Spusu è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di WindTre. Il gestore di telefonia mobile è molto attento ad assecondare le esigenze degli utenti e ha infatti predisposto offerte senza vincoli di durata. E’ quindi possibile disattivare il piano in ogni momento senza penali o il pagamento dei costi di disattivazione della linea. Non solo, Spusu ha anche pensato a una nuova iniziativa per invogliare gli utenti a passare alla sua proposta. Si tratta di un concorso per vincere un telefono top di gamma. La promozione non prevede alcun costo e tutti possono partecipare. Ecco quindi come vincere uno smartphone con Spusu.

Come vincere uno smartphone con Spusu

Per vincere uno smartphone con Spusu basta inviare un SMS con un testo qualsiasi di propria scelta al numero 378 080 0100. Le probabilità di ottenere il premio aumentano con il numero di messaggi inviati. L’SMS è gratuito e si possono usare i messaggi inclusi nel proprio piano mobile. Tutti possono partecipare al concorso, sia i clienti Spusu sia chi ha ancora non dispone di una SIM dell’operatore low cost.

I vincitori possono scegliere tra un iPhone 12 Pro da 128 GB o un Samsung Galaxy S21+ da 256 GB associati entrambi alla tariffa Spusu 50. La tariffa mobile è gratuita per un anno. Inoltre, i primi 100 a partecipare al concorso riceveranno un buono Amazon da 5 euro.

E’ possibile inviare l’SMS, sempre gratuitamente, anche ai seguenti numeri:

378 080 0101

378 080 0102

378 080 0103

378 080 0104

378 080 0105

378 080 0106

378 080 0107

378 080 0108

378 080 0109

Il concorso termina il 07/11/2021 alle ore 23:59.

Spusu non memorizza alcun dato o numero di telefono. Le informazioni saranno utilizzare esclusivamente per contattare i vincitori e per l’invio dei premi. Non è prevista la cessione dei dati a terzi.

Come vincere uno smartphone con Spusu: le offerte dell’operatore low cost

Nel concorso di Spusu per vincere uno smartphone è inclusa la seguente tariffa:

1. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SM

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 5,98 euro al mese fino al 31/10/21. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro.

Il prezzo è fisso per sempre in quanto non sono previste rimodulazioni. Il processo di acquisto è semplice e veloce. In alternativa, si possono acquistare anche altre offerte dell’operatore low cost altrettanto interessanti. Spusu permette infatti di cambiare tariffa gratuitamente una volta al mese.

2. Spusu 100

2.000 minuti per chiamare

500 SM

100 GB (di cui 5,5 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

200 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro.

3. Spusu 10

1.000 minuti per chiamare

200 SM

10 GB (di cui 2,75 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

20 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 4,98 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro.

4. Spusu 1

100 minuti per chiamare

100 SM

1 GB utilizzabili anche in roaming in Ue per navigare in Internet in 4G+

2 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 3,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,99 euro.

Riserva dati è il servizio che permette di ottenere un bonus sotto forma di traffico dati aggiuntivo. Ogni minuto, SMS o dato non utilizzato nell’arco del mese diventa un Megabyte da spendere in quello successivo. Il traffico aggiuntivo non ha scadenza e potrà essere utilizzato sempre e quando se ne ha bisogno.

Per il pagamento è possibile scegliere tra addebito su conto corrente SEPA, carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PayPal. La SIM viene spedita gratuitamente tramite corriere. Si dovrà essere presenti personalmente alla consegna e fornire all’addetto copia fronte/retro di un documento d’identità. La portabilità del numero di telefono non prevede alcun costo. Sarà Spusu ad occuparsi della chiusura del contratto con il precedente gestore.

Per la gestione dell’offerta ci si deve collegare all’Area Personale My Spusu sul sito dell’operatore sia da mobile che da fisso o dall’app Spusu Italia, disponibile gratuitamente per Android e iPhone. Da qui è possibile monitorare il traffico voce e dati consumato, verificare il credito residuo e la data di scadenza del piano, modificare il metodo di pagamento, effettuare una ricarica, gestire la Segreteria e le deviazioni di chiamata, cambiare offerta o disattivarla.

Spusu ha predisposto un servizio clienti per fornire assistenza per qualsiasi problematica in modo rapido e senza lunghi tempi di attesa attraverso i seguenti canali:

WhatsApp – 378 010 2000

– 378 010 2000 Telefono – 378 010 1000

– 378 010 1000 Email – ciao@spusu.it

E’ possibile ricevere assistenza dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 18:00. Il 24/12 e 31/12 il servizio è disponibile dalle 08:00 alle 14:00. In casi urgenti, ad esempio per bloccare la propria scheda SIM, si può sempre contattare il servizio clienti al 378 010 1000.

In fase di acquisto è possibile richiedere di ricevere gratuitamente una eSIM, ovvero una scheda telefonica digitale che permette di avere più numeri sullo stesso telefono, invece di quella fisica. L’operatore vi invierà una email con il codice QR da scansionare e quello per l’attivazione nella conferma d’ordine. I già clienti possono richiedere la sostituzione con una eSIM al servizio clienti.

Spusu dispone anche di un’offerta a consumo per coloro che vogliono avere un controllo più diretto sulle proprie spese. La tariffa infatti prevede il pagamento solo in base ai minuti effettivamente consumati e singolarmente per SMS e Gygabyte:

5. Spusu Mini

4 cent al minuto per le chiamate

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB

20 euro di ricarica inclusi

2 GB in regalo dopo la prima ricarica

