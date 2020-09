Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di settembre 2020

Per la fornitura energetica e di gas le famiglie pagano ogni anno centinaia di euro, gli aumenti del prezzo delle materie prime provocano spesso dei rincari in bolletta. Ecco una guida alle migliori offerte luce e gas per risparmiare sui consumi

Una famiglia composta da due persone che vive in un appartamento con lavatrice, forno e frigo ha un consumo medio annuale di 2290 kWh. Stando alle attuali tariffe applicate dagli operatori del mercato tutelato il conto complessivo per i consumi di 12 mesi si aggira intorno a 403 euro.

Per riuscire a risparmiare sulle bollette dell’energia gli utenti possono cercare di modificare alcune abitudini di consumo. Ad esempio, prestare più attenzione agli orari in cui si utilizzano gli elettrodomestici, valutare se è più conveniente passare ad un’offerte bioraria o monoraria, studiare come ridurre il proprio impatto energetico.

Una delle possibili operazioni che contribuiscono ad abbattere i costi del conto energetico è il passaggio dal mercato tutelato a quello libero. I clienti domestici hanno tempo fino a Gennaio 2022 per effettuare il cambio e per attivare le tariffe degli operatori liberi.

Per il mercato dell’energia al momento le tariffe proposte dai fornitori permettono dei risparmi immediati di qualche decina di euro, ma le migliori offerte luce includono incentivi e sconti unici.

Una delle caratteristiche delle promozioni del mercato libero è che offrono un costo delle materie fisso per almeno un anno. Le tariffe tutelate invece adeguano i prezzi di luce e gas agli indici dell’ARERA che variano ogni tre mesi.

Bollette energia: come risparmiare

Con il comparatore di SosTariffe.it è possibile individuare le promozioni che garantiscono il maggior risparmio. Il prezzo dell’energia è un elemento che incide in modo importante sull’importo da pagare in bolletta. Questa voce può pesare anche per il 40% del conto annuale per la fornitura domestica di energia elettrica.

Non è però l’unico fattore da considerare. I risultati del confronto delle offerte mostrano spesso che tariffe con costi della materia prima più elevati possono essere più convenienti con l’applicazione degli sconti e l’accreditamento dei voucher.

Ecco a Settembre 2020 quali sono le offerte luce che permettono un maggiore risparmio in bolletta:

Luce Super Web

Eco Chiara

E.ON Luce e Gas Insieme

AGSM Premium Web Luce Casa

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

Confronta le tariffe e scopri quanto puoi risparmiare sulla bolletta luce »

Per poter capire quale di queste promozioni sia più adatta alle esigenze dei singoli utenti e su quali elementi è bene concentrarsi quando si analizzano i contratti di forniture studiano un po’ più in dettaglio le offerte.

1. Luce Super Web

La prima proposta è la promozione luce di Illumia, è una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 1 anno. Le offerte di questo tipo applicano ai consumi del cliente un costo della materia prima uguale a qualsiasi ora del giorno e della notte e senza fare distinzione tra i giorni della settimana.

Nel caso di Luce Super Web sottoscrivendo questa tariffa i clienti domestici pagheranno 0,02500 euro/kWh. L’unico metodo di pagamento accettato per attivare questa tariffa è il RID, ai clienti non sarà richiesto di versare nessun deposito per avviare la fornitura con Illumia. L’offerta inoltre regala ai nuovi utenti 100 kWh per il primo anno di contratto.

Attiva Luce Super Web »

2. Eco Chiara

La seconda offerta che analizziamo è Eco Chiara di Iberdrola, questo fornitore propone una tariffa ad energia verde cioè che garantisce al cliente il consumo di luce prodotta da fonti rinnovabili.

Il prezzo della materia prima applicato con l’attivazione del piano monorario è 0,02999 euro/kWh. I clienti che scelgano questo piano potranno contare su uno sconto del 2,5% sul prezzo della componente energia, questa offerta però sarò valida solo per chi decida di pagare con domiciliazione su conto corrente.

Scopri l’offerta Eco Chiara »

Se per lavoro o altri motivi si trascorrono molte ore fuori casa durante la settimana e l’utilizzo degli elettrodomestici si concentra nel weekend e nelle ore serali può essere più vantaggioso sottoscrivere la tariffa nella sua versione bioraria.

I prezzi per i clienti dell’offerta Super Web Luce di Settembre sono 0,032 euro/kWh per la F1 e di 0,029 euro/kWh per le F2 e F3.

Le fasce di consumo

Con questa tipologia di offerta il fornitore applica due costi dell’energia differenti, il primo prezzo sarà praticato ai consumi nella fascia oraria F1 e il secondo alle fasce F2 e F3. Queste fasce orarie sono state stabilite dall’ARERA e corrispondono a:

F1 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, sono esclusi i festivi

F2 – dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 7 alle 23, sono sempre esclusi i festivi

F3 – da mezzanotte alle 7 e dalle 23 a mezzanotte dal lunedì al sabato e la domenica e i festivi tutta la giornata

3. E. ON Luce e Gas Insieme

La terza offerta di questa classifica delle migliori tariffe luce è una promozione dual fuel ad energia verde di E.ON. Questa tipologia di tariffa prevede l’attivazione della fornitura di luce e gas insieme.

Ai clienti che scelgono questa opzione sono applicati sconti pari al 10% del corrispettivo energia e gas. Sono inoltre previsti ulteriori abbuoni per chi seleziona l’addebito su conto corrente come metodo di pagamento con bolletta smart. Il prezzo della materia prima applicato a questa tariffa è 0,02340 euro/kWh.

