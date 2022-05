Con SOStariffe.it trovi le soluzioni più vantaggiose per avere un conto corrente a zero spese , senza costi di gestione e commissioni.

Come trovare il miglior conto zero spese di Maggio 2022

Confronta le migliori offerte sul mercato e scopri tutte le “voci” da tenere d’occhio per l’apertura di un conto online a canone gratuito.

Qual è il miglior conto zero spese di Maggio 2022? Ecco un ventaglio delle ultime novità con un confronto tra le proposte più vantaggiose. Una mappa dettagliata per aiutare i risparmiatori a orientarsi allo scopo di azzerare il più possibile commissioni e costi fissi, ottenendo in cambio il maggior numero di servizi bancari. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per conti a zero spese è possibile comparare online (gratuitamente) le offerte più convenienti sul mercato e individuare il conto più adatto alle proprie esigenze.

Se l’obiettivo principale è quello di abbattere le spese bancarie, la soluzione è un conto online a canone gratuito. E, sebbene non si abbia il rapporto diretto con la filiale, i conti online garantiscono sia la massima sicurezza nelle transazioni, sia un servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

Ma che cos’è un conto zero spese e perché è vantaggioso? Un conto corrente a zero spese è un conto corrente bancario che non prevede costi di gestione e canoni fissi, così come nessuna spesa di apertura e di chiusura. Con il continuo abbassarsi dei tassi di interesse, il conto zero spese è diventato ormai il modello più comune di conto corrente, dato che in grado di offrire vantaggi ai risparmiatori anche se la remunerazione del loro denaro è ridotta.

Conto zero spese: le migliori offerte di Maggio 2022

I MIGLIORI CONTI A ZERO SPESE DI MAGGIO 2022 I DETTAGLI DEL CONTO Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

carta di debito inclusa con prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni Conto MyGenius di UniCredit canone zero a tempo indeterminato

carta di debito inclusa con prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra Conto Widiba canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente

carta di debito inclusa con prelievo senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro

bonifici online senza commissioni

PEC e Firma Digitale gratis

Qui di seguito analizziamo quali sono le migliori offerte sul mercato.

Conto BBVA

Al primo posto per Maggio 2022 c’è il conto corrente online della banca multinazionale spagnola BBVA. Propone canone annuo e imposta di bolla gratuiti, un IBAN italiano, che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti. E offre anche i seguenti vantaggi:

Gran Cashback 10% BBVA (cashback del 10% sugli acquisti del primo mese, fino a 50 euro), pagamento degli acquisti rateizzato con il servizio Pay & Plan e anticipo dello stipendio

BBVA (cashback del 10% sugli acquisti del primo mese, fino a 50 euro), pagamento degli acquisti rateizzato con il servizio Pay & Plan e anticipo dello stipendio carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; prelievo all’ATM senza commissioni per importo minimo di 100 euro in area euro

bonifici SEPA e bonifici istantanei senza commissioni

Conto My Genius di UniCredit

Al secondo posto c’è il conto My Genius di UniCredit. Si tratta di un conto a canone azzerato che consente bonifici SEPA e giroconti online gratis se lo si apre online entro il 31 Maggio 2022. Inoltre, si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale è di solito richiesto un costo di emissione di 3,50 euro.

Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, cioè:

via Internet

via telefono

via app, tramite mobile banking

Per questo conto si pagano invece il prelievo bancomat da altra banca (2 euro), il bonifico allo sportello (7.25 euro) e il prelievo allo sportello (3.50 euro), mentre non è permesso il trading online.

Per l’apertura online è facile: serve tenere a portata di mano la carta d’identità (o passaporto, o patente), mentre come requisito tecnico è richiesta una webcam o una fotocamera. Infine, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Conto Widiba

Come terza miglior soluzione c’è quella proposta da Banca Widiba con il conto Widiba Start a zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e carta di debito inclusa, oltre che bonifici online e prelievi Bancomat oltre i 100 euro gratuiti se lo si apre entro oggi.

L’offerta garantisce:

un conto 100% paperless;

apertura in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam;

una PEC e la firma digitale;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay, trading online.

Prevede invece il pagamento per il bonifico allo sportello (3 euro), il prelievo allo sportello (3 euro). Al conto è possibile abbinare una Carta di Credito Classic (canone trimestrale di 5 euro) con plafond di 1.500 euro.

Il Conto Widiba Start include anche il servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferisci il tuo vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Dopo il primo anno, il conto corrente di Widiba presenta un canone trimestrale di 3 euro che può essere azzerato sfruttando i seguenti sconti:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

