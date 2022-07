Sabato 13 agosto 2022, alle ore 20:45 , ci sarà la prima partita del campionato di serie A 2022/2023 della Roma, la quale giocherà contro la Salernitana . Ecco quali sono le offerte DAZN che si possono attivare per poter vedere la Roma in tutte le competizioni in cui sarà impegnata nei mesi a seguire.

Come vedere la Roma in streaming su DAZN a luglio 2022

Le partita della Roma, che gioca nella serie A TIM, si potranno vedere sia su DAZN sia su Sky TV, ma con delle differenze di non poco conto. Nella pratica, infatti, solo su DAZN si potranno guardare tutte e 10 le partite settimanali della seria A per il campionato 2022/2023 in arrivo.

Su Sky TV, invece, si potranno vedere soltanto 3 partite a settimana. Oltre alla serie A, tra i contenuti del mondo calcistico disponibili su DAZN in streaming ci sono anche:

le partite della serie B;

l’Europa League (la Roma si è qualificata in quella che rappresenta la seconda competizione europea UEFA in ordine di importanza. Le partite dell’Europa League si giocano il giovedì tra le 15:55 e le 21:00);

alcune partite della Conferenze League (la Roma ha giocato la finale di Conference League contro il Feyenoord lo scorso 25 maggio e la partita è stata trasmessa alle 21:00 proprio su DAZN);

il Campionato Primavera;

La Liga spagnola;

la Copa Libertadores;

la Copa Sudamericana;

la FA Cup;

il Carabao Cup, MLS:

la UEFA Women’s Champions League.

Si potranno vedere anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Quanto costa un abbonamento a DAZN e quali sono le eventuali soluzioni da prendere in considerazione per risparmiare? Ecco cosa sapere in merito.

Quanto costa l’abbonamento su DAZN?

ABBONAMENTO A DAZN: COSTO 29,99 euro al mese Come abbonarsi a DAZN I passaggi sono soltanto 3: creare un account; aggiungi un metodo di pagamento; guarda i contenuti di DAZN Quali sono le partite che trasmette DAZN? Tutta la serie A per il campionato 2022/2023, quindi sarà possibile vedere tutte le partite della Roma

Il costo per vedere i contenuti DAZN è pari a 29,99 euro al mese, ma per la prossima stagione ci sono delle novità. DAZN ha infatti scelto di introdurre una promozione Premium, chiamata DAZN Plus, la quale potrà essere attivata al costo di 39,99 euro al mese e che sarà disponibile a partire dal 2 agosto.

La differenza principale rispetto al piano standard, che permette di vedere la proposta di DAZN su due dispositivi diversi soltanto se ci si trova nella stessa casa, quindi se si utilizza la stessa rete domestica, consiste nel fatto che ci si potrà connettere da due dispositivi diversi, quindi guardare programmi differenti in contemporanea, anche se ci si trova in due posti diversi.

Come abbonarsi a DAZN: i passaggi

L’abbonamento a DAZN, che non prevede vincoli, quindi potrà essere disattivato in qualsiasi momento, è davvero molto semplice da attivare. Saranno sufficienti:

nome;

cognome;

un indirizzo email;

una password, la quale dovrà avere almeno 6 caratteri, una lettera e un numero.

Si dovrà poi scegliere un metodo di pagamento. Tra quelli disponibili, ricordiamo:

carta di credito o di debito;

carta prepagata DAZN, che si potrà comprare online, ma anche presso supermercati, negozi di elettronica, bar, tabacchi;

PayPal.

Dopo aver inserito il metodo di pagamento, si potrà effettuare l’accesso da PC, oppure scaricare l’applicazione gratuita, disponibile per dispositivi Android e iOS, per poter vedere DAZN anche da tablet o smartphone.

Di seguito un elenco completo di tutti i dispositivi compatibili con DAZN.

SMARTPHONE TV Console iPhone, iPad Amazon Fire TV PlayStation 4, Pro Smartphone e tablet Android Amazon Fire TV Stick Playstation 5 Tablet Amazon Fire Android TV Xbox One, One S Apple TV Xbox One X Google Chromecast Xbox Series X | S LG Smart TV, Smartcast Panasonic Smart TV Samsung Tizen TV Sony Android TV TIMVISION Box Hisense TV

Calendario partite ROMA serie A 2022/2023

I sottoscrittori di un abbonamento a DAZN avranno il grande vantaggio di poter vedere la partite in diretta, ma di poterle vedere anche in un secondo momento, grazie alla funzione on demand.

Di seguito potrete leggere l’elenco completo delle partite che la Roma dovrà giocare nel corso del campionato di serie A 2022/2023:

i l 14/08/2022 alle ore 20:45 in Serie A contro la Salernitana;

il 22/08/2022 alle ore 18:30 in Serie A contro la Cremonese;

il 27/08/2022 alle ore 18:30 in Serie A contro la Juventus;

il 30/08/2022 alle ore 20:45 in Serie A contro il Monza;

il 04/09/2022 alle ore 20:45 in Serie A contro l’Udinese;

il 11/09/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Empoli;

il 18/09/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Atalanta;

il 02/10/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Inter;

il 09/10/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce;

il 16/10/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro la Sampdoria;

il 23/10/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli;

il 30/10/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona;

il 06/11/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio;

il 09/11/2022 alle ore 19:00 in Serie A contro il Sassuolo;

il 13/11/2022 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino;

il 04/01/2023 alle ore 19:00 in Serie A contro il Bologna;

il 08/01/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan;

il 15/01/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina;

il 22/01/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro lo Spezia;

il 29/01/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli;

il 05/02/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Empoli;

il 12/02/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce;

il 19/02/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Verona;

il 26/02/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Cremonese;

il 05/03/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus;

il 12/03/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo;

il 19/03/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio;

il 02/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Sampdoria;

il 08/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino;

il 16/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Udinese;

il 23/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Atalanta;

il 30/04/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan;

il 03/05/2023 alle ore 19:00 in Serie A contro il Monza;

il 07/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro l’Inter;

il 14/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna;

il 21/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Salernitana;

il 28/05/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina;

il 04/06/2023 alle ore 15:00 in Serie A contro lo Spezia.

