Nella scelta di aprire un conto corrente il fattore “ zero spese ” è decisivo per i risparmiatori. Ma come trovare le migliori offerte di Luglio 2022? Un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it che, gratuitamente, mette a confronto le soluzioni più convenienti.

Come trovare il miglior conto zero spese di Luglio 2022?

Inseguendo la convenienza, i conti corrente online sono quelli più vantaggiosi perché (spesso) sono a zero spese. Le banche 100% digitali e quelle tradizionali puntano sui conti online per attrarre nuovi clienti, offrendo canoni annui gratuiti e molto bassi e raddoppiando i benefici con assenza di commissioni sulle principali operazioni (per esempio, i bonifici ordinari in area SEPA). Ma non solo: si vanno moltiplicando anche le promozioni con rimborsi e regali.

Ma come trovare il miglior conto di Luglio 2022? In soccorso dei risparmiatori c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS). Il tool, online e gratuito, mette a confronto le proposte delle banche e “premia” quelle più convenienti per i clienti.

Conto corrente: dove “abita” la convenienza?

LE VOCI DA CONSIDERARE SPIEGAZIONE Zero Spese canone annuo gratuito o con costi molto bassi

assenza di commissioni per le principali operazioni Servizi inclusi gratis bonifico ordinario

carta di debito

pagamenti MAV/RAV/F24

accredito di stipendio/pensione

domiciliazione bollette Omaggi rimborsi tramite cashback

sconti sugli acquisti

regali invitando nuovi clienti

Dal canone annuale di tenuta conto alla carta di debito gratuita, dal bonifico ordinario online senza commissioni alla domiciliazione delle bollette senza costi aggiuntivi: ecco quali sono alcune delle principali “voci” da tener presenti quando si decide di aprire un nuovo conto corrente.

Gli esperti di SOStariffe.it, che analizzano le migliori soluzioni presenti sul mercato bancario, consigliano ai clienti di consultare sempre i fogli informativi e sulla trasparenza che di solito riportano quali siano i costi fissi di gestione di un conto corrente tradizionale oppure online e le costi delle commissioni applicate sull’operatività quotidiana del conto. Così come consigliano un’attenta lettura del contratto di sottoscrizione del conto stesso per avere una chiara fotografia di tutte le eventuali spese.

Essendo 100% paperless, non avendo bisogno di andare in una filiale per eseguire le operazioni, i conti correnti online sono più convenienti rispetto ai conti tradizionali. Ricordiamo che per aprire un conto digitale tramite Internet servono:

carta d’identità, o patente di guida o passaporto o, in alcuni casi, lo SPID;

web o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo email.

Conto corrente: le migliori offerte di Luglio 2022

CONTO E BANCA CARATTERISTICHE Conto BBVA canone zero per sempre

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni

carta di debito inclusa

20% di cashback fino a 100 euro sugli acquisti per il primo mese

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro Conto Smart di illimity Bank canone annuale a zero spese per sempre

carta di debito internazionale gratuita

bonifici ordinari con zero commissioni

conto deposito incluso con tassi di interessi fino al 2.75% Conto My Genius Green UniCredit conto corrente online

canone annuo di tenuta del conto gratuito

carta debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

giroconto senza spese

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it è possibile trovare i migliori conti corrente a zero spese disponibili sul mercato bancario a Luglio 2022. Ecco qui di seguito le soluzioni più convenienti.

Conto BBVA

Il conto corrente online proposto da BBVA è un’opzione che richiama coloro sono a caccia di risparmio in quanto gratis per sempre e senza commissioni. Tra i punti di forza della soluzione offerta dalla banca multinazionale spagnola c’è il servizio “Pay&Plan”, che consiste nella possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro. È possibile rateizzare fino a 5 spese effettuate negli ultimi 90 giorni, da un importo minimo di 50 euro.

Un altro servizio a disposizione dei clienti è l’accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente, a fronte del pagamento di un tasso d’interesse. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso.

Ecco, nel dettaglio, cosa include l’offerta BBVA per i nuovi clienti:

codice IBAN italiano ;

; accredito dello stipendio;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

carta di debito inclusa ;

; possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse.

Quest’estate, ai nuovi clienti la banca multinazionale spagnola offre anche:

cashback 20% di BBVA, fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; regalo di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di BBVA:

Conto illimity Bank

Un altro magnete della convenienza a Luglio 2022 è il Conto Smart di illimity Bank, il gruppo bancario con un’anima tutta digitale fondato e guidato da Corrado Passera. Il conto corrente, online e a zero spese, offre (se lo si apre entro il 29 Settembre) un conto deposito gratuito (con linee di credito svincolabili e non) a tassi di interesse fino al 2,75%.

Il conto include anche le seguenti funzionalità:

carta di debito internazionale gratuita ;

bonifico ordinario senza commissioni;

pagamento in App di ricariche telefoniche, bollettini postali, MAV/RAV e F24;

versamento di contanti sul proprio conto nei supermercati convenzionati;

progetti di spesa per accantonare piccole somme di denaro con un rendimento annuale dello 0,5% ;

illimity connect per avere sotto controllo tutti i propri conti correnti (anche in altre banche), avere una vista aggregata del proprio patrimonio e operare su tutti i conti dall’app illimity.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di illimity:

Conto My Genius Green UniCredit

Quando si cerca la convenienza, la proposta di UniCredit ha l’effetto di una calamita per i clienti. Infatti, il conto My Genius Green è a zero canone e ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa; carta My One disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale;

disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale; collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

La gestione del conto avviene tramite Internet, App e telefono con il servizio Banca Multicanale, mentre per l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Occorre ricordare che questa offerta è riservata a coloro che sono residenti in Italia e non siano già titolari di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

