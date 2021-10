Come riconoscere il miglior conto corrente del mese?

Per scegliere il miglior conto corrente del mese è necessario valutare, con la massima attenzione, tutte le proposte presenti sul mercato bancario, analizzandone le caratteristiche ed i costi. Le opzioni da sfruttare per attivare un nuovo conto corrente con condizioni particolarmente vantaggiose sono numerose. Ecco, quindi, c ome riconoscere il miglior conto del momento e come fare a richiederne l'apertura in pochi passaggi, direttamente online.

La scelta di un nuovo conto corrente può garantire un notevole risparmio, sia nel breve che nel lungo periodo, per la gestione del proprio denaro e dei vari strumenti di pagamento. È necessario, però, valutare con molta attenzione le opzioni a propria disposizione in modo da essere certi di aprire il conto più conveniente in base alle proprie esigenze. La scelta del conto corrente può avvenire, facilmente, tramite il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS.

Vediamo, qui di seguito, quali sono i parametri da considerare nella scelta del miglior conto corrente e quali sono i migliori conti del mese da attivare:

Come scegliere il miglior conto corrente del momento

Per poter riconoscere il miglior conto corrente con grande semplicità è opportuno analizzare alcuni parametri ben precisi. Ecco quali aspetti tenere in considerazione per la scelta del conto:

i costi di mantenimento e le commissioni applicate alle principali operazioni (bonifici etc.); gestire il proprio denaro senza pagare commissioni per ogni operazione o anche solo per poter avere un conto è possibile grazie ai conti a zero spese; altri conti correnti presentano costi più elevati ma offrono servizi aggiuntivi; è, quindi, necessario valutare questi aspetti per individuare il conto più adatto alle proprie esigenze

le carte di pagamento abbinate al conto corrente ed i relativi costi (in particolare per il prelievo); la maggior parte dei conti include la carta di debito senza costi extra a cui è possibile abbinare, di solito, una carta di credito e/o una prepagata; analizzando le commissioni sul prelievo e le possibilità di utilizzo delle carte abbinate al conto si avrà un'idea più chiara sulla sua effettiva convenienza

gli strumento digitali ; al giorno d'oggi è sempre più importante avere un conto che garantisca una completa operatività tramite i canali digitali come le soluzioni di Internet Banking che devono essere complete e sempre disponibili; da valutare, inoltre, c'è anche il supporto a servizi più avanzati come, ad esempio, la possibilità di eseguire pagamenti tramite wallet digitali (Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay ed altri) e di poter ottenere assistenza direttamente online, senza attese al telefono o senza dover recarsi in filiale

i servizi accessori inclusi; con un conto corrente è possibile accedere a soluzioni di investimento o di credito personalizzate e vantaggiose; è opportuno tenere in considerazione anche questi aspetti per scegliere il conto migliore da sottoscrivere

I migliori conti correnti del mese

Conto BBVA

Tra i migliori conti correnti da attivare in questo momento c’è il Conto BBVA, una delle novità del mercato bancario italiano. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) ha fatto il suo debutto sul mercato italiano proponendo un conto corrente completo e davvero molto vantaggioso che garantisce una completa operatività online e la possibilità di poter contare su strumenti di pagamento facili da usare e con diversi bonus ulteriori.

Il Conto BBVA è un conto corrente a zero spese che consente di accedere ad una vasta gamma servizi senza commissioni (tra cui bonifici, anche istantanei, gratuiti). Al conto corrente è abbinata la Carta di Debito BBVA che consente pagamenti senza commissioni (anche su valute straniere) e prelievi senza costi per importi superiori ai 100 euro (sia in Italia che in tutto il resto dell’area Euro).

Da notare che la carta presenta CCV dinamico (riportato in app) per massimizzare la sicurezza e prevenire qualsiasi tipo di frode. Tra i servizi a disposizione degli utenti c’è il servizio Pay&Plan che permette di dividere le spese sostenute con carta di debito in comode rate, sfruttando i vantaggi della dilazione del pagamento fino a 10 rate mensili e gestire il proprio budget in modo ancora più completo.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto BBVA c’è la promozione Gran Cashback 10% BBVA. Tale promozione consente di recuperare fino a 50 euro su tutti i propri acquisti effettuati nel corso del primo mese successivo all’apertura del conto corrente. Successivamente, sarà possibile sfruttare la promozione Cashback 1% BBVA che permette di recuperare l’1% della spesa fino ad un massimo di 250 euro di acquisti al mese. L’importo accumulato con il cashback verrà accreditato direttamente sul conto.

