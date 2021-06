Come avere la Fibra di TIM a 29,90: le offerte di Giugno 2021

Grazie alle offerte di giugno 2021 , questo è il momento giusto per scegliere la fibra ottica di TIM. L'operatore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti un abbonamento con Internet fino a 1.000 Mega ad un costo di 29,90 euro al mese. Da notare, inoltre, che fino al prossimo 13 giugno per i nuovi clienti TIM ci sarà un vantaggio aggiuntivo. La fibra TIM, infatti, è disponibile con i primi due mesi di abbonamento gratis. Ecco come sfruttare le promozioni di giugno 2021 ed avere la fibra ottica di TIM.

Con il mese di giugno 2021 è possibile puntare sulle offerte fibra di TIM per la connessione Internet casa. A disposizione dei nuovi clienti, infatti, TIM propone un abbonamento completo e personalizzabile con tanti vantaggi, sia per chi è già clienti TIM su mobile, che per chi vuole abbinare dei servizi di TV in streaming ad un prezzo vantaggioso. Da notare, inoltre, che fino al prossimo 13 giugno scegliendo TIM si potrà sfruttare un’ulteriore promozione. Per i nuovi clienti, infatti, ci sono i primi due mesi d’abbonamento in regalo.

L’offerta da tenere in considerazione è TIM Super Fibra. Eccone i dettagli:

TIM Super Fibra: da 29,90 euro al mese con primi due mesi gratis

L’abbonamento TIM Super Fibra presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate illimitate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica (questa tecnologia è disponibile attualmente in oltre 200 comuni italiani), la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in download oppure tramite ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica (questa tecnologia è disponibile attualmente in oltre 200 comuni italiani), la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in download oppure tramite ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM attivando la promozione gratuita TIM Unica; questa promozione prevede l’addebito in bolletta del canone dell’offerta mobile e l’attivazione di un’opzione con Giga illimitati gratis; è possibile abbinare fino a 6 SIM ad una linea telefonica fissa ed avere su tutte le SIM i vantaggi TIM Unica senza costi aggiuntivi

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese. Come sottolineato in precedenza, per i nuovi clienti che attivano un abbonamento entro il 13 giugno, ci sono i primi due mesi gratis con un risparmio di 59,80 euro. Da notare, inoltre, che nel canone mensile sono già inclusi sia il contributo di attivazione (10 euro al mese per i primi 24 mesi) che il modem W-Fi TIM HUB+(5 euro al mese per i primi 48 mesi di abbonamento). In caso di recesso anticipato andrà però saldate le rate residue.

TIM Super Fibra è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta dell’Opzione Mondo Intrattenimento. Tale opzione include:

abbonamento a Netflix con piano Standard attivo (contenuti in Full HD e due accessi in contemporanea al servizio) che normalmente è disponibile a 11,99 euro al mese

abbonamento a Disney+ normalmente disponibile a 8,99 euro al mese

abbonamento TIMVISION normalmente disponibile a 6,99 euro al mese

Il costo dell’opzione Mondo Intrattenimento è di 16,99 euro invece che 27,97 euro. Da notare, inoltre, che il TIMVISION Box è disponibile in comodato d’uso gratuito. In alternativa, fino al prossimo 26 giugno, è disponibile la promo limited edition dedicata a TIMVISION e Disney+. Il pacchetto completo sarà disponibile a 4,99 euro al mese fino al 31 ottobre 2021 e, successivamente, a 7,99 euro al mese.

TIM Super Fibra è attivabile e personalizzabile direttamente online, tramite il sito TIM. Per attivare l’abbonamento è possibile seguire il link riportato qui di sotto ed effettuare la verifica della copertura, inserendo l’indirizzo di casa per verificare, in anticipo, la tecnologia con cui verrà effettuata la connessione ad Internet.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Da notare che i clienti che scelgono la fibra TIM hanno la possibilità di sfruttare ulteriori promozioni. In particolare, è possibile acquistare un dispositivo a rate con l’addebito delle rate mensili che avverrà direttamente in bolletta. Il listino di dispositivi da acquistare è molto articolato e comprende smartphone, tablet, notebook, dispositivi indossabili come cuffie e smartwatch. A titolo di esempio, riportiamo l’elenco degli smartphone acquistabili a rate dai clienti TIM di rete fissa con i relativi prezzi:

iPhone 12 Mini 128 GB: 28 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro 128 GB: 40 euro al mese per 30 mesi

iPhone SE 128 GB: 17 euro al mese per 30 mesi

OPPO Find X3 Neo 5G: 18 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 5G: 20 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G: 25 euro al mese per 30 mesi

Samsung S20 FE 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11: 20 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11i 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Sul sito TIM è possibile consultare tutti i dispositivi disponibili con la promozione che consente l’acquisto a rate con addebito in bolletta per i clienti TIM di rete fissa.

