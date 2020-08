Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di agosto 2020

I costi di luce e gas in Italia restano più elevati rispetto a quelli degli altri paesi europei. A pesare in modo particolare sulle bollette degli italiani sono i contributi fiscali, più alti anche del 20% rispetto al resto dei componenti dell’Unione europea. Ecco quali sono le offerte di energia e gas che permettono di risparmiare sulle bollette ad Agosto 2020

In Italia è stato registrato un aumento dei prezzi netti delle materie prime e dei costi di trasporto, questo incremento ha avuto come conseguenza un aumento delle bollette energetiche dei consumatori. L’impennata dei costi ha interessato tutta l’Europa, ma il nostro Paese ha dovuto fare i conti anche con uno dei contributi fiscali più pesanti (superiore anche del 20% rispetto ad altri membri dell’Unione europea).

Nell’ultimo anno il consumo nazionale di energia è calato dell’1% rispetto al 2018, ma questo decremento nell’uso dell’elettricità è dovuto ad un calo dei consumi dei settori agricolo e industriale. Il Paese ha prodotto quasi l’88% dell’energia consumata, la produzione da fonti rinnovabili è cresciuta del +0,4%.

Stando all’ultimo rapporto Arera la quota di energia prodotta da Enel è diminuita del 2,4% rispetto al 2018. La società ha perso il primato come principale produttore di energia termoelettrica del Paese ed è stata sorpassata dall’Eni.

Lo switching dal mercato tutelato a quello libero

Nell’ultimo anno i clienti privati italiani che hanno scelto di passare al libero mercato sono stati il 3% in più dello scorso anno, in totale quindi gli utenti domestici che hanno operato questo cambio sono stati il 49,4%.

Dall’analisi dei dati sui consumi delle famiglie che hanno fatto lo switching è emerso come stiano diminuendo la differenza di consumi medi tra coloro che sono passati al libero mercato e i clienti rimasti in quello tutelato.

In media una famiglia del libero mercato consuma 2.063 kWh/anno e quelle del mercato a Maggiori tutele 1.869 kWh/anno. Per gli esperti questi dati sono un segno di come in un primo momento si siano trasferiti i clienti domestici con consumi molto elevati e attualmente queste operazioni di cambio gestore interessino anche altre tipologie di clienti.

Nel mercato del gas le prime tre società, stando ai dati delle vendite verso i clienti finali, sono Eni (19,4% delle quote), Enel 13,3% e Edison (11,7%). Gli utenti domestici che sono passati al mercato libero sono il 56%, mentre il 44% si affida per la fornitura di gas ancora al mercato tutelato.

Solo tra il 2018 e il 2019 sono passati dal servizio a Maggiori tutele a quello libero l’11,2% dei clienti totali.

In termini assoluti lo scorso anno hanno richiesto un cambio di gestore circa 1 milione e 600 mila clienti, equivalenti a una quota dell’8,8% del totale.

Come risparmiare su luce e gas

Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero è una delle principali fonti di risparmio per i consumatori italiani. Da un confronto tra 66 tariffe di luce e gas proposte dagli operatori del libero mercato e gli attuali prezzi imposti dal servizio a Maggiori tutele, SosTariffe.it ha calcolato che gli utenti potrebbero ridurre la spesa per le utenze di ben 268 euro l’anno.

Questa stima è stata determinata prendendo come esempio una famiglia che consumi ogni anno 3.700 kWh/anno di energia (distribuendo l’utilizzo per il 50% in F1 e per l’altro 50% in F2/F3) e 1500 m3/annui di gas.

Le migliori promozioni energia e gas di Agosto

Per stabilire quali sono le offerte luce e gas più convenienti per voi potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi permetterà di inserire alcune informazioni sulle vostre abitudini di consumo e vi fornirà i dettagli utili su costi e condizioni proposti dalle diverse società.

Con l’algoritmo potrete impostare una ricerca delle solo promozioni luce o gas, oppure indicando tra i filtri l’opzione dual fuel troverete le offerte che permettono di attivare la doppia fornitura con la stessa società. Dovrete anche segnalare quali sono le fasce orarie in cui in genere utilizzate il gas e l’energia domestica.

Confronta le migliori tariffe dual fuel

Ecco quali sono ad Agosto 2020 le migliori tariffe energia e gas:

E.ON Luce e Gas Insieme

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

A2A Click Luce

Next Energy Luce

1. E.ON Luce e Gas Insieme

La tariffa dual fuel di E.ON è composta da un piano luce monorario con un prezzo dell’energia bloccato per 1 anno. Il prezzo delle materie prime associato a questa offerta sarà di:

0,02340 euro/kWh per la componente luce

0,1360 euro/smc per il gas

I clienti che scelgono questa promozione potranno contare su uno sconto del 10% sul prezzo dell’energia e ulteriori riduzioni in fattura se si opta per la bolletta digitale. L’energia fornita da questo gestore è certificata come verde, questo significa che la luce che consumate è prodotta solo da fonti rinnovabili.

