Come chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo a Febbraio 2022

Per poter chiudere il conto corrente e aprirne un altro devi innanzitutto trovare il nuovo conto adatto a te. Dovrai quindi chiarirti le idee su cosa stai cercando nel prodotto da attivare. Ecco la guida di SOStariffe.it su quali sono le procedure per poter estinguere il conto corrente e su quali sono le migliori offerte per aprire un conto a Febbraio

Se per aprire un conto corrente occorrono pochi giorni ed è sufficiente essere maggiorenni e residenti in Italia, come puoi chiudere il vecchio conto che possiedi?

Per la chiusura del prodotto è necessario prima di tutto scegliere la nuova offerta da sottoscrivere, analizzeremo le promozioni del mese a breve. Dovrai porti alcune domande per selezionare il conto più giusto per te:

se vuoi un conto online o tradizionale?

quante operazioni pensi di effettuare al mese?

vuoi una carta di credito?

hai bisogno di più di una carta di debito?

Come chiudere un conto corrente

Puoi richiedere l’estinzione del conto compilando l’apposito modulo messo a disposizione dalla tua banca. Puoi farlo sia online che presentandoti in filiale chiedendo il supporto di un operatore, oppure puoi decidere di inviare la tua comunicazione con una raccomandata a/r. Se decidi di chiudere un conto corrente e di aprirne uno nuovo, la richiesta di estinzione può essere anche effettuata tramite la nuova banca. La norma di riferimento in questi casi è il Testo Unico Bancario e puoi approfondire le regole sul trasferimento da un conto all’altro sul sito della Banca d’Italia.

La chiusura del conto è un tuo diritto e puoi ottenerla in 12 giorni lavorativi. Se il conto è cointestato la richiesta per poter estinguere il contratto dovrà essere firmata da uno dei due cointestatari se è un conto a firme disgiunte, mentre con un conto a firme congiunte dovrai firmare entrambi gli intestatari. In caso di conti per i minori dovranno essere i tutori a fare domanda per la chiusura.

Potrai chiudere il conto senza spese e senza costi e una volta terminata la pratica la banca ti invierà il rendiconto con la sintesi dei movimenti e del saldo. Se vorrai trasferire i servizi di pagamento ricorrenti e il saldo su un altro conto dovrai farlo prima di estinguere il rapporto con la banca. La portabilità sarà possibile solo se il nuovo conto è in Italia e se lo apri presso un nuovo istituto di credito.

I migliori conti da aprire a Febbraio

Non hai ancora le idee chiare su quale sia il conto corrente che vuoi aprire? Puoi usare il comparatore di SOStariffe.it per poter individuare le condizioni che meglio rispondono alle tue esigenze. Puoi effettuare una ricerca personalizzata del miglior conto corrente in modo gratuito, semplice e rapido cliccando sul pulsante qui in basso. Il sistema ti permetterà di selezionare un profilo pre compilato o puoi usare i filtri per poter indirizzare la ricerca con alcune caratteristiche fondamentali per te (conto online, zero spese, accredito stipendio, ecc…).

Scopri i conti più convenienti »

BBVA conto

Con questo conto corrente potrai avere un prodotto online e a zero spese con una carta di debito gratuita. L’offerta BBVA è in offerta a canone zero che il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria propone ai nuovi clienti italiani ti consentirà di effettuare prelievi gratuiti dagli sportelli automatici delle banche in Italia. Con il conto potrai anche effettuare bonifici online senza pagare le commissioni.

La promozione in corso ti offre come bonus di benvenuto un piano di rimborso sugli acquisti. Il primo mese potrai ottenere un Gran Cashback del 10% sulle spese, il rimborso sarà però limitato solo ad un importo massimo di 500 euro. Dal secondo mese e fino al 12esimo questa welcome offerta sarà ancora attiva, ma il rimborso scenderà all’1% delle spese e si attiverà solo dopo che avrai pagato almeno 250 euro al mese.

La banca ti consentirà di rateizzare i tuoi acquisti fino a 1.500 euro, il Pay&Plan è un servizio che potrai richiedere per un massimo di 5 spese in 90 giorni. Un’altra opzione che può aiutarti a realizzare i tuoi progetti è l’Anticipo di stipendio, anche in questo caso la soglia limite è di 1.500 euro. Entrambi i servizi sono soggetti al pagamento di una commissione che dipenderà dall’importo spese e dal piano di rimborso concordato.

Puoi richiedere maggiori dettagli sui servizi BBVA cliccando sul pulsante in basso.

Scopri di più su BBVA »

My Genius

Le tue esigenze potrebbero cambiare mese dopo mese e questo potrebbe rendere complicato trovare un conto adatto, una soluzione flessibile potrebbe essere il My Genius di UniCredit. Un conto modulare che ti offre tre piani da attivare o disattivare quando ne avrai bisogno. I moduli del conto sono:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (azzerabile dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – comprende i servizi Gold – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Il My Genius nella versione Standard è in offerta a costo zero se lo apri prima del 30 Aprile 2022, nella promozione sono inclusi alcuni servizi gratuiti:

Banca Multicanale, per gestire le tue operazioni e servizi online e da più piattaforme

emissione carta My One Visa

prelievi gratuiti (se superiori a 99 euro)

bonifici online a zero spese

giroconti gratuiti

Se deciderai di passare dal conto base ad uno dei moduli perderai il diritto ad avere un conto a zero spese e dovrai pagare il canone di Banca Multicanale (4 euro al mese).

Richiedi maggiori dettagli su questo conto My Genius e sui servizi UniCredit cliccando sul link che segue.

Attiva My Genius »

Widiba

Nel chiudere un conto e aprire un nuovo conto potresti trovare utile il servizio WidiExpress, un servizio che ti permetterà di compilare un form per semplificare e velocizzare il processo di passaggio verso un nuovo prodotto. La soluzione base di Widiba è Start, un conto all digital e a zero spese. Il conto è in offerta gratuita per il primo anno, poi rimarrà a zero spese per chi ha meno di 30 anni. Il costo da sostenere per poter mantenere il conto corrente proposto da questo istituto è di 3 euro a trimestre.

La banca ha previsto alcune condizioni che ti permetteranno di ridurre il canone:

1 euro in meno se attivi l’accredito dello stipendio

1 euro di sconto se hai un patrimonio da almeno 25 mila euro

2 euro se hai investito in soluzioni di risparmio gestito almeno 10 mila euro

Le condizioni operative con questo conto corrente sono:

bonifici online gratuiti

prelievi gratis da ATM MPS (dai 100 euro in su)

prelievi da ATM di altre banche con commissione 1 euro

carta di debito a canone zero

Linee di deposito libere (tasso dello 0,10%) o vincolate

funzione Open per gestire con unica app i conti presso più banche

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Attiva conto Widiba Start »

Conto Corrente Arancio di ING

Una delle promozioni migliori del momento è quella proposta da ING a chi sceglie il Conto corrente Arancio. I clienti hanno la possibilità di ottenere il conto a zero spese e di avere anche una carta di credito (Mastercard Gold con plafond da 1.500 euro) a zero spese per 1 anno.

L’offerta è valida se apri il conto Arancio entro il 31 Marzo, potrai ottenere la carta se avrai almeno 3.000 euro sul conto. Come ulteriore incentivo i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta avranno anche il Modulo zero vincoli: 1 carnet di assegni, fare prelievi a zero spese e bonifici online gratis.

Al termine del primo anno potrai continuare a non pagare il canone del conto e quello della carta a patto che:

attivi accredito stipendio/pensione – versamenti in entrata almeno pari a 1.000 euro al mese – conto

spendi almeno 500 euro al mese – carta

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

Conto Fineco

L’ultima promozione che analizziamo insieme è la proposta per chi apre conto Fineco, il prodotto è a canone zero per i primi 12 mesi. Trascorso il primo anno potrai continuare a non pagare il canone se sei un under 30 anni, per gli altri utenti il costo sarà pari a 6,95 euro al mese.

Con questo conto la banca ti propone le seguenti condizioni:

bonifici online gratis

carta di debito con massimale fino a 5 mila euro

prelevi a zero spese dagli ATM UniCredit (in Italia e in UE) da 100 euro in su

possibilità di richiedere un fido a partire da 3 mila euro e fino ad 1 milione (in base alle garanzie)

prestiti online fino a 50 mila euro

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando sul pulsante qui di seguito.

Scopri il conto Fineco »