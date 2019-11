Con Vodafone Internet Unlimited 100 euro in buono spesa fino al 21 novembre

L’operatore britannico dopo la tv in streaming e le chiamate gratuite passa ai buoni spesa per invogliare gli utenti a scegliere i suoi piani. Ecco in cosa consiste l’ultima offerta Vodafone, come ottenere il voucher spesa da 100 euro, quali sono le 4 catene di supermercati che hanno aderito alla promozione e quali altri servizi accessori si possono avere con il piano Unlimited

È stato nuovamente prorogata la promozione che offre ai clienti che attivino il piano fibra ottica Unlimited di Vodafone un buono spesa del valore massimo di 100 €. Questa è solo l’ultima delle trovate che l’operatore mette in campo per cercare di conquistare una fetta di mercato più ampia. L’Internet Unlimited di Vodafone è disponibile sia per chi voglia il servizio FTTH (Fiber to Home), sia per i clienti raggiunti da FTTC (Fiber to cabinet) che Adsl.

Prima di sottoscrivere uno di questi contratti è meglio verificare la copertura disponibile nella vostra zona, infatti la FTTH di Vodafone arriva ancora solo in 100 comuni ma è sempre meglio effettuare un controllo perché non è automatico che in ogni quartiere e palazzo sia possibile attivare la nuova tecnologia.

Il buono da 100 € potrà essere richiesto solo in caso di attivazione della fibra FTTH di Vodafone e soltanto da chi chiederà anche l’opzione Vodafone Ready inclusa nel proprio piano di abbonamento. Oltre a questo premio l’offerta Vodafone garantisce agli utenti l’uso di una delle migliori linee internet casa in Italia. La banda minima garantita dalla sua connessione FTTH ad 1 Gigabit al secondo è di 100 Mbit/s, è seconda solo a TIM che dichiara una velocità minima in download di oltre 200 Mbit/s.

Il voucher spesa è solo uno dei benefit extra abbinati in questo periodo alle promozioni dell’operatore britannico, uno dei preferiti dagli utenti sono le promozioni legate agli abbonamenti di pay tv. Per conoscere in dettaglio le offerte complete usate il comparatore di SosTariffe.it e selezionate i vostri parametri preferiti, otterrete così una ricerca personalizzata filtrata sulle vostre esigenze.

L’offerta internet casa Unlimited

Internet Unlimited può essere attivata sia dai clienti fibra che da quelli Adsl, le velocità di questa offerta è fino a 20 Mega. Per la fibra oltre a quella fino a 1 Gigabit si possono scegliere le linee FTTC da 100 o 200 Mega. In ogni caso il prezzo base del piano internet casa con chiamate illimitate dell’operatore britannico non cambia: l’abbonamento costerà 27.90€ al mese.

Attivare questo piano vi vincolerà con Vodafone per 2 anni, se deciderete per qualsiasi motivo di interrompere il contratto prima di questo termine è prevista una penale di 28 €. Il canone di 27.90 € al mese se resterete per 4 anni con Vodafone scenderà dal 5° anno a 20.90 €.

L’offerta Unlimited Chiamate illimitate include:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit

chiamate senza limiti

sim con 30 GB al mese (anche in hotspot)

Vodafone Ready

Per 3 mesi si potrà provare Vodafone Tv con NOW Serie TV e intrattenimento (vincolo 24 mesi di abbonamento)

Buono spesa da 100 €

Il servizio di assistenza Vodafone Ready viene compreso nel pacchetto base del piano, ma può decidere di non attivarlo. In questo caso l’offerta mensile sale a 31.90€. Questa opzione avrebbe un costo di 6 euro per 4 anni che viene azzerato per i nuovi abbonati, se però si disdice prima dei termini concordati dall’offerta si dovranno pagare le rimanenti rate. Si potrà saldare l’importo dovuto in 12, 24 o 36 mesi, in base agli accordi presi con l’operatore.

Un buono spesa fino a 100 euro con Vodafone Internet Unlimited

Il buono spesa proposto con questo piano doveva essere valido solo fino al 10 Novembre, ma il successo dell’operazione ha spinto l’operatore a riattivare l’offerta dal 18 al 21 Novembre. Si avrà quindi tempo fino a giovedì per attivare Internet Unlimited e ottenere il voucher.

Il buono potrà essere richiesto solo da coloro che attiveranno la promozione Vodafone (indipendentemente dalla tecnologia sottoscritta purché siano in fibra) se si useranno i canali web dell’operatore. Il valore del voucher sarà di 100 € e sarà riservato ai clienti FTTH.

Come funzionerà questo buono e in quali supermercati potrà essere speso? Sono 4 le catene di supermercati che hanno aderito alla promozione:

Carrefour

Conad

Despar

Iper

Per poter ritirare il voucher, digitale o cartaceo, si dovrà procedere all’attivazione online del piano internet casa Vodafone, al termine della procedura l’operatore fornirà un codice che poi il cliente dovrò usare per richiedere il buono. Le istruzioni precise per completare il download del voucher saranno forniti da Vodafone al momento dell’ordine. Ci si dovrà registrare sul sito voucher e poi avviare l’operazione dall’Area riservata.