La bolletta luce stimata per una famiglia con un consumo annuo di circa 2290 kWh sarà di 33.32 euro al mese, mentre per un consumo anno di 1.080 m3 di gas con E.ON Luce e Gas Insieme la spesa mensile sarà di poco più di 57 euro.

L’offerta con le condizioni descritte potrà essere attivata solo dai clienti che sottoscriveranno sia il contratto di fornitura luce che quello del gas allo stesso tempo.

Attiva E.ON Energia e Gas

2. Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

Engie propone un’offerta monoraria con un costo dell’energia pari a 0,02390 euro/kWh e un prezzo unitario della componente gas di 0,1475 euro/smc. Questa promozione blocca i costi delle materie prime per un anno, al termine di questo periodo sarà comunicato dal gestore il nuovo presso delle componenti.

La stessa offerta potrà anche essere attivata come tariffa trioraria, questa tipologia di promozione offre tre costi differenti dell’energia collegandoli alle fasce orarie di consumo. Con Energia 3.0 Light Trioraria saranno applicati i seguenti prezzi:

F1 (dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi) 0.030 euro/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 sabato, festivi eslusi) 0.027 euro/kWh

F3 (dalle 00 alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedì al sabato, tutto il giorno la domenica e i festivi) 0.016 euro/kWh

Questa tariffa è adatta a coloro che trascorrono molte ore diurne fuori casa e che consumano energia nei weekend o durante le ore serali.

Con questa tariffa i clienti riceveranno solo la bolletta elettronica e per chi attivi sia la fornitura luce che gas la fattura sarà unificata. Con Engie i clienti potranno ottenere fino a 300 euro di bonus con il piano Porta un amico, questo programma permetterà di ricevere dei contributi per gli utenti che convincerete a passare con il gestore.

Sottoscrivi Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

3. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Con wekiwi pagherete le bollette con il sistema Carica mensile, il funzionamento è simili alle ricariche telefoniche. Ogni mese dovrete ricaricare il conto wekiwi in base alle vostre stime di consumo, se rispetterete le ipotesi e rientrerete nella taglia di carica otterrete degli sconti in caso contrario dovrete versare la differenza di costo.

La tariffa dual fuel di questo gestore propone una soluzione energia monoraria a prezzo bloccato per un anno. Il costo delle materie prime con Energia Prezzo Fisso 12 mesi sarà di:

0,02500 euro/kWh per l’energia

0,12500 euro/smc per la componente gas

Non sono previsti costi per attivare l’offerta, sarà possibile acquistare questo piano solo scegliendo come metodo di pagamento la domiciliazione sul conto corrente. Con l’attuale promozione i clienti potranno avere uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-shop, questa riduzione sarà concessa a coloro che utilizzeranno l’Area personale su wekiwi.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

4. A2A Click Luce

Un’altra tariffa con energia verde monoraria, il prezzo della materia prima della componente elettrica è di 0,03600 euro/kWh. La corrispondente promozione gas è A2A Click Gas, la tariffa applicata con questo piano sarà 0,1459 euro/smc.

La bolletta mensile per la fornitura di luce per la famiglia tipo avrebbe un costo di circa 35 euro, per la fornitura di gas per un consumo annuo di 1.080 m3 in un mese la spese sarebbe di 57,20 euro.

Questa tariffa di A2A può essere attivata solo online e Whatsapp, sarà possibile gestirla tramite app e online. Si potrà acquistare sia i piani separati che come promozione dual fuel.

Attiva A2A Click Luce e Gas

5. Next Energy Luce

L’offerta di Sorgenia è una proposta monoraria a prezzo bloccato. Scegliendo questa promozione si potrà ottenere un buono Amazon se si attiverà la tariffa dual fuel. Il voucher avrà un valore di 80 euro, se alla promozione gas e luce sarà anche aggiunta anche l’attivazione della fibra di Sorgenia (FTTH) il bonus diventerà di 150 euro.

Il prezzo della materia prima abbinato al piano di fornitura elettrica sarà di 0,03340 euro/kWh. Next Energy Gas è il corrispettivo della promozione luce, con questo piano il gas consumato avrà un costo di 0,1385 euro/smc.

Con questa offerta il costo mensile per la famiglia presa d’esempio nella guida sarà di 42,88 euro per la luce (sempre a fronte di un consumo annuo di 2900 kWh), per la fornitura del gas la bolletta mensile stimata sarà di 55,35 euro (per un consumo medio di 1080 m3).

Con l’app di Sorgenia i clienti potranno seguire l’attivazione delle linea e delle offerte, si potranno aggiornare i dati personali e quelli di pagamento e consultare le bollette di tutti i servizi attivi. Sorgenia inoltre invierà delle promozioni personali per i propri clienti.

Scopri come risparmiare con Next Energy

