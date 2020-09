Iliad in meno di 2 anni ha raggiunto l’incredibile traguardo di 6 milioni di utenti, che gli hanno permesso di diventare il quarto operatore di telefonia mobile in Italia. Molti di essi sono soddisfatti della propria offerta, come conferma un report diffuso dall’azienda lo scorso dicembre (il 97% degli intervistati lo consiglierebbe ad amici e parenti), ma sono anche interessati a nuove tariffe come Flash 100, che prevede ben 100 Gigabyte a meno di 10 euro al mese. Di seguito spiegheremo come cambiare offerta Iliad e sottoscrivere un’altra tariffa dello stesso provider.

Come cambiare offerta Iliad e sottoscrivere un’altra tariffa dello stesso provider

Iliad è uno dei pochi operatore a non consentire ai suoi clienti di cambiare offerta. Ad oggi non è chiaro come mai l’azienda abbia adottato questa politica e se deciderà di cambiarla in futuro. Nell’attesa che l’operatore riveda le sue scelte, l’unico modo per sottoscrivere un’altra tariffa dello stesso provider è quello cambiare gestore e poi ritornare in Iliad attivando la promozione desiderata. L’operazione può sembrare piuttosto intricata ma in realtà richiede solo pochi passaggi e soprattutto è del tutto indolore dal punto di vista del portafoglio, in quanto il gestore francese non prevede né vincoli né costi di disattivazione. L’unico aspetto negativo è che bisognerà attendere i tempi tecnici per la portabilità del numero dal gestore “trampolino” ad Iliad.

E’ possibile recedere dall’attuale offerta con un preavviso di 30 giorni accedendo all’Area Personale dal sito di Iliad cliccando su Gestione del contratto nella sezione La mia offerta. L’operatore consente di fare richiesta di dismissione della linea inviando una comunicazione che contenga dati personali, numero di telefono e copia di un documento d’identità via fax al numero +39 02 30377960 o via posta all’indirizzo Iliad Italia S.p.A CP 14106 20146 Milano.

Chi vuole mantenere il proprio numero di telefono in realtà non deve nemmeno fare richiesta di recesso ma semplicemente richiedere la portabilità del numero al nuovo gestore, che si occuperà di tutta la procedura. Fatto questo basterà ritornare sul sito di Iliad e selezionare la tariffa desiderata effettuando il login con le proprie credenziali. L’operatore non offre un’app per la gestione dell’offerta ma consente di effettuare diverse operazioni dal suo portale web. Da qui, ad esempio, si possono modificare i propri dati personali e le deviazioni di chiamata, ascoltare i messaggi in segreteria, effettuare una ricarica e monitorare il credito residuo oltre ai minuti, SMS e Gigabyte consumati nell’arco del mese.

E’ possibile ricevere la SIM via posta direttamente nella buca delle lettere. Per confermare la propria identità sarà necessario effettuare una videochiamata guidata con un operatore. L’operazione ha una durata inferiore ai 3 minuti. L’operatore consegna la scheda telefonica anche tramite corriere Bartolini in 2-4 giorni lavorativi. In questo caso, però, bisognerà essere presenti fisicamente al momento del ritiro e presentare l’originale e una copia del documento d’identità utilizzato al momento dell’acquisto della promozione.

La SIM Iliad con la nuova offerta può essere acquistata anche utilizzando una delle 700 Simbox in tutta Italia. I distributori di SIM sono presente nei 15 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città italiane e oltre 300 corner presso le catene della grande distribuzione. Vi ricordiamo che questi dispositivi sono assolutamente sicuri per quanto riguarda la possibilità di contagio da Coronavirus. Le Simbox infatti non prevedono scambio di denaro e documenti e riducono al minimo la possibilità di contatto con i dipendenti del punto vendita e gli altri clienti. Chi intende sottoscrivere Giga 50 ha un ulteriore canale di vendita. Si può infatti attivare l’offerta dagli oltre 200 Iliad Point, ovvero tabaccherie, bar ed edicole che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay.

Le offerte di Iliad

Iliad si caratterizza per un’offerta senza vincoli né costi nascosti. Il vero punto di forza di questo operatore, oltre alla convenienza delle sue tariffe, sta nel fatto che le offerte non cambieranno mai nel tempo e quindi non subiranno rimodulazioni. A listino troviamo quindi promozioni adatte a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente e con Flash 100 si ha la possibilità di avere una SIM adatta all’utilizzo su modem Wi-Fi portatili o chiavette Internet. Questa particolare tariffe, però, è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

A livello di performance di rete, Iliad garantisce la massima velocità di navigazione in 4G o 4G+ alla quasi totalità della popolazione italiana. L’operatore si sta impegnando da diverso tempo per ampliare la sua infrastruttura e lo scorso giugno poteva contare su 5.800 siti radio installati, di cui 3.980 già attivi. L’obiettivo entro la fine del 2020 è di arrivare a 5.000 stazioni di trasmissione attive.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero Annunci Google SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita Flash 100 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 100 GB in 4G o 4G+ (5 GB in roaming in Ue) 9,99 euro 9,99 euro gratuita offerta disponibile fino al 15/10/20 Giga 40 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 GB in 4G o 4G+ (3 GB in roaming in Ue) 6,99 euro 9,99 euro gratuita Voce minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 MB in 4G o 4G+ 4,99 euro 9,99 euro gratuita

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. In tutte le tariffe sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad è uno dei pochi operatori low cost a prevede offerte telefono incluso. In particolare, l’azienda francese ha stretto un accordo con Apple per la vendita delle ultime generazioni di iPhone. A listino figurano prodotti top di gamma come iPhone 11, dotato del nuovo chip A13 Bionic e di una tripla fotocamera posteriore, o il recentissimo iPhone SE per chi vuole spendere meno per mettersi in tasca un dispositivo dalle eccellenti caratteristiche tecniche. A tutte le offerte di Iliad è quindi possibile associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone:



iPhone 11 da 64 GB In un’unica soluzione A rate 799 euro 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB 879 euro 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB 1.179 euro 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.279 euro 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB 549 euro 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Per quanto riguarda le telefonate, Iliad consente di effettuarle non solo verso fissi e mobili nazionali ma anche verso 60 destinazioni all’estero. Molti altri operatori, invece, non prevedono tale possibilità e spingono su tariffe ad hoc per chi viaggia spesso o per stanieri. Le chiamate verso numeri fissi all’estero sono incluse nei piano per i seguenti Paesi:

Azzorre

Alaska (anche mobili)

Sudafrica

Germania

Andorra

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Canada (anche mobili)

Cina

Cipro

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Finlandia

Francia

Gibraltar

Grecia

Guadalupa

Guam

Guernsey

Guyana

Hawaii (anche mobili)

Hong kong

Ungheria

Isola di Man

Arcipelago delle Canarie

India

Irlanda

Islanda

Israele

Jersey

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Slovacchia

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

San Marino

Slovenia

Svezia

Svizzera

Taiwan

USA (anche mobili)

