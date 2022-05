Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Maggio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 1.063,66 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Bollette di luce e gas più leggere in due semplici mosse. La prima? Passare dal regime di Maggior Tutela al Mercato Libero, le cui offerte sono accomunate da un costo più basso di luce e gas. La seconda? Effettuare con frequenza il confronto tra le tariffe disponibili sul mercato (almeno una volta all’anno), così da non lasciarsi sfuggire le offerte più vantaggiose.

Grazie al suo tool digitale di comparazione, accessibile dal link qui di sotto, SOStariffe.it aiuta gli utenti a orientarsi nel mare di tariffe del comparto di luce e gas, così da individuare non solo le promozioni più convenienti, ma anche quelle che si adattano al proprio fabbisogno.

Confronta le migliori offerte »

Come risparmiare passando al Mercato Libero

RISPARMIARE SULLE BOLLETTE IN DUE MOSSE COSA FARE Scegliere le offerte più convenienti disponibili sul Mercato Libero in base ai propri consumi Le offerte migliori sono facilmente individuabili grazie al comparatore di SOStariffe.it Completare l’attivazione online delle offerte scelte Per attivare un nuovo contratto servono i dati anagrafici dell’intestatario e il codice POD (per la luce) e PDR (per il gas)

Per chi è ancora in un regime di Maggior Tutela, scegliere il Mercato Libero è un passaggio essenziale per poter tagliare le spese di luce e gas, sia nel breve che nel lungo periodo. Passando alle migliori offerte del Mercato Libero, gli utenti potranno accedere ad un costo più basso della materia prima e, quindi, ad un risparmio in bolletta.

Ma come individuare le migliori offerte? Facendo un confronto tra le stesse con il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta indicare il proprio consumo annuo di luce e gas. Questi dati sono sempre riportati in bolletta, nella sezione consumi. In alternativa, è possibile stimare il consumo con il sistema di calcolo integrato nel comparatore.

A questo punto, il comparatore di SOStariffe.it effettuerà delle simulazioni di spesa mettendo a disposizione dell’utente tutte le migliori tariffe da attivare per tagliare la bolletta. Tra le informazioni riportate, per ogni tariffa, c’è la spesa annuale stimata e il risparmio annuale stimato rispetto al mercato tutelato.

Scelte le tariffe da attivare è possibile raggiungere il sito del fornitore e completare l’attivazione online (sempre gratuita) delle offerte. Per attivare un nuovo contratto di fornitura è necessario fornire i dati anagrafici dell’intestatario del contratto ed il codice POD (per la luce) e il codice PDR (per il gas). Entrambi i codici sono riportati all’interno delle ultime bollette inviate dall’attuale fornitore.

Come cambiare operatore se si è già nel Mercato Libero

COME CAMBIARE FORNITORE NEL MERCATO LIBERO I PASSAGGI DA SEGUIRE Scegliere le offerte più convenienti e confrontarle con le tariffe già attive La scelta delle offerte può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it

Per assistenza nella scelta è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it chiamando al numero 02 5005 111 Completare l’attivazione online delle offerte scelte Per attivare un nuovo contratto servono i dati anagrafici dell’intestatario e il codice POD (per la luce) e PDR (per il gas)

Anche chi ha già optato per il Mercato Libero ha la possibilità di tenere d’occhio i costi, con la possibilità di cambiare fornitore e passare a un prezzo più conveniente. Consultare periodicamente le tariffe, confrontandole con il costo di energia e gas applicato dall’attuale fornitore o gestore, permette di individuare le soluzioni più vantaggiose.

Da notare, inoltre, che cambiare offerta luce e affidarsi a un nuovo fornitore è una procedura automatizzata e sicura. Non sono previsti costi iniziali per il passaggio a un nuovo fornitore. Inoltre, è sempre garantita la continuità del servizio e non ci sarà alcun blocco dell’erogazione dell’elettricità nel passaggio al nuovo gestore.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta della tariffa migliore.