Il Conto BBVA è un conto corrente completamente digitale, facilmente gestibile tramite l’Home Banking e l’app BBVA. Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire la procedura online disponibile tramite il sito BBVA:

Conto Corrente Arancio di ING

Un”altra ottima opzione per chi è in cerca di un conto corrente è rappresentata dal Conto Corrente Arancio di ING. Si tratta di un conto corrente a canone zero per il primo anno (poi 2 euro al mese). Da notare che il canone mensile può essere azzerato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrando 1.000 euro di entrate mensili. Il conto corrente consente di effettuare tutte le principali operazioni senza commissioni.

Al Conto Corrente Arancio è abbinata una carta di debito, utilizzabile per fare acquisti e per prelevare contante in Italia ed in Europa senza commissioni di alcun tipo. Oltre alla carta di debito c’è anche una carta prepagata virtuale gratuita. Per i clienti che scelgono Conto Corrente Arancio, inoltre, c’è la possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold. Il canone della carta, in via promozionale, è azzerato per il primo anno (la promozione è valida per richieste effettuate entro il 31 dicembre).

Successivamente, è previsto un addebito di 2 euro al mese per la carta di credito che potrà essere azzerato semplicemente spendendo 500 euro al mese oppure attivando il piano Pagoflex che permette di rateizzare le spese sostenute. Tutte le carte di ING, inoltre, supportano le transazioni tramite Google Pay e Apple Pay. Il Conto Corrente Arancio può essere attivando, in pochi clic, direttamente online, seguendo la procedura disponibile dal sito ING qui di sotto:

Conto My Genius di Unicredit

Tra i migliori conti correnti da attivare in questo momento c’è Conto My Genius di Unicredit. Il conto corrente in questione è attualmente in promozione. I nuovi clienti che richiedono la versione base del conto potranno, infatti, beneficiare del canone azzerato e della possibilità di eseguire bonifici senza commissioni. Da notare, inoltre, che a disposizione della clientela ci sarà anche una Carta di Debito internazionale gratuita per fare acquisti e prelievi.

Tra i vantaggi del Conto My Genius di Unicredit c’è l’elevata possibilità di personalizzazione. Il conto, infatti, presenta vari Moduli (transazionali e di investimento) che consentono di integrare il prodotto con l’aggiunta di servizi accessori come la carta di credito UniCreditCard Flexia, la prepagata UniCreditCard Click, la possibilità di prelevare senza commissioni presso qualsiasi ATM in area euro o di accedere a servizi specifici di investimento.

Per tutti i dettagli e per richiedere e personalizzare il Conto My Genius è possibile fare riferimento al sito Unicredit:

Conto N26

Tra i migliori conti correnti del momento c’è anche il Conto N26. Il conto corrente in questione è disponibile in diverse versioni (tutte con IBAN italiano), in modo da soddisfare le esigenze di tutta la clientela. Segnaliamo, in particolare, la promozione attualmente disponibile sul Conto N26 Smart. Richiedendo questo conto e impostando l’accredito dello stipendio si potrà beneficiare dell’azzeramento del canone mensile per sempre, accedendo ad una soluzione davvero molto conveniente (di norma questo conto presenta un canone mensile di 4,90 euro).

Il conto corrente consente di eseguire tutte le principali operazioni bancarie senza alcuna commissione. Al conto, inoltre, è abbinata una carta di debito senza costi, da utilizzare per fare acquisti (online e in negozio, anche trmaite Google Pay e Apple Pay) e per prelevare contanti senza commissioni in area Euro. Da notare, inoltre, che il Conto N26, in tutte le sue versioni, può essere ricaricato anche con un versamento in contanti, nonostante l’istituto operi solo online, senza filiali sul territorio. Grazie al servizio CASH26, infatti, è possibile eseguire un versamento (o un prelievo) recandosi presso un punto vendita convenzionato.

Per tutti gli utenti (anche per chi non vuole o non può impostare l’accredito dello stipendio per avere un conto a zero spese) c’è il Conto N26 Standard. Tale conto è a canone zero ed include una carta di debito virtuale (la carta fisica costa solo 10 euro una tantum) per fare acquisti senza commissioni. A disposizione dell’utente ci sono anche 3 prelievi al mese senza commissioni. Anche in questo caso, inoltre, tutte le principali operazioni bancarie sono gratuite.

Per attivare il Conto N26 più adatto alle proprie esigenze (ci sono anche le versioni YOU e Metal che aggiungono coperture assicurative extra e consentono di prelevare senza commissioni in tutto il mondo) è possibile collegarsi al sito di N26 e seguire la procedura di sottoscrizione:

