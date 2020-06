Come ricevere e ottenere offerte da Sky? Ecco le offerte di giugno 2020

La proposta di Sky a giugno 2020 è costituita dai pacchetti Sky TV, Sky Sport, Sky Cinema, Sky Famiglia e Sky Calcio, che possono essere attivati singolarmente oppure combinati fra loro in base alle proprie preferenze e a quelle di tutta la famiglia.

Le promozioni possono essere sottoscritte con Sky Q Satellite, che prevede l’installazione della parabola, o con Sky Q fibra, con la quale è possibile avere accesso ai contenuti di Sky tramite la connessione in fibra ottica presente in casa.

Con Sky Q, invece, ci si riferisce alla piattaforma tecnologica che permette di vedere i contenuti su più dispositivi, quali TV, tablet e smartphone, sia quando ci si trova in casa sia quando si è lontani da casa.

Esistono poi le offerte Sky per il digitale terrestre, che sono le più economiche e permettono di avere accesso alla programmazione Sky senza dover installare una parabola o utilizzare necessariamente la fibra ottica.

Per conoscere fin da subito quali sono tutte le offerte di Sky clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri tutte le offerte di Sky

Come ricevere e ottenere offerte da Sky

Prima di passare ad analizzare nel dettaglio quali sono le migliori offerte proposte da Sky a giugno 2020, parliamo delle offerte dedicate ai già clienti. Questi ultimi possono scegliere di modificare il proprio piano sottoscrivendone uno diverso o in aggiunta tra quelli attualmente disponibili, oppure possono adottare una strategia differente per cercare di risparmiare.

Per ricevere un’offerta più conveniente da Sky è possibile inviare una raccomandata per procedere con la disdetta del contratto diversi mesi prima della sua naturale scadenza. In genere la pay TV più rinomata d’Italia contatterà direttamente il cliente e farà una controfferta nel tentativo di non perderlo.

Si potrà quindi scegliere se accettarla oppure declinarla e attendere. Nel primo caso, la disdetta sarà annullata e si otterrà un contratto migliore. Nella seconda ipotesi si rimarrà clienti Sky fino alla scadenza: è molto probabile che l’azienda faccia un secondo tentativo con una nuova offerta e uno sconto più consistente rispetto a quello proposto nella prima telefonata.

Le offerte Sky di giugno 2020

Le promozioni Sky da non perdere nel mese di giugno 2020 sono:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky Cinema;

Intrattenimento Plus.

A proprio piacimento, con il ritorno degli appuntamenti sportivi che erano stati sospesi a causa all’emergenza coronavirus, si potrà scegliere di attivare eventualmente anche Sky Calcio e Sky Cport, da soli o in abbinamento a qualche altro pacchetto citato: i pacchetti costano 10 euro ciascuno.

Analizziamo di seguito quali sono le caratteristiche e i costi dei vari piani proposti da Sky.

Sky TV

Sky TV rappresenta l’offerta basic di Sky, alla quale si può avere accesso direttamente tramite il digitale terrestre. Costituisce anche la tariffa al prezzo più conveniente: è infatti disponibile al costo di 14,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che poi diventeranno 19,90 euro al mese.

Si tratta di un’offerta molto interessante per chi vuole risparmiare; non sono previsti costi iniziali, che in genere hanno un prezzo di 39 euro una tantum, e si può avere accesso:

a show, serie TV e ai canali premium cinema;

a una selezione dei canali Sky dedicati all’intrattenimento.

Attivare il piano online è davvero semplicissimo: clicca sul box che trovi qui sotto per sapere come fare e per conoscere i vantaggi della promozione.

Scopri i vantaggi di Sky TV

Andando più nel dettaglio, Sky TV comprende gli show e i reality di Sky, le serie Sky originali, le migliori serie TV internazionali, numerosissimi programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, oltre che i canali sportivi di Eurosport

Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD + Netflix

Come già anticipato, una delle caratteristiche delle promozioni Sky consiste nella possibilità di poter combinare tra loro i pacchetti in modo tale da riuscire a ottenere dei piani completi che permettono anche di risparmiare.

