In un periodo in cui le bollette sono in aumento, i costi dei servizi e dei prodotti crescono, tu cerchi il modo di risparmiare almeno sui costi fissi del conto corrente. Ecco una guida completa e semplice su come trovare il migliori conto corrente a zero spese tra le offerte proposte dagli istituti di credito a Febbraio e a quali condizioni puoi ottenere un conto a canone gratuito.

Come trovare il miglior conto corrente a zero spese di Febbraio 2022

Sei ancora molto legato/a all’uso del contante? Allora devi cercare un conto corrente che ti offra prelievi gratuiti. Se invece le carte sono il tuo strumento di pagamento principale dovrai fare più attenzione a trovare un conto con una carta di debito (o di credito) a canone zero. Non esiste il conto corrente perfetto per qualsiasi cliente, esiste però il miglior conto corrente per te.

Per trovare le promozione che si adatti alle tue esigenze, al meglio possibile, devi avere le idee chiare su cosa cerchi nel tuo prodotto bancario. Se per te è importante il risparmio sul canone allora dovrai concentrarti sulla ricerca delle offerte dei conti correnti a zero spese. In genere si tratta di prodotti che ti consentono una buona operatività a condizioni agevolate online e pagamenti con le carte gratuiti, il numero di transazioni gratuite è spesso limitato con questa tipologia di soluzioni.

Per semplificare la tua analisi delle offerte puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento di ricerca che ti aiuterà ad individuare le promozioni con servizi e condizioni vantaggiosi. I filtri ti permetteranno di restringere il campo alle solo proposte che rispondono ai requisiti per te fondamentali.

Il miglior conto corrente a zero spese

Se è la prima volta che apri un conto corrente dovresti sapere che per procedere devi essere maggiorenne e avere la residenza in Italia. Se non possiedi questi requisiti potrai optare per le carte conto con IBAN, sono soluzioni adatte per esempio se sei minorenne e stati cercando un prodotto che ti consente di ricevere i primi stipendi dei tuoi lavoretti o se non hai ancora una residenza italiana.

Ecco alcune delle principali promozioni per aprire un conto corrente o una carta conto presso i principali istituti di credito in Italia.

BBVA conto

Conto a canone zero che ti offre anche la carta di debito senza spese, queste sono le caratteristiche principali del prodotto offerto ai nuovi clienti che scelgono il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. L’istituto di credito spagnolo ha creato BBVA, un conto 100% online con prelievi gratuiti da qualsiasi ATM, bonifici a zero commissioni e Gran Cashback di benvenuto.

Il servizio di welcome, in particolare, permette ai nuovi clienti di ottenere un rimborso pari al 10% degli acquisti nel primo mese di contratto. La promozione prevede un tetto massimo di spesa considerato per calcolare il cashback pari a 500 euro, questo significa che il rimborso massimo potrà essere di 50 euro. Successivamente il cashback continuerà ad essere attivo, ma sarà dell’1% degli importi spesi e lo riceverai solo se ogni mese farai almeno 250 euro di acquisti.

Con questo conto corrente potrai utilizzare anche alcuni servizi per organizzare e gestire entrate ed uscite, oltre che per rateizzare gli importi spesi. Ad esempio con Pay&Plan potrai rimborsare un acquisto in 3,6,9 o 12 rate oppure se hai bisogno di liquidità ma non hai ancora ricevuto la busta paga puoi attivare l’Anticipo sullo stipendio (prestito massimo 1.500 euro).

Clicca in basso per richiedere maggiori informazioni sul conto BBVA e per attivare l’offerta.

My Genius

Una soluzione che potrai riadattare alle tue esigenze è invece quella proposta ai nuovi clienti che scelgono il My Genius di UniCredit. Si tratta di un conto corrente modulare in offerta a canone zero fino al 30 Aprile 2022. La caratteristica che distingue questo prodotto da altri e che lo rende molto flessibile è la possibilità di associare al conto base dei pacchetti di servizi e di passare da un modulo ad un altro ogni volta che si ha l’esigenza di farlo.