Vodafone Ready e il voucher spesa: le condizioni

Non sarà sufficiente attivare Internet Unlimited per aderire a questa promozione, nel regolamento è infatti riportato chiaramente come si dovrà acquistare il piano Unlimited con l’opzione Vodafone Ready. Il servizio di assistenza è quindi un requisito per poter ottenere il voucher.

Ogni supermercato ha previsto delle modalità diverse per poter utilizzare il bonus premio Vodafone. Al momento del download quindi gli utenti dovranno selezionare anche il supermercato preferito. Il valore del buono non potrà essere suddiviso tra i diversi operatori e non può essere convertito in denaro. Il codice fornito da Vodafone sarà valido per 3 mesi, una volta convertito si avrà un tempo variabile per spender l’importo secondo le modalità previste dalle catene.

Ecco come richiedere i buoni delle catene

Ecco le condizioni poste per ciascuna catena di supermercati.

1. Carrefour

Carrefour dà la possibilità di spendere l’importo del buono su più spese, si potranno acquistare con questo sistema sia i prodotti alimentari che quelli del settore parafarmaceutico e del reparto carburanti presenti negli store. I voucher Vodafone/Carrefour possono essere cumulati anche con altre card e promozioni del supermercato.

Si dovrà spendere la cifra precisa del buono spesa, altrimenti non si potrà avere resto o differenze di importo in denaro. Si potrà usare il voucher sia nei Carrefour Market che negli store Express presentandosi con il pdf stampato. Anche il sistema Clicca e ritira permette di usare il buono. Il servizio consente di prenotare la propria spesa online, passare negli store a prelevare le buste con gli acquisti e al momento del pagamento si potrà passare il voucher.

2. Conad

Conad invece ha previsto che il buono Vodafone venga convertito in una carta prepagata del supermercato. Lo si potrà fare presentandosi in un punto vendita del brand con il codice fornito dal gestore telefonico. Una volta completa questa operazione, non si dovrà superare la scadenza del voucher, si avrà un anno di tempo per spendere l’importo caricato. Si può utilizzare fino a quando non sarà scalata l’intera cifra, anche in più momenti. Anche in questo caso non si potrà richiedere di ricevere in denaro il valore corrispondente.

Come per le diverse promozioni della catena di negozi il voucher potrà essere speso in tutti i punti vendita del marchio, quindi Conad City, Ipermercato, Superstore, Margherita Conad, Conad, Sapori e Dintorni, Parafarmacia Conad, Ottico Conad, Distributore di Carburante Conad, Cremeria Sapori e Dintorni, ecc… Non si potrà accumulare altri bonus o voucher sulla prepagata e una volta esaurito il credito residuo la carta non sarà più utilizzabile.

3. Despar

Veniamo quindi ad illustrare le soluzioni per spendere il buono nei supermercati del gruppo Despar. Il voucher in questo caso potrà essere speso solo nei punti vendita convenzionati, gli affiliati non hanno aderito a questa offerta. Da regolamento la catena Despar specifica che i punti vendita che accetteranno il buono Vodafone sono quelli riportati nell’elenco Aspiag Service che si può consultare sul sito Despar.

Come nel caso della card Conad, anche Despar farà convertire il buono ottenuto in una carta prepagata. Si potrà scalare l’importo versato sulla card fino a quando non sarà esaurito e come nel caso precedente la carta prepagata non sarà ricaricabile con altre promozioni o buoni.

4. Iper

Infine ci sono le condizioni poste da Iper. In questo caso i punti vendita compatibili sono molto ridotti, sono infatti solo 21 per lo più situati nelle province lombarde, tra Milano, Bergamo, Pavia, Varese. L’elenco completo è visibile sul regolamento della promozione Buono spesa disponibile sul sito Vodafone.

Con il buono i supermercati non permetteranno ai clienti di acquistare i carburanti disponili nei reparti IperStation, i prodotti di elettronica e casalinghi Unieuro, Upim e Bluekids all’interno dei punti vendita Iper. Non potranno essere pagati con il voucher anche i prodotti farmaceutici, le carte prepagate Mastercard e Paysafe. Sarà invece possibile spendere l’importo per generi alimentari, di igiene personale e per detersivi, prodotti per la casa e tutto ciò che comunemente si trova nei supermercati.

I punti chiave della promo Vodafone/ Buono spesa

In sintesi quindi i buoni, a prescindere dalla catena di negozi prescelta:

non potranno essere convertiti in denaro

dovranno essere richiesti entro 1 mese dalla ricezione del codice

se si perde il codice non se ne potrà ricevere un altro

su ciascun buono sarà riportata la data di scadenza

Il requisito unico e fondamentale per partecipare a questa promozione è quello di attivare il piano Unlimited di Vodafone e di aderire a Vodafone Ready. Una volta ultimata la sottoscrizione si riceverà una mail che dichiarerà l’adesione alla promozione. Entro 45 giorni da questo momento, periodo necessario ad effettuare i controlli e a verificare che il piano sia realmente attivo, Vodafone invierà via mail le istruzioni per utilizzare il buono e ricevere il codice univoco.

Si dovrà quindi seguire la procedura illustrata via mail ed entro 3 giorni di riceverà il voucher, sempre allo stesso indirizzo mail indicato in precedenza. È importante che non modifichiate il vostro indirizzo di posta elettronica, altrimenti Vodafone invierà comunque il buono spesa alla prima mail fornita in fase di registrazione.