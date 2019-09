Con l’assicurazione vita iLove di Genertel ricevi buoni Amazon fino a 100 euro

Genertel , compagnia assicurativa diretta da Generali Italia, in attività dal 1994 e oggi fra le prime assicurazioni dirette in Italia, lancia una nuova offerta sull’ assicurazione vita denominata iLove : la promozione, che sarà attiva fino a fine anno, quindi fino al 31 dicembre 2019 incluso, regala ai sottoscrittori buoni regali Amazon del valore massimo di 100 euro . In basso troverai tutti i dettagli relativi alla promozione e all’assicurazione vita che la comprende.

Prima o poi ognuno di noi dovrebbe pensare a un’assicurazione vita, valutando la compagnia assicurativa migliore per le proprie esigenze. Genertel è una compagnia assicurativa che pone al centro del proprio lavoro e come valore fondamentale della propria attività l’attenzione verso il cliente e le persone, offrendo un servizio di assistenza specializzato e assicurazioni di diverso genere, quali vita, danni o previdenza.

L’assicurazione vita è una delle proposte di Genertel che, fino alla fine del 2019, quindi fino al 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, sponsorizza una promozione sull’assicurazione vita iLove, che permette di vincere buoni Amazon per un valore che può raggiungere i 100 euro. Quali sono le tipologie di prodotti in promozione e i relativi premi che si possono vincere? Si tratta, nello specifico:

della nuova assicurazione vita iLove “temporanea caso morte” che, se acquistata durante il periodo promozionale, permette di vincere un premio con un valore compreso fra i 300 e i 450 euro e un buono Amazon di 50 euro ;

sempre della nuova assicurazione vita "temporanea caso morte" con la quale si possono anche vincere premi con valore superiore a 450 euro e ben 2 buoni Amazon da 50 euro ciascuno, arrivando così al premio massimo di 100 euro.

Quali sono le principali garanzie offerte dall’assicurazione vita iLove di Genertel? Oltre al classico capitale che si riceve in caso di decesso, ci sono 4 privilegi che si ottengono, ovvero:

nel caso di infortuni e invalidità, si avrà un risarcimento fino a 30.000 euro se l’invalidità è permanente e un indennizzo compreso fra i 500 e i 5.000 euro per infortuni con fratture, lussazioni o ustioni;

un capitale extra che permette di risarcire i famigliari in caso di morte per infortunio o a causa di un incidente stradale;

un risarcimento del capitale scelto nell'ipotesi di invalidità totale permanente;

infine, un rimborso fino a 30.000 euro nel caso di gravi patologie, quali tumore, infarto e via dicendo.

L’assicurazione vita iLove, che è l’oggetto della promozione attraverso la quale si vincono buoni Amazon del valore di 100 euro, permette di aderire al programma di prevenzione chiamato Care Program. In cosa consiste? Offre a chi vi aderisce un check-up medico gratuito per controllare, ogni due anni, le proprie condizioni di salute. In più, con i servizi medici MyClinic si avrà la possibilità, accendendo alla piattaforma web in modo gratuito, di chiedere il parare di un medico, ma anche di prenotare una visita e di avere a portata di clic la propria cartella medica. L’assicurazione iLove ha anche altre peculiarità: eccole qui di seguito.

Quali sono le caratteristiche dell’assicurazione vita iLove di Genertel?

Sono tre le parole che contraddistinguono e definiscono in modo univoco l’assicurazione vita iLove della compagnia assicurativa Genertel:

la convenienza: attraverso il Care Program – quindi scegliendo di usufruire del check-up medico gratuito – si ottiene uno sconto del 10% (per i clienti fumatori) e del 15% (per i clienti non fumatori) valido per un periodo di due anni sul premio della copertura base dell'assicurazione e sulla garanzia di Invalidità Totale Permanente. In aggiunta, con l'assicurazione vita iLove ci sono anche dei vantaggi fiscali: è infatti possibile detrarre dal reddito imponibile il 19% dei premi versati nel corso dell'anno per la copertura in caso di morte, invalidità permanente o malattie molto gravi;

la velocità: attraverso il cosiddetto Instant Benefit nel caso di decesso dell'assicurato, è possibile richiedere l'anticipo del capitale, fino a un massimo di 10.000 euro, per poter gestire eventuali spese impreviste;

: attraverso il cosiddetto Instant Benefit nel caso di decesso dell’assicurato, è possibile richiedere l’anticipo del capitale, fino a un massimo di 10.000 euro, per poter gestire eventuali spese impreviste; la flessibilità, che permette di poter scegliere in modo del tutto autonomo a quanto ammonterà il capitale da assicurare, fino a un valore massimo di 2.000.000 di euro. Lo stesso vale per la durata della polizza assicurativa, che potrà avere un valore fino a 30 anni.

