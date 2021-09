Come guardare Facebook Watch su Vodafone TV

L'offerta di Vodafone TV in Europa si arricchisce ulteriormente registrando l'aggiunta di Facebook Watch. Vodafone diventa così il primo operatore di pay TV europeo ad offrire questo servizio ai suoi clienti, integrando il già ricco catalogo di contenuti disponibili. Ecco, quindi, come guardare Facebook Watch direttamente sulla Vodafone TV.

Vodafone TV è un servizio televisivo basato su cloud che attualmente raggiunge un totale di 22 milioni di utenti in 10 mercati. Il servizio è in costante crescita ed evoluzione, con l’aggiunta di nuovi contenuti pensati per arricchire le opzioni di intrattenimento degli utenti. Vodafone sarà il primo operatore pay TV europeo ad includere Facebook Watch nella sua offerta.

Il debutto di Facebook Watch nell’offerta di Vodafone TV si registrerà a partire dal mese di ottobre. Il servizio arriverà per gli abbonati in Italia, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Grecia. Successivamente, inoltre, è previsto il lancio anche in altri mercati.

Cosa offrirà Facebook Watch ai clienti Vodafone TV

Facebook Watch consente agli abbonati Vodafone TV di poter accedere ad una delle più ricche librerie di contenuti video al mondo. La programmazione è molto ricca ed include notizie, intrattenimento, giochi ed eventi dal vivo. Ad arricchire il catalogo ci sono contenuti esclusivi prodotti da celebrità ed influencer di tutto il mondo. A disposizione degli utenti, inoltre, ci saranno contenuti live e on demand dedicati al mondo dello sport.

Da segnalare anche l’accesso a contenuti Facebook Originals come Red Table Talk, i reality Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, trasposizione televisiva del noto blog fotografico. Da notare, inoltre, che Facebook Watch consente ai clienti Vodafone di accedere anche ad un portale dove seguire i contenuti dei propri amici e contati, collegandosi alle storie video pubblicate sul social network.

Come accedere alla Vodafone TV

Il servizio Vodafone TV può essere attivato dai clienti Vodafone di rete fissa. Scegliendo una delle offerte Internet casa dell’operatore, infatti, sarà possibile accedere alle varie soluzioni Vodafone TV andando ad arricchire, ulteriormente, le opzioni per intrattenimento domestico. A disposizione degli utenti ci sono diverse soluzioni per accedere alla Vodafone TV.

Ad esempio, è possibile attivare l’abbonamento Internet Unlimited per la connessione Internet di casa. L’offerta in questione presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis mettendo a disposizione la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica fino a 2.500 Mega in download (tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega in caso di indisponibilità della fibra).

La Vodafone TV può essere abbinata ad Internet Unlimited a partire da 12 euro al mese oltre al costo dell’abbonamento con l’opzione che include anche NOW Entertainment e un anno di Prime Video. C’è poi la Vodafone TV Sport Plus a 15 euro al mese (con NOW Sport incluso) che garantisce uno sconto di 3 euro sul canone dell’abbonamento. La Vodafone TV è disponibile con il Box TV 4K che permette l’accesso ai canali del digitale terrestre e ad un ricco catalogo di film e serie TV.

Da notare che è possibile puntare sull’abbonamento Family Plan (che aggiunge una SIM Vodafone, anche con portabilità del numero) con minuti, SMS e Giga illimitati. Il canone mensile complessivo è di 37,90 euro. Tra le opzioni a disposizione degli utenti c’è Family Plan Netflix Edition che presenta un costo periodico di 44,90 euro al mese permettendo l’accesso a Netflix con il piano Standard (+4 euro per passare al piano Premium).

