Compagnie telefoniche mobili: le migliori offerte di maggio 2020

In uno studio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul traffico telefonico durante il periodo del lockdown è emerso un incremento sia dell’uso delle reti internet mobile che dei pacchetti voce.

In particolare, tra il 6 e il 12 aprile è stato registrato un picco pari al +21 % delle connessioni da telefono cellulare. Sempre nella stessa settimana il traffico voce è quasi raddoppiato segnando un +45% rispetto al solito.

Per molti utenti lo smartphone e la connessione dati mobile sono stati un alleato fondamentale durante questo periodo di isolamento. Anche in questa prima parte della Fase 2, non potendo ancora ritrovarsi con familiari e amici fuori regione e dovendo mantenere il distanziamento sociale, il cellulare resta un mezzo per poter video chiamare e restare in contatto con gli altri.

Come trovare le migliori offerte mobile

Per poter chiamare, chattare e video chiamare senza spendere un patrimonio è bene attivare una delle offerte mobile con un ampio bundle dati e con pacchetti voce senza limiti. Questi piani hanno raggiunto dei costi veramente contenuti, soprattutto se si decide di provare a sottoscrivere una delle offerte mobile MVNO.

Per poter conoscere i costi e le condizioni più favorevoli delle promozioni mobile proposte dalle compagnie telefoniche utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Questo sistema vi permetterà di effettuare una ricerca personalizzata in base alle vostre preferenze e di confrontare in pochi minuti le offerte dei maggiori operatori.

Si possono ricercare le migliori tariffe 5G, impostare la quantità minima di dati che si vuole includere nel canone, il prezzo del canone mensile. O ancora, potrete valutate le offerte smartphone incluso in base al modello di cellulare che volete acquistare.

Le promozioni mobile più convenienti di Maggio

A Maggio 2020 le tariffe attivabili sono tante e ci sono offerte per tutte le tasche ed esigenze. Iniziamo con le proposte dei gestori virtuali, questi operatori riescono a mantenere dei prezzi bassissimi con bundle dati molto ampi (tra i 50 e i 80 GB) e con traffico voce e sms senza limiti.

Gli operatori tradizionali puntano sulla qualità delle loro reti, sulle maggiore velocità di connessione e su i servizi extra che riescono a garantire ai clienti. I loro piani stanno puntando in due direzioni: pacchetti senza limiti o offerte per la navigazione in 5G. Le spese da sostenere per queste soluzioni sono però molto elevati, il piano più costoso che analizzeremo prevede un canone mensile di quasi 50 euro.

Ecco le migliori offerte mobile low cost a Maggio 2020:

Very mobile a 4.99 euro

Kena a 5.99 euro

ho. a 5.99 euro

Iliad a 6.99 euro

Iliad a 7.99 euro

Fastweb mobile a 8.95 euro

ho. a 8.99 euro

Creami Relax 100 a 10 euro

ho. Tutto Chiaro a 12.99 euro

Kena a 13.99 euro

1,Very Mobile a 4.99 euro al mese

La nuova compagnia di telefonia mobile ad aver lanciato le sue offerte in Italia è stata Very Mobile. La sua promozione, sia per i nuovi clienti che attivino una sim sia per coloro che chiedano il trasferimento da Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO, è un piano da 4.99 euro al mese. In questa offerta sono compresi:

chiamate senza limiti

sms illimitati

30 GB per navigare

Per attivare la promozione è previsto un costo di 5 euro per la sim.

2. Kena a 5.99 euro al mese

L’operatore virtuale di TIM ha un piano a 5.99 euro al mese, questa offerta è riservata ai clienti Iliad, Poste Mobile o di altre compagnie low cost che decidano di passare a Kena.

Nel canone sono inclusi:

chiamate e sms senza limiti

70 GB per navigare in 4G

La promozione azzera tutti i costi di attivazione dei servizi e delle offerte di questo operatore.

3. ho. a 5.99 euro al mese

Ho. è il gestore MVNO di Vodafone, questa sua offerta risponde alle proposte di Kena ed è un piano per i clienti che chiedano la portabilità di un numero Iliad o di altri MVNO. Con 5.99 euro al mese i clienti ho. avranno:

chiamate e sms senza limiti

70 GB in 4G

Il costo di attivazione per questa offerta è di 0.99 euro.

4. Iliad a 6.99 euro al mese

L’operatore francese ha solo due offerte con Giga e traffico voce, i suoi piani sono gli stessi sia per i nuovi clienti sia per chi chieda la portabilità. Con la promozione da 6.99 euro al mese l’operatore vi offre:

chiamate e sms illimitati

40 GB

Per acquistare i piani Iliad non sono previsti contributi di attivazione, ma è sempre necessario acquistare una sim che costa 9.99 euro.

5. Iliad a 7.99 euro al mese

Questo è il piano più popolare dell’operatore d’Oltralpe ed è stata l’offerta lancio della compagnia in Italia. Attivando questa promozione a 7.99 euro al mese i clienti avranno:

chiamate e sms senza limiti

50 GB internet

Il primo mese oltre al costo del canone sarà necessario pagare anche la sim (9.99 euro).

6. Fastweb Mobile a 8.95 euro al mese

Fastweb ha da poco lanciato la sua offerta per la telefonia mobile. Nel suo piano a 8.95 euro al mese propone:

chiamate senza limiti

100 sms

50 GB

L’offerta non prevede costi di attivazione o spesa per la sim, ma solo se la sia attiva online. Per chi invece sottoscriva la promozione nei negozi ci saranno altri 15 euro di spesa per sim e attivazione.

7. ho. a 8.99 euro al mese

In sesta posizione ritroviamo ho. con un’offerta win back. In questo caso la promozione è pensata per i clienti Kena che decidano di passare o tornare a ho. Il piano può anche essere attivato da chi acquisti una sim del gestore e attivi un nuovo numero.

Per questa offerta sono previsti dei contributi iniziali:

costi di attivazione 9 euro

sim 0.99 euro

Con la promozione da circa 9 euro al mese ho. vi offre:

chiamate e sms senza limiti

50 GB

8. Creami Relax 100 a 10 euro al mese

PosteMobile propone un piano da 10 euro al mese con:

chiamate senza limiti

sms illimitati

80 GB

L’offerta Creami Realx 100 del gestore ha un bundle dati superiore alle altre promozioni ed è la tariffa consigliata dagli esperti di SosTariffe.it questo mese. La rete di appoggio di questo operatore virtuale è WindTre.

La promozione prevede dei costi attivazione che possono sembrare molto alti, 20 euro, ma in questa spesa è inclusa anche una ricarica da 10 euro di credito per la sim.

9. ho. Tutto Chiaro a 12.99 euro al mese

L’ultima offerta di ho. è un piano per tutti i nuovi clienti che non possano accedere alle promozioni già illustrate. Il canone del piano Tutto chiaro è di 12.99 euro al mese e include:

chiamate illimitate

sms senza limiti

50 GB

10. Kena a 13.99 euro al mese

Anche Kena propone un’offerta per i clienti che attivino un nuovo numero. Nel suo piano da 13.99 euro al mese offrirà ai nuovi utenti:

chiamate e sms senza limiti

70 GB internet

attivazione e sim gratis

Le offerte degli operatori tradizionali

Per i clienti che invece stanno cercando delle offerte più strutture e che vogliono una copertura e una rete più veloce ci sono le offerte Unlimited e Advance di Vodafone e TIM. Ecco le promozioni 5G più convenienti a Maggio 2020:

Red Unlimited Smart a 18.99 euro

TIM Advance 5G a 29.99 euro

1. RED Unlimited Smart a 18.99 euro

Questa offerta permetterà ai clienti Vodafone di navigare in 5G non appena la rete sarà disponibile. Il piano da 18.99 euro è in promozione, senza sconti costerebbe 24.99 euro al mese. Nel canone sono inclusi:

chiamate e sms senza limiti verso numeri nazionali

minuti verso UE illimitati

40 GB per navigare in 5G

Con l’offerta RED è attiva opzione Giga illimitati, questa funzione vi permette di non intaccare il bundle dati quando utilizzate le app di social e chat, Spotify e Instagram oppure Google Maps. L’attivazione della promozione RED ha un costo di 5 euro.

2. TIM Advance 5 G a 29.99 euro al mese

TIM risponde al concorrente con l’offerta Advance 5G, il costo del canone è di 29.99 euro al mese e include:

chiamate e sms senza limiti in Italia e in UE

50 GB in 5G alla velocità di 2 Gigabit/s

i servizi LoSai e ChiamaOra gratis

visione in HD e Ultra HD

Sarà anche attiva l’opzione Giga First Class, questa funzione vi permetterà di navigare alla massima velocità e in caso di sovraffollamento della rete vi eviterà rallentamenti nella connessione.

I piani con Giga illimitati

Vediamo poi i piani illimitati che propongono l’operatore italiano e quello britannico. Per TIM ci sono i piani Advance che garantiscono Giga illimitati a clienti che abbiano anche una linea internet casa TIM, oppure c’è la TIM Advance 5G Unlimited.

1. TIM Advance 5G Unlimited a 39.99 euro

A circa 40 euro al mese si potrà avere il pacchetto Unlimited, un’offerta che comprende:

chiamate e sms senza limiti in Italia

250 minuti verso i numeri esteri

GIGA illimitati anche in UE

3 GB per navigare in paesi stranieri non UE

navigazione in 5G

La sim per attivare questo piano costa 5 euro. Con questa promozione sarà anche attivo uno speciale servizio di assistenza prioritaria per i clienti Unlimited.

Le promozioni Infinito

Vodafone invece propone le offerte Infinito, sono promozioni 5G con pacchetti minuti sms e dati senza limiti e con molti servizi aggiuntivi. Le promozioni Infinito sono tre:

Infinito a 26.99 euro

Infinito Gold edition a 29.99 euro

Infinito Black edition a 39.99 euro

I tre piani si differenziano per la velocità massima consentita e per alcuni servizi extra inclusi nelle diverse versioni dell’offerta. Infinito nella sua versione base permette di navigare fino a 2 Mega, con la promozione Gold edition si arriva fino a 10 Mega, mentre con la Black edition si avrà accesso alla velocità massima di navigazione in 5G.

Tutte le offerte Infinito includono:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

chiamate senza limiti in UE

1000 minuti anche in paesi extra UE

A fare la differenza sono i Giga che si possono utilizzare in roaming nei paesi extra comunitari e i servizi di streaming offerti come plus nelle 3 versioni delle offerte.

Con Infinito si avrà 1 Giga per navigare all’estero e 200 minuti di chiamate, oltre ad un abbonamento alla piattaforma Tidal per 1 anno. Infinito Gold vi fornirà 2 Giga per connettervi quando siete al di fuori dell’Unione europea, 300 minuti di traffico voce e 12 mesi di NOW Tv con Serie tv e intrattenimento. La Black Edition includerà un pacchetto di 5 GB per navigare all’estero e 500 minuti di chiamate e gli abbonamenti annuali di Tidal e NOW Tv.