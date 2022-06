Come pagare il canone Rai a giugno 2022?

Come pagare il canone Rai 2022 ? Quali sono i casi in cui deve essere pagato tramite F24? Quali sono quelli in cui non si paga? Analizziamo le varie possibilità in vigore nel 2022 per il pagamento del canone Rai e quali sono le diverse casistiche di esenzione previste dalla legge.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 1.079,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il canone Rai è un’imposta di 90 euro all’anno che si deve pagare per il semplice fatto di possedere un apparecchio televisivo: da diversi anni viene addebitato sulla bolletta della luce, nella quale è presente tra le varie voci di spesa.

L’importo si sostiene dunque in rate di pari importo, quindi da 9 euro per 10 mesi, nel periodo compreso tra gennaio e ottobre di ogni anno. Nell’ipotesi in cui nessun componente della famiglia anagrafica fosse titolare di un contratto elettrico di tipo residenziale, il canone andrebbe pagato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento tramite modello F24.

Il modello F24 dovrà essere utilizzato per pagare il canone Rai anche dai cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Agenzia delle Entrate: come pagare il canone Rai 2022

COME PAGARE IL CANONE RAI TIPOLOGIA DI CLIENTE addebito diretto sulla bolletta della luce in 10 rate di pari importo contratto elettrico di tipo residenziale pagamento tramite modello F24 nei casi in casi nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale

cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (l’elenco è disponibile al decreto del 13 maggio 2016, n. 94) addebito sulla pensione in questo caso, il titolare di trattamento pensionistico dovrà fare richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce l’abbonamento

potranno usufruire di questa agevolazione i pensionati che, nell’anno precedente a quello della richiesta, avevano un reddito non superiore a 18.000 euro

dovranno presentare un’apposita domanda al proprio ente previdenziale, seguendo le modalità fissate da ciascun ente

A questo proposito, potrebbe essere interessante attivare un conto corrente online che permetta di pagare gli F24 direttamente dall’applicazione dedicata, e di avere accesso a tanti altri vantaggi.

Su SOStariffe.it è presente un’apposita sezione dedicata ai conti correnti, attraverso la quale conoscere quale possa essere la promozione che si adatta al meglio alle proprie esigenze di gestione.

Attivare un conto online permette inoltre di risparmiare su alcune delle spese canoniche di un conto tradizionale, come per esempio il canone mensile di gestione o le commissioni sui bonifici in Italia e in area SEPA.

Confronta le migliori offerte di conti correnti online »

Pagamento canone cittadini non residenti

Per quanto riguarda, invece, il pagamento del canone TV da parte dei cittadini non residenti in Italia e che non siano titolari di un conto corrente con Poste Italiane o con la filiale di una banca con sede in Italia, possessori di un apparecchio televisivo, sarà possibile procedere con il versamento del canone Rai tramite bonifico a favore del bilancio dello Stato. Sono disponibili i riferimenti bancari nella tabella in basso.

TIPOLOGIA DI SOTTOSCRIZIONE CODICE IBAN CODICE BIC NUOVI ABBONATI IT16Z0760101000000000009100 BPPIITRRXXX RINNOVO ABBONAMENTO TELEVISIVO IT95O0760101000000000003103 BPPIITRRXXX

Si ricorda che nella causale dovranno essere indicate le informazioni seguenti:

codice fiscale del contribuente; codice tributo (TVNA per i nuovi abbonati e TVRI per il rinnovo dell’abbonamento televisivo); anno di riferimento.

Annunci Google

In questo caso, si potrà pagare il canone Rai in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio, in due soluzioni da 45,94 euro l’una, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio, oppure in 4 rate di pari importo (23,93 euro) rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

Cosa fare se il canone Rai non è arrivato in bolletta?

Potrebbero verificarsi alcuni casi nei quali si potrebbero avere problemi di diverso tipo in merito all’importo del canone Rai inserito sulla bolletta della luce. Un esempio comune può essere quello in cui si riceva la bolletta, senza che ci sia l’addebito del canone Rai TV.

In questo caso, la soluzione consiste nel contattare il proprio fornitore, quindi l’azienda con la quale è stato sottoscritto un contratto sull’energia elettrica, e verificare di avere un contratto di tipo domestico residenziale.

Se si ha un contratto di questo tipo, ma nella bolletta successiva si continua a non vedere l’importo del canone Rai, si dovrà pagare l’abbonamento al canone TV tramite modello F24, scegliendo tra uno dei seguenti codici tributo:

TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento;

TVNA, in caso di nuovo abbonamento.

Cosa si dovrebbe fare, invece, nel caso in cui l’importo presente in fattura non fosse corretto? In questa ipotesi, sarà possibile il pagamento della sola quota energia , quindi procedere con un pagamento parziale. Nella causale di versamento, si dovrà indicare l’imputazione del pagamento, ovvero il motivo per il quale si paga soltanto la quota energia.

Qualora la fattura sia già stata pagata, invece, si potrà procedere con una richiesta di rimborso del canone TV direttamente all’Agenzia delle Entrate: la procedura è semplice e si effettua in pochi minuti sul sito ufficiale della stessa.

Come non pagare il canone Rai

CHI NON DEVE PAGARE IL CANONE RAI CONDIZIONI DI ESENZIONE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO Non si possiede un televisore in casa Si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV compilando il quadro A. Tale dichiarazione ha validità annuale tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, con le credenziali Fisconline o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati

qualora non fosse possibile l’invio telematico, si potrà inviare il modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino Se il canone è stato pagato due volte Si dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B, nel quale si dovrà indicare il codice fiscale del soggetto, appartenente alla sua famiglia anagrafica, al quale è stato già addebitato sulla bolletta della luce il canone Rai tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, con le credenziali Fisconline o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati

qualora non fosse possibile l’invio telematico, si potrà inviare il modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino Cittadini over 75 con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro per le richieste fino al 2017, e a 8.000 a partire dal 2018 Si dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione tramite invio con raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino

con consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate Esenzioni per i diplomatici e militari stranieri Si dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione tramite invio con raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino

Riassumendo, i casi di esonero dal pagamento del canone Rai previsti dalla legge sono:

per le persone che non sono in possesso di un apparecchio TV in casa; per gli over 75 che rientrano in determinati requisiti di tipo reddituale; per i militari stranieri e i diplomatici.

Nell’ipotesi in cui si rientrasse nelle condizioni di esonero, ma si avesse già pagato per sbaglio la bolletta della luce, si potrebbe comunque chiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Come riportato sul sito della stessa, si dovrà specificare il motivo per il quale si sta richiedendo un rimborso, ovvero se:

il richiedente o un altro membro della sua famiglia anagrafica possieda i requisiti di esenzione relativi ai cittadini over 75 con reddito complessivo familiare non superiore 8.000 euro e abbia presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;

il richiedente o un altro membro della sua famiglia anagrafica sia esente per effetto di convenzioni internazionali;

il canone sia stato pagato due volte, con due modalità diverso, nella stessa famiglia anagrafica;

il richiedente abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi.