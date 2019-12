Con Edison Energia offerta luce prezzo bloccato e bonus fino a 100 € sul primo anno

La promozione del momento di Edison Energia offre uno sconto in bolletta per il primo anno di attivazione fino a 100 € ed è disponibile sia come tariffa monoraria che bioraria. Ecco quali sono i punti di forza di questo fornitore di energia e gas naturale e quali sono le caratteristiche dell’offerta Edison Prezzo Fisso e dei piani a premi proposti dalla società per chi attivi un piano luce e/o gas entro Gennaio 2020. Scoprite quanto potreste risparmiare

Altroconsumo, associazione di difesa dei consumatori, ha condotto un’indagine coinvolgendo più di 23 mila utenti e testando i fornitori (sono state fatte 500 prove) per stilare una classifica degli operatori luce e gas naturale più affidabili in Italia. Edison Energia è risultata una delle aziende con i punteggi migliori sia per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti sia per la convenienza delle offerte.

Edison Energia è il secondo fornitore e produttore italiano, il primo resta l’ex monopolista Enel. Questo operatore punta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare è il terzo per la generazione di energia eolico, con una quota dell’5.8% della produzione. Le tariffe Edison Energia sono spesso presenti nelle classifiche sulle migliori offerte luce del mese stilate con il comparatore di SosTariffe.it, le sue proposte offrono l’iscrizione ai programmi a premi per i clienti più fedeli, hanno un prezzo della materia prima fisso per 1 anno e includono spesso degli sconti in bolletta. Questi elementi sono importanti per gli utenti in fase di selezione delle tariffe luce per la propria abitazione.

Le caratteristiche delle offerte preferite dai consumatori

ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha studiato i diversi contratti stipulati dai consumatori nel 2018 ed è emerso che il 42% dei clienti domestici per la fornitura di energia ha sottoscritto un contratto con sconti o periodi di servizio gratuito. Questi buoni sconto sono in genere stati legati ai programmi Porta un amico o all’attivazione della domiciliazione dei pagamenti delle utenze. Nel 33% dei casi i consumatori hanno scelto il prezzo fisso. Le conclusioni a cui è giunta l’authority sono state che le famiglie preferiscono dei contratti “semplici, facilmente comprensibili e di immediato riscontro“.

Gli altri punti di forza di Edison Energia rispetto alle preferenze analizzate dall’ARERA sono la produzione di energia verde e il programma fedeltà. I clienti italiani infatti nel 39% dei casi hanno optato per un contatto che certificasse la produzione da fonti rinnovabili dell’energia elettrica consumata. E proprio la sostenibilità della produzione e la generazione di elettricità da fonti green è una delle caratteristiche del catalogo di proposte di Edison Energia. Il produttore sta inoltre investendo in progetti sull’ottimizzazione dei consumi energetici e di sviluppo della mobilità sostenibile ed elettrica.

Per quanto riguarda invece i servizi aggiunti che permettono di avere buoni sconto, voucher e di accumulare punti, questi sono stati preferiti dal 36% degli utenti. In questo caso Edison Energia risponde con Win&Go, un concorso per tutti i consumatori sia luce che gas. Lo vederemo in dettaglio tra poco.

Luce Prezzo Fisso 12 Mesi

La tariffa energia del mese di Edison Energia, consigliata anche da SosTariffe.it, è un’offerta monoraria con il prezzo della materia prima bloccato per un anno. Il costo dell’energia ha un impatto notevole sulla bolletta finale degli utenti, infatti in questo caso inciderebbe per oltre il 60% sul conto mensile. Edison Energia con Luce prezzo fisso 12 mesi propone un prezzo dell’elettricità di 0.07700 €/kWh. Il plus proposto per chi attivi il piano di fornitura energetica entro il 11 Gennaio 2020 è uno sconto di 100 € per il primo anno di servizio.

Poniamo che voi siate una coppia che abita in un appartamento di 75 mq circa e che abbiate un forno, un frigo, la lavastoviglie e la lavatrice, che usiate la luce principalmente nei weekend e durante le ore serali. Stando ai profili tipo i vostri consumi annuali saranno contenuti a 2900 kWh e avete un contratto per la fornitura di energia elettrica con una potenza di 3 kW. Partendo da questa ipotesi la vostra spesa annuale per l’energia elettrica con un contratto del mercato tutelato sarebbe di 629 € circa.

Con Edison Prezzo Fisso la vostra spesa, rispettando le stesse condizioni di consumo, viene stimata intorno ai 583 € in un anno, questo significa che mensilmente la bolletta luce che riceverete si dovrebbe aggirare sugli 48.60€. C’è da dire che i 583€ calcolati dal comparatore tengono già conto dell’abbuono di 100€ offerto dal fornitore. Questo sconto in bolletta vi faranno risparmiare oltre il 17% rispetto alla spesa energetica che dovreste sostenere.

Come attivare i piani Edison Energia

La stessa offerta è disponibile anche in versione bioraria, questo significa che il fornitore offre dei prezzi legati alle fasce orarie di consumo. Il costo della materia prima con questa soluzione sarà di 0.09700 €/kWh dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, 0.06700 €/kWh dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica, e festivi dalle 0 alle 24.