Quali sono i vantaggi per i propri famigliari previsti dall’assicurazione vita iLove di Genertel? Intanto, si tratta dell’unica assicurazione in Italia con la quale si ha diritto alla ricerca dei propri cari – il cosiddetto Contact Plan – in caso di una tragica fatalità, per offrire loro un sostegno economico nell’immediato e assicurare anche una sicurezza economica per il loro futuro. In questo caso specifico, data la grande flessibilità che caratterizza questa particolare assicurazione sulla vita, sarà possibile decidere quale sarà la somma da assicurare, ma anche la durata della copertura. Così, in caso di decesso, il beneficiario potrà ricevere la somma che è stata concordata in precedenza. In più, grazie all’Instant Benefit, il beneficiario della polizza assicurativa avrà il diritto di ricevere un anticipo una parte del capitale che è stato assicurato.

Tornando ai benefici della polizza vita iLove, come anticipato in precedenza, questa tipologia di assicurazione garantisce una copertura non solo in caso di morte, che è il principale motivo per il quale la si sceglie, ma per altre evenienze quotidiane, quali per esempio gli infortuni o le invalidità. La copertura è valida fino al 65esimo anno di età della persona che sceglie di assicurarsi. In questo caso, l’assicurazione porterà a ottenere:

un risarcimento del valore compreso fra i 500 e i 5.000 euro per coprire infortuni quali fratture, ustioni, lussazioni e così via;

una quota di indennizzo che può toccare il valore massimo di 30.00 euro nel caso in cui, invece, si andasse incontro dopo un incidente o a causa di una malattia a una condizione di invalidità permanente. A tal proposito, si può annoverare anche la garanzia denominata Invalidità Totale Permanente, con la quale si può scegliere se garantirsi un capitale equivalente a quello scelto per la copertura in caso di morte, oppure se raddoppiare tale capitale, fino alla cifra massima di 500.000 euro.

Le tipologie di polizze assicurative sulla vita

Una polizza assicurativa sulla vita rappresenta sempre una scelta di valore per cercare di garantire sostegno e sicurezza economica ai propri famigliari nel caso di prematura o inaspettata scomparsa, o qualora si dovesse verificare una condizione di invalidità totale e permanente. Quando si sceglie un’assicurazione sulla vita ci sono diverse tipologie di preventivo che possono essere attivate a seconda di quelle che sono le singole esigenze del richiedente e dei suoi cari. Per esempio, si può sempre arricchire la base di una polizza assicurativa con alcune coperture aggiuntive. Questa opzione è particolarmente consigliata quando si hanno figli o coniugi a carico, ma anche nei casi nei quali si è intestatari di prestiti personali o di finanziamenti considerevoli a lungo termine, in modo da evitare che l’insolvenza di un debito causa morte ricada sugli eredi.

A proposito di assicurazioni sulla vita, in genere ci sono tre differenti polizze assicurative, ognuna con le sue specificità:

la prima tipologia di assicurazione vita è la "polizza caso morte": si tratta dell'assicurazione attivata con la maggiore frequenza, con la quale il capitale che viene versato nella polizza viene intestato a uno o più beneficiari, che potranno godere del premio della polizza solo quando l'intestatario verrà a mancare. Si può anche optare per una TCM, acronimo di Temporanea Caso Morte, che è un'assicurazione che ha validità solo per un determinato periodo, scaduto il quale i beneficiari non potranno più ricevere alcuna rendita;

abbiamo poi la "polizza caso vita", nella quale rientrano tutte le evenienze, le situazioni e le spese che potrebbero accadere quando si è in vita e che possono rientrare nelle casistiche assicurabili. Il premio che si otterrà con questo tipo di polizza assicurativa può portare a una rendita immediata, oppure tale rendita potrà essere ricevuta in un secondo momento, a seconda della data prevista nelle condizioni concordate in fase di contrattazione;

”, nella quale rientrano tutte le evenienze, le situazioni e le spese che potrebbero accadere quando si è in vita e che possono rientrare nelle casistiche assicurabili. Il premio che si otterrà con questo tipo di polizza assicurativa può portare a una rendita immediata, oppure tale rendita potrà essere ricevuta in un secondo momento, a seconda della data prevista nelle condizioni concordate in fase di contrattazione; per concludere, esiste la cosiddetta “polizza mista”: in questo caso la polizza assicurativa copre sia il “caso morte” sia il “caso vita”, che garantisce una rendita, all’assicurato o ai beneficiari designati, sia in caso di morte sia in caso di sopravvivenza.

Se si sta pensando di attivare un’assicurazione sulla vita e si vuole approfittare della promozione attivata da Genertel relativa all’assicurazione sulla vita iLove bisogna ricordare che si ha tempo fino al 31 dicembre del 2019. Si tratta di un’occasione che se da un lato permette di realizzare un obiettivo che si aveva già in mente, ovvero quello di attivare una polizza assicurativa per garantire il giusto e tempestivo supporto economico alla propria famiglia in caso di necessità, dall’altro si pone come un’offerta pensata per regalare a chi la sottoscrive un piccolo omaggio, da usare per sé stessi o per uno dei membri della famiglia.