Come evitare gli aumenti di luce e gas: prova Edison Energia

L’operatore di offerte luce e gas Edison Energia si caratterizza per una serie di offerte online sulla componente luce e gas che permettono di risparmiare parecchio rispetto ad altri fornitori e di avere accesso a diversi vantaggi.

Dalle promozioni solo luce o solo gas alle tariffe di tipo Dual Fuel, le proposte riservate ai nuovi clienti sono davvero tante: in vista dell’obbligatorietà del mercato libero, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, si dovrebbe cercare di approfittare dei vantaggi messi a disposizione da questo fornitore di luce e gas del mercato libero.

Analizziamo allora di seguito quali sono le caratteristiche di tre offerte Dual Fuel sponsorizzate da Edison Energia, ovvero Edison Web luce e gas, Edison Sweet luce e gas ed Edison luce e gas Prezzo fisso12.

1. Edison Web Luce

Si tratta di una promozione di tipo Dual Fuel con un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi e che può essere attivata soltanto online. Il prezzo del gas è fisso, in quanto è pari a 0,120 €/Smc tutti i giorni, per tutte le ore.

Per quanto riguarda la componente luce, invece è possibile scegliere tra:

un’offerta di tipo monorario, con prezzo fisso tutti i giorni a tutte le ore, pari a 0,0285 €/kWh;

un’offerta di tipo biorario, che prevede due fasce di costo differenti.

La prima è disponibile tra le ore 8:00 e le ore 19:00 dal lunedì al venerdì, al prezzo di 0,0395 €/kWh, mentre la seconda è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 8:00 del mattino, oltre che il sabato, la domenica e durante i festivi, al costo di 0,0195 €/kWh.

La promozione può anche essere attivata in modalità singola, quindi si potrà scegliere la sola fornitura di luce o di gas, a seconda della propria necessità.

2. Edison Sweet Luce e Gas

La promozione Edison Sweet Luce e Gas è una tariffa Dual Fuel che prevede un costo bloccato per un periodo di 24 mesi: dal venticinquesimo mese in poi il prezzo diventerà variabile.

Questa promozione si contraddistingue per il fatto che più tempo si trascorre insieme ad Edison maggiori saranno i bonus e i vantaggi associati all’offerta. Per esempio, dopo due anni è previsto un bonus in bolletta che ammonta a 210 euro.

In particolare, nell’arco di 24 mesi saranno previsti i seguenti bonus:

nel corso del primo anno è previsto un bonus crescente del valore di 40 euro nel primo semestre e di 60 euro nel secondo semestre;

un bonus clienti smart di 10 euro nel caso di addebito diretto su conto corrente o pagamento con carta di credito, e la ricezione della bolletta digitale per entrambe le forniture;

nel caso di addebito diretto su conto corrente o pagamento con carta di credito, e la ricezione della bolletta digitale per entrambe le forniture; dal 2° anno, invece, si avrà diritto al bonus anniversario, del valore di 20 euro, al bonus appassionati, del valore di 20 euro, al bonus clienti smart, del valore d 20 euro e al bonus soddisfatti insieme, del valore di 20 euro.

Aggiungendo 1 euro in più si potrà acquistare inoltre l’intervento di un tecnico specializzato con assistenza h24: tale polizza assicurativa può essere comprata a un prezzo scontato per effetto di un’operazione a premi valida nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’offerta comprende anche il servizio Edison Prontissimo Casa, che prevede l’assistenza telefonica in qualsiasi momento e mette a disposizione una rete di 2.000 artigiani che saranno pronti a intervenire in caso di necessità.

Passando ai costi previsti per questa promozione, quello del gas è unico e corrisponde a 0,210 €/Smc. Quello della luce, invece, può essere di tipo monorario o biorario. Si consiglia il primo a chi consuma l’energia a qualsiasi ora, mentre il secondo a chi consuma energia in particolar modo alla sera e durante i weekend, ovvero i momenti durante i quali trascorre più tempo in casa.

Nel caso della tariffa monoraria, la componente luce ha un costo di 0,064 €/kWh, mentre per quanto riguarda la bioraria è pari a:

0,081 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00:

0,051 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 19:00 alle 8:00, e a qualsiasi ora il sabato, la domenica e durante i weekend.

3. Edison Luce e Gas Prezzo Fisso12

Passiamo adesso in rassegna quali sono le caratteristiche e i costi della promozione Edison Luce e Gas Prezzo Fisso12 che è disponibile sia per la casa sia per l’ufficio: come suggerisce il nome stesso la materia prima è bloccata per un periodo pari a 12 mesi.

Questa promozione permette di ricevere fino a 275 euro di vantaggi tra bonus in bolletta e bonus regalo. In particolare, sono previsti:

25 euro per la sottoscrizione dell’offerta sulla componente luce e altri 25 euro nel caso in cui la si volesse attivare anche sulla componente gas;

il buono regalo, invece, è legato a un’operazione a premi che è valida dal 2 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e che prevede una gift card del valore di 25 euro per l’attivazione di un singolo contratto, che diventano 50 se si attiva l’offerta in modalità Dual Fuel. A partire dal 13° mesi si avrà poi diritto a un ulteriore gift card del valore di 25 euro, che diventano 50 nel caso di sottoscrizione dei contratti Edison Esy12 Business Luce e Gas.

Tra i vantaggi inclusi ci sono anche il servizio Prontissimo Casa e la possibilità di aggiungere Casa Relax, per avere diritto all’assistenza perenne sugli impianti luce e gas.

Quanto costa questa promozione di Edison Energia? Sul gas, il costo è fisso ed è pari a 0,245 €/smc, bloccato per un periodo di 12 mesi.

Per quanto riguarda la luce, la tariffa monoraria ha un costo fisso di 0,066 €/kWh, mentre la bioraria costa:

0,085 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00:

0,054 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 19:00 alle 8:00, e a qualsiasi ora il sabato, la domenica e durante i weekend.

Si consiglia di valutare una delle due opzioni sulla base di quelle che sono le proprie abitudini di consumo.

I vantaggi delle offerte di Edison Energia

Dopo aver illustrato quali sono le principali peculiarità che contraddistinguono le offerte luce e gas del fornitore Edison Energia non resta che fare una sintesi di quelli che sono i vantaggi che si possono ottenere dalla loro sottoscrizione.

In primo luogo, troviamo il prezzo bloccato della materia prima, che può coprire un periodo di 12 mesi, ma può anche raggiungere i 24 mesi totali di blocco.

In secondo luogo, le offerte di Edison Energia non prevedono costi di attivazione e, nel caso di passaggio da un altro gestore, nessuna interruzione della fornitura né interventi al contatore.

Nel caso di sottoscrizione online, poi, non è necessario inviare il contratto firmato. In più, è sempre possibile attivare la bolletta digitale, che permette di risparmiare tempo e denaro, e di attivare la domiciliazione dell’offerta sul conto corrente o sulla carta di credito.

In generale, Edison ha la tendenza a premiare la fedeltà dei suoi clienti: quindi chi ha intenzione di trovare un fornitore a tempo indeterminato può sicuramente contare sui bonus e gli sconti che otterrà scegliendo una delle proposte di Edison Energia.