Con Edison Energia le bollette e le comunicazioni sono digitali e la promozione può essere acquistata sul sito dell’operatore senza costi di attivazione o tramite il bottone qui in basso. I metodi di pagamento sono addebito su conto corrente o carta di credito. Per attivare Luce Prezzo Fisso 12, sia nella soluzione monoraria che bioraria, dovrete avere a portata di mano:

codice iban o carta di credito

codice fiscale

ultima bolletta

Il piano Prontissimo casa

La società include nella sottoscrizione un servizio d’assistenza personalizzato, si tratta dell’opzione Prontissimo casa. Questa soluzione include:

una rete di 1.400 artigiani specializzati per interventi idraulici o di piccola manutenzione di elettrodomestici, ma anche per riparazioni di infissi e altri elementi legati all’efficienza energetica dell’abitazione

Assistenza Telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il contatto per ottenere questo servizio è l’848.781.193 (non è un numero verde)

I premi per i clienti Edison Energia

Fino al 24 Dicembre chi ha scelto Edison Energia può partecipare ad un particolare calendario dell’avvento con estrazione di premi, con Win Go Edison Energia permette di vincere soluzioni elettriche per la mobilità a due ruote, hoverboard e monopattini elettrici. Anche se il pezzo più ambito è il premio finale: una BMW I3. Questo concorso è riservato però ai clienti che abbiano sottoscritto un contratto luce e gas del fornitore.

Per tutti i clienti, anche con attivazione di offerte solo luce o solo gas, è invece attivo il Programma fedeltà Edison Ville. In questo caso si avrà tempo per partecipare fino 06 Settembre 2020. L’iscrizione a questo programma consentirà di accedere a sconti e bonus per l’e-commerce, cofanetti regalo, sconti per parchi divertimenti e gift card che crescono con la crescita del periodo di fedeltà alla società da parte degli utenti. Ogni 2 o 4 mesi inoltre si riceveranno ulteriori premi e si parteciperà a delle estrazioni settimanali.

Per iscriversi i nuovi clienti dovranno registrarsi all’area riservata MyEdison, fornire i propri dati e dopo di che si dovranno accettare le condizioni del regolamenti di Edison Ville. I vecchi utenti invece dovranno solo accedere al loro account personale e accettare il regolamento del programma a premi.

Gli altri servizi Edison Energia

Questo operatore è l’unico ad avvisare i propri clienti qualora sul mercato spuntassero delle offerte più vantaggiose delle sue. Gli utenti possono infatti attivare un servizio di notifica che gli invierà una mail se nei cataloghi dovesse essere introdotta una promozione che garantisca di risparmiare almeno 52 € in un anno.

Come visto Edison Energia ha pensato anche a dei servizi aggiuntivi da accostare ai piani base di fornitura, ad esempio il call center per il pronto intervento casalingo. Oltre a quello ci sono anche dei pacchetti di assicurazione domestica, come Casa Relax a 6.50€ in più al mese, oppure i progetti per contribuire alla riforestazione, My Forest vi costa 12 € l’anno e permette di seguire il vostro albero. C’è poi anche uno speciale progetto per controllare i vostri consumi e per aumentare la consapevolezza delle abitudini e della spesa energetica degli utenti, in modo da migliorarne la gestione e da ridurre l’impatto energetico laddove è possibile.

Contatti per informazioni e assistenza

Sul sito di Edison Energia si può sottoscrivere i piani, ottenere notizie e consigli sulla gestione delle risorse e accedere alla propria pagine personale MyEdison. Con il vostro account potrete gestire la vostra bolletta, i pagamenti ma anche i dettagli della fornitura. Questo non è l’unico canale di comunicazione con il vostro operatore. L’App è quasi equivalente al sito permette un monitoraggio a distanza ed è disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Sia la pagina personale che l’applicazione consentono anche di inviare l’autolettura dei consumi a Edison Energia, oppure si può comunicarla tramite il numero verde 800.031.115

Ci sono poi i numeri verdi che si dividono tra quelli per i clienti domestici e quelli riservati alle attività e ai sottoscrittori di soluzioni business. I consumatori casalinghi potranno contattare l’800.141.414 ( pratiche commerciali) o l’800.031.141. Gli utenti con soluzioni riservate a professionisti e imprese avranno a disposizione il centro assistenza all’800.031.121, mentre il numero verde per le questioni commerciali è sempre l’800.141.414. C’è anche un altro numero da cui poter richiedere informazioni o interventi tecnici ed è dedicato solo ai Condomini, il contatto è lo 02.82.51.80.78.

I social sono tra le piattaforme più immediate per interagire con Edison Energia, i canali ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram li trovate sul sito dell’operatore. Attenzione ai fake, inoltre per comunicazioni di dati sensibili i canali tradizionali sono sempre i migliori, anche se magari più lenti. Edison Energia ha attiva due caselle postali: