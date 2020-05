Come avere iPhone 11 con Iliad?

Iliad è uno dei pochi operatori di telefonia mobile low cost a prevedere offerte smartphone incluso. Nello specifico, il gestore francese ha stretto un accordo con Apple per la distribuzione dei suoi iPhone 11, ovvero l’ultima generazione dei dispositivi della Mela. L’azienda d’Oltralpe permette di scegliere anche tra altri modelli di Cupertino e di acquistarli sia a rate sia in un’unica soluzione. Ecco descritte nel dettaglio tutte le offerte per avere iPhone 11 con Iliad e relativo prezzo a seconda del modello e taglio di memoria preferito:

Le offerte iPhone incluso di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto non solo di iPhone 11 ma di tutti i più recente smartphone di Apple. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

iPhone 11 – scheda tecnica

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.110 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 appartiene all’ultima generazione di smartphone Apple e porta diverse novità rispetto ai modelli precedenti. La prima differenza sta nell’introduzione del nuovo processore proprietario A13 Bionic, caratterizzato da una superiore potenza di calcolo. Il modello base dispone di un sistema a doppia fotocamera da 12 Megapixel in grado di passare liberamente dal grandangolo all’ultra-grandangolo per una inquadratura perfetta e di registrare video in 4K a 60 fps. Con iPhone Pro e iPhone Pro Max, però, le fotocamere diventano addirittura tre (grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivo). La Modalità Ritratto permette di realizzare selfie perfetti e con la giusta illuminazione grazie al supporto della funzione Smart HDR.

iPhone 11 presenta anche altre funzioni innovative in ambito fotografico come QuickTake, che permette di realizzare un video mentre si scatta una foto, e i selfie in slow motion fino a 120 fotogrammi al secondo.

iPhone 11 monta uno schermo LCD da 6,1″ con tecnologia TrueTone, che ottimizza i punti di bianco per colori vividi e luminosi. iPhone Pro e Pro Max, invece, dispongono di un display OLED Super Retina XDR da 5,8″ per quanto riguarda il primo e 6.5″ per il secondo. Per tutti la RAM è da 4 GB.

Apple con iPhone 11 ha poi introdotto un ulteriore livello di protezione grazie all’aggiornamento di Face ID, il sistema di riconoscimento facciale utilizzato per l’autenticazione. Anche la durata della batteria è stata ampliata e con la ricarica wireless è possibile ridare energia al proprio iPhone ancora più rapidamente. Nel caso di iPhone Pro e Pro Max la potenza della batteria è rispettivamente di 3.046 mAh e 3.969 mAh. Il sistema operativo è iOS 13, ultimo aggiornamento dell’ecosistema software di Apple.

iPhone 11 è disponibile anche in modalità Dual SIM (nano SIM + eSIM) nei tagli di memoria da 64,256 e 512 GB e nei colori nero, verde, giallo, viola, rosso (PRODUCT)RED, bianco.

iPhone 11 Pro: tutti i dettagli

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max: tutti i dettagli

Display OLED Super Retina XDR da 6,5″ (2.688×1.242 pixel a 458 ppi)

Altezza: 158,0 mm

Larghezza: 77,8 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 226 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.969 mAh

Sistema operativo: iOS 13