Ricordiamo che per scoprire tutte le altre opzioni per la connessione Internet tramite fibra ottica è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su dispositivi Android ed iOS.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Super FWA: l’alternativa a fibra FTTH e fibra mista FTTC

I clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC hanno la possibilità di sfruttare un’altra offerta, evitando così di dover attivare un abbonamento ad Internet tramite rete ADSL. La soluzione in questione si chiama TIM Super FWA e prevede l’accesso ad Internet tramite rete FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di un particolare collegamento Internet wireless. L’impianto di connessione domestica (modem ed un’eventuale antenna, fornito gratuitamente da TIM) si collega al ripetitore dell’operatore in modalità wireless e senza la necessità di collegarsi alla rete telefonica.

Il collegamento FWA consente di attivare una connessione ad alta velocità (fino a 100 Mega) anche nelle aree che non sono raggiunte dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC. Questa soluzione, quindi, consente di ottenere un accesso ad Internet ad alta velocità, evitando di dover ricorrere all’oramai obsoleta ADSL. La rete FWA è la soluzione giusta per contrastare il Digital Divide e garantire la possibilità di sfruttare la banda ultra larga per il maggior numero di utenti, anche nelle zone rurali e meno abitate.

TIM Super FWA presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con chiamate a consumo connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload

tramite rete FWA con velocità massima di per i già clienti TIM su rete mobile: Giga illimitati con TIM Unica

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem viene fornito gratuitamente dall’operatore. In base alla copertura, verrà fornito il modem Indoor auto-installante oppure il modem Outdoor che necessita dell’installazione da parte di un tecnico TIM (al costo di 99 euro, dilazionabili in 24 mesi). Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni:

opzione per le chiamate gratis dal telefono di casa a 2 euro al mese

dal telefono di casa a 2 euro al mese opzione Super Velocità che porta la velocità massima fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload (previa verifica della copertura); attivando quest’opzione è necessario utilizzare il modem Outdoor

che porta la velocità massima fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload (previa verifica della copertura); attivando quest’opzione è necessario utilizzare il modem Outdoor opzione Mondo Intrattenimento (Netflix, Disney+ e TIMVISION) a 16,99 euro al mese

Per attivare TIM Super FWA è necessario effettuare la verifica della copertura in modo. L’attivazione dell’offerta può avvenire tramite il link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Le offerte TIM mobile da attivare per avere Giga illimitati

I clienti che attivano un’offerta Internet casa di TIM (o che hanno già attivato un abbonamento) possono ottenere Giga illimitati per una SIM TIM senza costi grazie a TIM Unica. Tale promozione può essere utilizzata da tutta la famiglia in quanto permette di abbinare fino a 6 SIM ad una singola rete fissa, ottenendo così Giga illimitati su tutte le SIM ed in modo completamente gratuito. Il listino di offerte TIM per smartphone è molto ricco e le occasioni per ottenere Giga illimitati non mancano di certo.

Tra le offerte da attivare troviamo TIM Wonder SIX. L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G ogni mese che diventano Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa

TIM Wonder SIX presenta un costo di 9,99 euro al mese. Il costo iniziale dell’offerta è di 25 euro di cui 20 euro di credito per coprire i primi due mesi di abbonamento e 5 euro di attivazione. L’offerta è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero di telefono da Iliad o da alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Fastweb.

Attiva TIM Wonder SIX »

Da segnalare anche TIM Wonder Four. Quest’offerta, disponibile per tutti, include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

20 GB in 4G ogni mese che diventano Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa

TIM Wonder Four presenta un costo di 18,99 euro al mese. La spesa iniziale è di 25 euro ed il primo mese è gratis.

Attiva TIM Wonder Four »