Nel piano del conto base sono compresi, a canone gratuito, il servizio Banca Multicanale (ti permette di usare tutte le piattaforme digitali disponibili per gestire le tue operazioni) e azzera i costi di emissione per la carta di debito My One (7 euro). Inoltre con l’attuale promozione potrai anche avere bonifici a zero spese e giroconti gratuiti, potrai anche prelevare gratuitamente ma solo dagli ATM UniCredit e per importi superiori a 99 euro.

I moduli con cui potrai modificare la tua offerta sono:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (azzerabile dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Il conto My Genius è a canone zero solo nella sua versione base, se attivi uno dei moduli e poi vuoi tornare alla soluzione standard perderai il diritto a non versare i 4 euro di canone per Banca Multicanale.

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

Widiba

Un’altra promozione che puoi valutare se vuoi aprire un conto corrente a costo zero è Start di Banca Widiba per il conto Start. Diventando un cliente di questo istituto entro il 9 Febbraio potrai azzerare i costi del canone per 1 anno, per gli under 30 invece avranno garantito i conto gratuito fino al 31esimo compleanno.

La banca propone ai suoi clienti le seguenti condizioni per le transazioni digitali e presso gli sportelli:

prelevare gratis (importi superiori a 100 euro)

prelevare dagli ATM di altri istituti pagando 1 euro

bonifici online gratuiti

avere una carta di debito a canone zero

attivare Linee di deposito libere o vincolate

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Conto Corrente Arancio di ING

Per chi vuole uno conto gratuito e una carta di credito in offerta a canone zero per 1 anno, c’è l’offerta del Conto corrente Arancio di ING. La promozione è attiva fino al 31 Marzo per i nuovi clienti che aprono questo conto con la banca. Le condizioni dell’offerta includono delle condizioni e dei servizi molto vantaggiosi, potrai per esempio attivare il Modulo zero vincoli che ti permetterà di fare bonifici a costo zero, fare prelievi senza pagare commissioni e richiedere 1 carnet di assegni.

La carta di credito gratuita è la Mastercard Gold e potrai richiederla se sul conto saranno versati almeno 3.000 euro. Al termine del primo anno potrai continuare a non pagare il canone della carta se ogni mese effettuerai acquisti per un valore pari a 500 euro.

Anche il conto corrente può essere a costo zero alla scadenza dell’offerta, le condizioni proposte per mantenere azzerati i costi fissi di Conto Arancio sono:

attivazione accredito dello stipendio o della pensione

versamento sul conto 1.000 euro al mese

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Le promozioni per attivare una carta con IBAN

Come dicevamo, non tutti possiedono i requisiti per aprire un conto corrente e se sei tra coloro che non hanno la residenza in Italia o se non hai ancora 18 anni puoi attivare una carta conto e ottenere quasi gli stessi servizi garantiti da un conto. Ecco alcuni esempi delle offerte di Febbraio.

DOTS

Puoi sottoscrivere la promozione First del conto DOTS a partire dai 12 anni, in questa versione la carta conto avrai alcune limitazioni (per esempio non potrai attivare l’accredito dello stipendio). Questo prodotto è molto limitato, se è vero che puoi inviare e ricevere denaro e prelevare dagli ATM senza problemi, hai però il grosso limite di poter ricaricare solo 2.500 euro l’anno sulla carta.

Con l’applicazione di DOTS potrai però gestire in modo molto efficiente dil tuo denaro grazie ad alcune funzionalità come Salvadanaio e Saldo Saggio che ti permettono di impostare delle operazioni automatiche (ad esempio l’arrotondamento dei conti con la creazione di un piccolo deposito) per semplificare il tuo risparmio. Saldo Saggio ti mostrerà qual è la tua effettiva disponibilità eliminando le tue spese mensili ricorrenti, molto utile se in genere fai fatica a rispettare il tuo budget.

HYPE

L’ultimo prodotto che analizziamo insieme è HYPE, anche questa è una carta conto a canone zero, che offre alcuni vantaggi interessanti a chi attiva un profilo. Per tutti i clienti, ad esempio è disponibile il cashback del 10% sugli acquisti. Tra le condizioni operative proposte da questa carta con IBAN ci sono:

bonifici a zero commissioni

prelievi gratuiti

tetto massimo di spesa mensile fino a 2.500 euro

