi l’occasione di tentare la sorte e farsi un regalo di Natale in più.

Analizzando nel dettaglio i premi messi in palio da Edison Energia con il concorso Win&Go emerge anche il suo impegno a sostegno dell’ambiente: hoverboard, monopattino, e-bike e auto elettrica sono infatti 4 premi green, che rappresentano senza dubbio un motivo di encomio nei confronti dell’azienda.

Oltre al concorso Win&Go, che è bene ribadire sarà valido dal 1° al 24 dicembre 2019, per tutto il periodo dell’Avvento, attivare una delle proposte luce e/o gas di Edison Energia dà diritto in questo momento a 100 euro di sconto.