Una delle migliori proposte di giugno 2020 è costituita dall’unione dei seguenti pacchetti:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky HD;

Netflix, che è incluso nella promozione.

Il costo è scontato, ovvero pari a 24,90 euro al mese per un periodo di 12 mesi al termine del quale il costo sarà pari a 43,39 euro. Si consiglia di attivare questo piano direttamente online perché in questo modo il costo di attivazione, che è pari a 148 euro, sarà incluso.

Scopri come procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento cliccando sul box che trovi qui sotto.

Scopri Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD + Netflix

Il piano Sky Famiglia include documentari e programmi perfetti sia per i bambini sia per gli adolescenti, assieme alle serie TV di Premium e l’utilizzo dell’applicazione Spy Kids.

Per quanto riguarda Netflix, nel caso in cui si avesse già un account, sarà possibile continuare a utilizzarlo e il costo mensile dell’abbonamento sarà incluso nella fattura di Sky.

Sky HD è invece un servizio accessorio incluso con il quale è possibile vedere contenuti in 4K HDR, al quale si aggiungono anche Sky on demand e Sky Go Plus. Questo pacchetto può essere attivato con Sky Q fibra: non saranno previsti costi di uscita e non sarà necessario procedere con l’installazione di un’antenna.

Sky TV + SKY cinema + Sky HD

Il piano Sky TV + SKY cinema + Sky HD può essere sottoscritto sia con Sky Q Fibra sia con Sky Q satellite. Nel primo caso non saranno previsti né costi iniziali né costi di uscita, mentre nel secondo caso è previsto il pagamento di un contributo iniziale di 49 euro per sostenere l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black, ai quali si aggiungerebbero altri 20 euro per un totale di 69 euro nel caso in cui fosse necessaria anche l’installazione della parabola.

Il decoder Sky Q è una soluzione davvero interessante in quanto include opzioni quali i comandi vocali, la registrazione, la funzione restart oltre che la presenza di alcune applicazioni preinstallate, quali YouTube, DAZN, Spotify e Netflix.

Il costo è scontato, ovvero pari a 24,90 euro al mese per un periodo di 12 mesi al termine del quale il costo sarà pari a 43,39 euro. Per conoscere fin da da subito quali sono i vantaggi inclusi in questo pacchetto si consiglia di cliccare sul box presente qui sotto.

Scopri Sky TV + Sky cinema + Sky HD

Sky Cinema è un pacchetto con il quale è possibile avere accesso a tutti i canali di Sky cinema e di Premium Cinema. Nel piano sono presenti i servizi accessori Sky HD, Sky on demand e Sky Go Plus.

Intrattenimento Plus + Sky Cinema

Il piano più completo fra tutti quelli che è possibile sottoscrivere a giugno 2020 a un prezzo scontato è quello nato dall’unione del pacchetto Intrattenimento Plus e Sky Cinema, disponibile al costo di 34,90 euro al mese per 12 mesi. Al termine della promozione, il pacchetto avrà un costo di 59,59 euro al mese.

Intrattenimento Plus include al suo interno i migliori pacchetti di Sky, ovvero:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky Cinema;

l’abbonamento a Netflix nella versione basic;

i servizi accessori Sky HD, Sky on demand e Sky Go Plus.

Si tratta della proposta più completa fra tutte, dedicata a tutta la famiglia perché è così ricca di contenuti che è praticamente in grado di soddisfare ogni membro. In più, oltre a tutta la programmazione Sky che è possibile vedere in HD, sono disponibili anche i contenuti di Netflix. Nel caso in cui si avesse un abbonamento già attivo, non lo si dovrà pagare due volte, ma il suo costo sarà compreso nella bolletta di Sky.

Per sottoscrivere o anche solo conoscere più nel dettaglio tutti i vantaggi dell’opzione Intrattenimento Plus + Sky Cinema, è possibile cliccare sul box presente qui sotto. Anche in questo caso, scegliendo l’attivazione online non saranno previsti costi di attivazione, che invece di solito sono pari a 148 euro.

Scopri Intrattenimento Plus + Sky cinema