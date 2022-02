Per chiudere un conto corrente Hello Bank è possibile seguire una procedura davvero semplice. I clienti Hello Bank, infatti, hanno la possibilità di richiedere la chiusura del conto tramite l'invio di una comunicazione via PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure tramite una più tradizionale Raccomandata. Vediamo tutti i dettagli relativi alla procedura di chiusura di un conto Hello Bank.

Come chiudere un conto Hello Bank

Chiusura conto corrente Hello Bank: la procedura passo paso

Per chiudere un conto corrente Hello Bank è possibile scegliere tra due diverse procedure. I correntisti hanno, infatti, la possibilità di richiedere la chiusura del conto tramite PEC oppure tramite una più tradizionale Raccomandata. In entrambi i casi, richiedere la chiusura del conto sarà molto semplice anche se il cliente dovrà prestare la massima attenzione nell’esecuzione di tutti gli step necessari. In caso di errori o dell’invio di una documentazione incompleta o non corretta, infatti, non sarà possibile completare la chiusura del conto Hello Bank e sarà necessario ripetere l’iter.

Come chiudere il conto Hello Bank via PEC

La prima opzione a disposizione dei clienti Hello Bank per chiudere il conto corrente prevede l’invio di una PEC. Ecco la procedura da seguire:

scaricare e compilare il modulo di richiesta di estinzione del conto corrente; il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’istituto

del conto corrente; il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’istituto stampare, firmare e scansionare il modulo completo di tutti dati

inviare la richiesta di chiusura del conto corrente tramite posta certificata PEC all’indirizzo estinzionecontibnlpec.bnlmail.com; alla comunicazione sarà necessario allegare il modulo di richiesta di estinzione (compilato e firmato da tutti gli intestatari del conto corrente)

Per richiedere la chiusura di più conti Hello Bank in contemporanea è consigliabile inviare una PEC per ogni conto corrente. L’allegato al messaggio di posta elettronica certificata, inoltre, non dovrebbe superare i 50 MB di peso.

Come chiudere il conto Hello Bank tramite Raccomandata

La seconda opzione da seguire per chiudere un conto Hello Bank prevede l’invio di una Raccomandata. La procedura è la seguente:

caricare e compilare il modulo di richiesta di estinzione del conto corrente; il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’istituto

del conto corrente; il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’istituto stampare e firmare il modulo completo di tutti dati

inviare la richiesta di chiusura con una Raccomandata all’indirizzo BNL Gruppo BNP Paribas – presso estinzione conti- Via Campo Ascolano, 33 00071 – Pratica di Mare (RM)

La Raccomandata dovrà includere il modulo di richiesta di estinzione del conto corrente, compilato in ogni sua parte e firmato da tutti gli intestatari del conto, e una copia dei documenti di identità (carta di identità o documento analogo, codice fiscale) di tutti gli intestatari del conto e del soggetto titolato a richiederne la chiusura se diverso dall’intestatario.

Chiusura conto Hello Bank: tutto quello che c’è da sapere

Prima di inviare la richiesta di estinzione del conto corrente è opportuno accertarsi di aver seguito in modo corretto l’intera procedura. Se il modulo inviato, tramite PEC o Raccomandato, non dovesse essere firmato da tutti gli intestatari del conto corrente non sarà possibile completare la richiesta. Da notare, inoltre, che l’istituto informerà il cliente dell’avvenuta estinzione del conto tramite una comunicazione via e-mail o SMS. Per ricevere questa comunicazione è opportuno assicurarsi di aggiornare i dati di contatto.

Come cambiare banca e scegliere un nuovo conto corrente

Prima di chiudere il conto corrente Hello Bank è consigliabile valutare, con attenzione, la possibilità di attivare un nuovo conto corrente, scegliendo la soluzione più conveniente tra le tante opzioni disponibili sul mercato bancario italiano. A disposizione dei risparmiatori ci sono davvero tante soluzioni da tenere in considerazione per aprire un nuovo conto corrente in linea con le proprie esigenze.

A tal proposito, per una scelta precisa del conto più conveniente, può tornare utile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android ed iOS. Il confronto online dei conti consente di individuare, facilmente, le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto standard oppure di un conto corrente online o ancora qualsiasi altra tipologia di conto.

Una volta individuato il conto corrente più adatto alle proprie esigenze sarà possibile richiederne l‘apertura direttamente online, senza costi e seguendo una procedura rapida e sicura. La maggior parte delle banche, infatti, ha predisposto dei canali rapidi per l’attivazione completamente digitale di un nuovo conto. L’utente, quindi, deve solo scegliere l’opzione migliore per poi completarne l’apertura direttamente online.

