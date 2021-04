Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Aprile 2021

Una guida per capire come risparmiare sulle bollette ed evitare i nuovi aumenti di luce e gas stabiliti dall'ARERA per i clienti del mercato a Maggiori tutele. Gli adeguamenti dei prezzi sono del 4% circa sia per le utenze energia che per quelle del gas. Ecco come trovare le migliori offerte del libero mercato per ridurre la spesa annuale dei consumi di luce e gas

Se ti stai chiedendo se è possibile aggirare i rincari di luce e gas, ecco i consigli su come risparmiare sulle bollette. Per una famiglia la spesa per le utenze è particolarmente gravosa. Se prendiamo come esempio un nucleo di 3 persone che in un anno consumano fino a 2.700 kWh di energia, il conto se si è clienti del mercato tutelato è di circa 517 euro per la luce. La stessa famiglia in un anno può utilizzare circa fino a 1400 metri cubi di gas per cucinare, avere acqua calda e per riscaldarsi, il costo di questo consumo può raggiungere i 966 euro.

Queste sono le stime secondo le attuali tariffe imposte dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), l’authority comunica gli adeguamenti dei costi delle forniture domestiche ogni tre mesi. Per il trimestre Aprile-Giugno è stato previsto un rincaro delle offerte del 3,8% per le bollette energetiche e del 3,9% per il conto del gas.

Nel comunicato con cui l’ARERA ha diffuso i nuovi dati l’ente ha specificato che le rimodulazioni di questo trimestre hanno riportato i prezzi delle materie prime all’era pre Covid. Nei primi mesi della pandemia infatti si era registrato un brusco e improvviso calo della domanda energetica e questo aveva portato ad una riduzione dei costi domestici.

Come risparmiare sulle bollette, alcuni consigli

Il passaggio dal mercato tutelato al libero mercato è di certo uno dei principali strumenti con cui gli utenti possono abbattere le proprie bollette. L’addio al mercato a Maggiori tutele è previsto per il 2022, il termine è stato posticipato per la necessità di aumentare il numero di offerte convenienti a disposizione dei clienti.

Le promozioni luce e gas che offrono le migliori condizioni di Aprile ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro sulle bollette. A determinare dei costi molto ridotti è in genere il prezzo delle materie prime proposto dai fornitori. Questa tra le voci di spesa presenti nelle fatture è quella che ha un peso che supera anche il 40% del conto.

Per trovare le offerte luce e gas più convenienti occorre fare ricerche accurate, confrontare i prezzi e leggere con attenzione le condizioni proposte dai contratti. Per facilitare e velocizzare una prima analisi delle promozioni puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Uno strumento di raffronto gratuito e senza impegno all’acquisto che effettuerà una prima cernita tra le offerte, nella ricerca considererà sia la stima di spesa che il valore di sconti e premi del gestore. Si può usare questo strumento anche scaricando l’app di SOStariffe.it.

Il funzionamento è semplice, clicca sul link qui in basso e fornisci le poche informazioni richieste: numero di elettrodomestici che usi, conviventi, grandezza di casa, ecc. Avvia la comparazione e leggi i report riassuntivi delle promozioni.

La tariffa luce e gas per risparmiare

Ecco quali sono ad Aprile le offerte segnalate da SOStariffe.it come più convenienti. Uno dei servizi dello strumento di confronto delle promozioni è il calcolo delle bollette mensili e del conto annuale, questa stima viene effettuata tenendo conto delle tue abitudini di consumo.

Inoltre se sei cliente del mercato tutelato, l’algoritmo ti aiuterà a capire quanto puoi risparmiare scegliendo una tariffa del libero mercato piuttosto che un’altra. Cambiare gestore è un’operazione semplice, dovrai scegliere la nuova promozione luce o gas, fornire una copia del documento e il tuo codice fiscale. Il passaggio non comporta spese, né interruzione di servizio.

Le promozioni energia di Aprile 2021

Ecco quali sono le tre migliori tariffe luce del mese e quali sono le condizioni proposte dai diversi fornitori.

1. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

L’offerta di Aprile di Pulsee è una promozione che ti regala uno sconto del 60% della componente energia. Il costo della materia prima che viene associato ai tuoi consumi con questo piano è di 0,02636 euro/kWh. La tariffa è monoraria a prezzo fisso per 12 mesi.

Per poter avere la riduzione sui consumi effettivi devi registrarti sul sito del gestore e attivare l’offerta inserendo il codice SOSL60. La soluzione di questo fornitore, secondo le stime del comparatore, ti garantirà un risparmio di circa 147 euro. L’offerta è un piano green, quindi l’energia consumata sarà prodotta da fonti rinnovabili, e con l’opzione My Green Energy potrai avere dei consigli per rendere più sostenibile il tuo consumo da esperti.