Le migliori offerte di luce e gas di Maggio 2022

LE MIGLIORI OFFERTE DI MAGGIO 2022 TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE NeN Luce Special 38 Luce prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro Irendì Luce Verde Luce prezzo bloccato per 18 mesi Pulsee Luce RELAX Fix Luce prezzo bloccato per 24 mesi

bonus di benvenuto di 50 euro (utilizzando il codice SOS50) Luce Flex Web di Illumia Luce prezzo indicizzato in base al PUN

bonus di benvenuto di 20 euro E.ON Gas NowClick Gas prezzo indicizzato in base al prezzo ARERA per il mercato tutelato sempre scontato del 10% NeN Gas Special 48 Gas prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro wekiwi Energia e Gas alla fonte Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e al PSV (per il gas)

il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc A2A Click – Luce e gas Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi Prezzo Chiaro A2A gas Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e al TTF (per il gas)

Di seguito una mappa con le offerte più convenienti (in termini di costi e servizi disponibili) elaborate su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW e un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, sul podio del risparmio sale NeN Luce Special 48. L’offerta di tipo monoraria assicura un prezzo fisso e bloccato per 36 mesi (0,25 €/kWh), proteggendo così gli utenti dai rincari del mercato. La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 79 euro al mese. Inoltre, questo fornitore di energia 100% green offre un bonus di benvenuto di 48 euro.

Scopri NeN Luce Special 48 »

Anche Irendì Luce Verde rientra tra le offerte più convenienti. La promozione di Iren consiste in un’offerta monoraria con un prezzo fisso e bloccato di 0,23€/kWh per 18 mesi, grazie al 14,25% di sconto sulla materia prima energia. La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 81 euro al mese. L’attivazione è gratuita e l’energia verde inclusa.

Scopri Irendì Luce Verde »

Tra le opzioni più vantaggiose anche Pulsee Luce RELAX Fix, che prevede una tariffa monoraria con prezzo fisso e bloccato per 24 mesi: il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0,277 €/kWh. La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 86 euro al mese. Previsto anche uno sconto di benvenuto di 50 euro con il codice SOS50.

Scopri Pulsee Luce RELAX Fix »

Da segnalare anche Luce Flex Web di Illumia. La sua offerta propone una promozione di tipo monorario con una tariffa a prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale), una spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 91 euro al mese e la possibilità di ottenere uno sconto di benvenuto di 20 euro applicato nella prima fattura. L’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Scopri Illumia Luce Flex Web »

Analizzando invece le offerte gas, spicca E.ON Gas NowClick pensata per gli utenti che provengono dal regime a Maggior Tutela. Tale offerta consente di ottenere uno sconto fisso del 10% sul prezzo del gas praticato nel mercato tutelato. Il prezzo della materia prima gas si aggiornerà ogni tre mesi seguendo l’andamento del mercato tutelato e i prezzi comunicati da ARERA. La spesa stimata per una “famiglia tipo” è di 152 euro al mese.

Scopri E.On Gas NowClick »

Sul podio del risparmio anche NeN Gas Special 48 con un prezzo fisso e bloccato (per 36 mesi) di 1,010 €/smc. L’offerta propone uno sconto di benvenuto di 48 euro sulle bollette del primo anno in esclusiva con SOStariffe.it. La spesa stimata per una “famiglia tipo” è di 172 euro al mese.

Scopri NeN Gas Special 48 »

Tra le offerte convenienti anche wekiwi Energia e Gas alla fonte. L’offerta contempla tariffe a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice PSV (per il gas); il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc rispetto al prezzo dell’indice PSV. La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 98 euro al mese per la luce e 181 euro per il gas. Previsti 30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22. Energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scopri Energia e Gas alla Fonte di Wekiwi »

Nella classifica delle promozioni più vantaggiose anche A2A Click – Luce e gas. Per l’energia elettrica l’offerta prevede una tariffa monoraria a prezzo fisso per 12 mesi (0,28€/kWh), con una spesa stimata per la “famiglia tipo di 90 euro al mese). Per quanto concerne il gas, l’offerta prevede un prezzo fisso per 12 mesi di 1,04 €/Smc, con una spesa stimata per la “famiglia tipo” di 181 euro al mese.

Scopri A2A Click »

Prezzo Chiaro A2A gas consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso a fronte di un contributo annuo di 48 euro che è, però, azzerato per i primi 12 mesi con attivazione online. La proposta di A2A Energia risulta, quindi, conveniente in quanto garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso con condizioni particolarmente agevolate.

Scopri Prezzo Chiaro A2A »