Attiva la promozione dual fuel di E.ON »

4. AGSM Premium Web Luce Casa

La tariffa di AGSM è attivabile solo online ed è un’offerta trioraria, quindi con tre differenti costi dell’energia. Le fasce orarie di riferimento sono quelle indicate in precedenza e i prezzi applicati sono:

F1 – 0,03044 euro/kWh

F2 – 0,03121 euro/kWh

F3 – 0,02456 euro/kWh

I costi di questa tariffa variano in modo automatico seguendo l’indice PUN del prezzo dell’energia all’ingrosso sul mercato dei gestori elettrici. Anche questa offerta può essere attivata solo con il pagamento RID.

Scopri come sottoscrivere AGSM Premium Web Luce »

5. Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

La quinta promozione è una tariffa ad energia verde e i clienti potranno scegliere tra la versione monoraria e trioraria. Il costo dell’energia proposto da Engie per l’offerta Mono con prezzo bloccato per 1 anno sarà di 0,02390 euro/kWh. Per gli utenti domestici che preferiranno la tariffa trioraria le condizioni economiche saranno:

F1 – 0,030 euro/kWh

F2 – 0,027 euro/kWh

F3 – 0,016 euro/kWh

Qualunque sia la promozione sottoscritta sarà possibile usufruire dell’assistenza Premium con Whatsapp e di Domuscheck, un servizio speciale di monitoraggio dei consumi domestici che fornisce anche suggerimenti per ottimizzare l’utilizzo di energia e gas.

Con Engie è anche attivo un programma che premia i clienti che presentano nuovi utenti al fornitore, con Porta un amico un singolo cliente può accumulare bonus fino a 300 euro per ogni nuovo amico che presenta al gestore.

Attiva Engie Energia 3.0 »

Offerte gas, i migliori piani per ridurre la bolletta

Il risparmio maggiore rispetto alle bollette di luce e gas per gli utenti domestici però può provenire dal cambio del gestore gas. Una coppia che abiti in un appartamento di 75 mq consuma ogni anno circa 1080 m3 di gas per il riscaldamento, per avere l’acqua calda e per cucinare. Con questo utilizzo del gas il conto dei clienti del Servizio a Maggiori tutele sarà di oltre 654 euro in 1 anno.

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo individuato quali sono le offerte di Settembre che permetterebbero un risparmio sulle bollette gas di queste famiglie. Ecco la classifica delle 5 migliori tariffe gas:

E. ON Valore Mercato Gas

Eco Chiara Gas

Edison World Plus Gas

Prezzo Netto Special Gas

Next Energy Gas

Confronta le tariffe gas più convenienti »

1. E.On Valore Mercato Gas

Le condizioni di E.ON per i clienti Valore Mercato Gas prevedono un adeguamento del costo della materia prima al prezzo di mercato. Non saranno richiesti contributi di attivazione per chi sceglie questo piano. Il prezzo del gas per gli utenti che sottoscrivono questa offerta a Settembre è di 0,0512 euro/smc. Con questa tariffa sarà obbligatorio attivare i pagamenti con RID.

Attiva E.ON Valore Mercato Gas »

2. Eco Chiara Gas

La proposta di Iberdrola per la fornitura gas potrà essere attivata come solo offerta gas o come combinazione gas ed energia elettrica. Eco Chiara Gas applicherà come costo della materia prima per i vostri consumi il prezzo 0,08483 euro/smc.

L’importo unitario per il gas sarà fisso per 1 anno e i nuovi clienti potranno contare su uno sconto pari al 2,5% del corrispettivo gas. L’offerta permette come metodi di pagamento sia l’addebito su conto o carta che i versamenti con bollettini postali. Lo sconto sulla componente gas sarà però riconosciuto solo ai clienti che scelgano la domiciliazione.

Scopri le condizioni più vantaggiose di Eco Chiara Gas »

3. Edison World Plus Gas

Per chi vuole pagare il gas al prezzo all’ingrosso, l’offerta giusta per questi utenti è quella di Edison. Per attivare questo servizio sarà applicato un costo mensile di 2 euro che si aggiungerà al normale importo per i consumi domestici.

Il prezzo applicato alla fornitura per chi sceglie questa tariffa è 0,0638 euro/smc. Questa offerta viene classificata come meno conveniente rispetto alla precedente perché non prevede alcuno sconto o voucher.

Attiva il piano Edison World Plus Gas »

4. Prezzo Netto Special

La tariffa di Heracomm indicata come una delle migliori promozioni del mese è Prezzo Netto Special. Per questa offerta il costo della materia prima applicato ai primi 12 mesi di consumi sarà 0,0638 euro/smc.

I clienti che attivino questo piano potranno contare su un welcome bonus di 30 euro, il buono raddoppierà il suo valore per chi sottoscriverà le offerte dual fuel di Heracomm. Saranno inoltre comprese nel contratto anche delle soluzioni per ottimizzare i consumi e l’utilizzo del gas con guide e consigli degli esperti del gestore.

Ecco come risparmiare con Prezzo Netto Special Gas »

5. Next Energy Gas

L’ultima offerta di questa classifica è il piano Next Energy Gas di Sorgenia. Il prezzo della materia prima proposto da questo gestore è di 0,0638 euro/smc. Il piano di per sé non sarebbe tra i più convenienti, ma i nuovi clienti luce e gas potranno contare su un bonus Amazon di 80 euro.

Da qualche mese inoltre Sorgenia ha lanciato le proprie promozioni per il servizio di fibra ottica, il bonus per chi scelga il gestore per le forniture luce, gas e fibra avrà un valore di 150 euro.

Attiva Next Energy Gas »