Oltre allo sconto in bolletta, con Pulsee puoi anche ottenere un buono del 40% da usare per acquistare un dispositivo Samsung. Per sapere di più su questa offerta e sulle condizioni proposte puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

2. Luce Extra Web

Solo per oggi, salvo nuove proroghe, Illumia ti offre un welcome bonus di 120 kWh sulle bollette mensili per un anno. Questo sconto è stato raddoppiato, fino a Marzo infatti il gestore proponeva solo 60 kWh in regalo. Lo sconto sarà applicato sui consumi effettivi.

Anche questa è una promozione monoraria e con un prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi. La famiglia tipo, fatta da 3 persone e che consuma fino a 2700 kWh l’anno, potrà ottenere un risparmio di più di 143 euro rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato. Il prezzo della materia prima proposto ad Aprile è pari a 0,0450 euro/kWh.

Per passare ad Illumia scegli l’offerta che vuoi attivare, invia una vecchia bolletta insieme ai tuoi dati personali. Per sottoscrivere questa promozione dovrai scegliere come metodo di pagamento la domiciliazione delle bollette.

3. Tate Luce

La proposta di Tate è un po’ differente dalle offerte monorarie degli altri fornitori. La migliore tariffa luce (e gas) è una promozione trioraria, avrai quindi tre prezzi della materia prima per tre differenti fasce di consumo:

0,04765 euro/kWh in F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, non si considerano i festivi)

0,04645 euro/kWh in F2 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23)

0,03448 euro/kWh in F3 (da lunedì a sabato da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi intera giornata)

Queste condizioni saranno vantaggiose se trascorri molto tempo fuori casa e se concentri i tuoi consumi nelle ore serali e nei weekend. Se la ripartizione dei consumi segue la proporzione del 60% di notte e fine settimana e per il 40% nelle ore diurne, potrai risparmiare fino a 142 euro in un anno.

Se attivi la promozione cliccando sul link qui in basso SOStariffe.it ti offre uno sconto di 84 euro sulla prima bolletta luce. Per gli altri clienti è previsto un bonus di benvenuto di 35 euro.

Promozioni gas del mese

Passiamo alle tre offerte gas. Ecco quali sono le promozioni più vantaggiose, le stime di riferiscono sempre riferite ad una famiglia di 3 persone che consuma 1110 metri cubi di gas l’anno.

1. Tate Gas

La tariffa Tate Gas ti propone un prezzo del gas di 0,1101 euro/smc. Il costo della materia prima seguirà l’andamento del mercato all’ingrosso del gas. La spesa annuale per la famiglia presa ad esempio è di circa 701 euro, questo significa – stando alle attuali tariffe del mercato tutelato – un risparmio annuale di quasi 126 euro.

Se attivi il piano con SOStariffe.it potrai avere uno sconto in bolletta di 36 euro. A questo bonus di benvenuto potrai aggiungere fino a 200 euro di riduzioni grazie al programma Porta un amico in Tate, con questo concorso potrai avere fino a 25 euro di sconto per ogni cliente che presenti al gestore e anche il tuo amico potrà ottenere 5 euro di bonus.

2. Prezzo Chiaro A2A Gas

Anche l’offerta Prezzo Chiaro di A2A è una tariffa indicizzata che ti propone di pagare il gas naturale che consumi a prezzi imposti dal mercato TTF, il mercato all’ingrosso. dei Paesi Bassi. Per poter attivare questa soluzione, oltre al prezzo della materia prima, il fornitore richiede ai clienti un contributo di 3,90 euro al mese.

In un anno quindi spenderesti fino a 47 euro per attivare questa opzione, per i primi 12 mesi però Tate ti offre questo servizio senza costi. Se attivi una promozione dual fuel avrai quindi un risparmio sui servizi di 94 euro.

Il risparmio complessivo calcolato dal comparatore di SOStariffe.it è stimato per un anno di fornitura in quasi 113 euro. Il costo della materia prima applicato ai consumi è di 0,1481 euro/smc. Potrai pagare sia con i bollettini che con i sistemi di pagamento elettronici e automatici.

3. Energia 3.0 Light 12 Mesi

La promozione di Engie è un’offerta gas a prezzo fisso per 12 o 24 mesi. Potrai pagare la materia prima 0,1672 euro/smc se sceglie un costo bloccato per 1 anno, mentre per chi opta per 24 mesi il prezzo applicato ai consumi sarà 0,1774 euro/smc.

La famiglia tipo che acquista l’offerta Engie per 12 mesi potrà risparmiare in bolletta quasi 89 euro l’anno. Potrai avere degli sconti ulteriori se partecipi a Porta un amico, il meccanismo di questo concorso ti permetterà di avere fino a 300 euro di riduzioni in bolletta. Per attivare questo piano è richiesta la domiciliazione dei pagamenti.

