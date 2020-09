Sta tornando a crescere il numero di offerte internet casa senza telefono, per un po' i piani proposti dagli operatori per la connessione domestica includevano tutti il traffico voce senza limiti nel canone. Ecco una guida alle migliori promozioni di Settembre per avere internet casa senza telefono fisso

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di settembre 2020

Prima della pandemia erano stati frequenti gli annunci della morte certa del telefono fisso. L’oggetto che tutti i cittadini sono abituati ad avere nelle proprie abitazioni, ma che negli ultimi anni veniva utilizzato sempre meno spesso.

In tanti si attendevano che le offerte mobile con minuti illimitati rendessero i piani internet con telefono fisso inutili. Il lockdown ha mostrato però dei dati in contraddizione rispetto a queste attese.

In una tavola rotonda sull’andamento delle Telecomunicazioni durante la quarantena da coronavirus sono stati presentati dei report dai diversi operatori. In questa occasione TIM, ma è un esempio su tanti, ha evidenziato come il traffico da linee fisse da Marzo 2020 abbia mostrato incrementi anche del 70%.

Le promozioni solo internet

Per i clienti in cerca di offerte internet senza telefono fisso le possibili soluzioni sono diverse: attivare un piano flat senza utilizzare le chiamate, optare per un piano solo internet o acquistare le offerte FWA o internet wireless.

Ognuna di queste formule ha caratteristiche e costi differenti. Per stabilire quali sono le promozioni più convenienti si può ricorrere al comparatore di SosTariffe.it. Questo algoritmo permetterà di individuare i piani internet casa con i canoni più bassi, con i migliori servizi o con altre funzioni specifiche.

Per avviare una ricerca e trovare la promozione che meglio si adatta alle esigenze dei clienti, gli utenti dovranno selezionare i filtri e indicare con precisione le principali caratteristiche che si ricercano. Si può scegliere tra i tipi di tecnologia preferiti, servizi aggiuntivi o per operatore.

Confronta le migliori tariffe internet casa »

Le tariffe per avere internet senza telefono fisso

Ecco quali sono le migliori offerte internet casa tra cui scegliere per attivare il servizio di rete domestica anche senza telefono fisso:

Cube Large con Easy Pay

PosteMobile Casa Web

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra TIM

Fastweb Casa

TIM FWA Flexy

1. Cube Large con Easy Pay

Questa prima offerta è un piano per avere una connessione smart Wi-Fi ovunque ne avrete necessità. La promozione fornisce ai clienti un modem wireless con una sim che permette la navigazione tramite rete 4G+ di WindTre.

La velocità a cui si potrà navigare sarà di 300 Mbps e il dispositivo che propone il gestore consentirà il collegamento contemporaneo di 20 device. Il pacchetto ha un canone mensile in promozione a 9,99 euro (anziché 12,99 euro) e comprende:

100 GB per navigare in 4G+

I clienti dovranno versare 10 euro come contributo per la sim. Per chi attiva il piano con l’attuale promozione Offerta 24 mesi i costi di avvio della tariffa saranno scontati da 49,99 euro a 6,99 euro. Chi dovesse disdire il servizio prima dei 24 mesi dovrà versare i restanti 43 euro.

Per sottoscrivere questo piano si dovrà accettare come sistema di pagamento Easy Pay, si tratta di un servizio automatico che addebita i costi del canone sulla carta di credito del cliente o tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente.

2. PosteMobile Casa Web

Anche la proposta di PosteMobile è un pacchetto con modem Wi-Fi e sim. La velocità con cui potranno navigare i clienti che opteranno per questa promozione sarà sempre di 300 Mbps, il gestore infatti si appoggia alla rete WindTre per fornire il servizio.

Il canone di questo piano è di 20,90 euro al mese e con questa offerta si potrà avere un bundle dati illimitato da utilizzare. Il costo di attivazione della promozione è pari a 29 euro e non include il servizio voce da telefono fisso.

Nel prezzo mensile è compreso il costo del modem Wi-Fi con antenna esterna per migliorare la potenza del segnale. Dal momento in cui sarà sottoscritto il piano il gestore si impegna a consegnare il dispositivo al cliente entro 4 giorni lavorativi.

Le bollette di PosteMobile saranno bimestrali e per acquistare il piano alle condizioni descritte si dovrà attivare il pacchetto entro il 16 Settembre.

Scopri PosteMobile Casa Web »

3. Super Fibra Unlimited

Questa offerta di WindTre è una classica promozione internet casa e telefono per le attivazioni in fibra o ADSL del gestore. Il piano ha un costo mensile di 28,98 euro e nel canone sono incluse le spese di:

attivazione

consegna dispositivo modem (5,99 euro per 48 mesi)

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati per 2 numeri della famiglia

Il device di connessione non deve essere acquistato per forza dagli utenti, i clienti possono decidere di comprare un dispositivo a scelta o di utilizzare un modem già in loro possesso. Se si passa da un’offerta ADSL ad una in FTTH o FTTC sarà però meglio che l’utente cambi il proprio router, i dispositivi di vecchia generazione non sono infatti adeguati alle nuove performance delle reti di connessione.

Attiva Super Fibra Unlimited »

4. Internet Unlimited

Vodafone offre una delle migliori promozioni internet casa e telefono. Il suo piano propone un canone variabile, per i primi 4 anni il costo del servizio sarà di 27,90 euro al mese mentre dal 5° anno scenderà a 20,90 euro.

Il pacchetto di questo operatore include nel prezzo mensile dei primi 4 anni di contratto:

costi di attivazione (1 euro al mese per 48 mesi)

modem e Vodafone Ready (6,99 euro per 4 anni)

internet illimitato fino a 1 Gigabit/s

Wi-Fi Optimizer, un sistema per ottimizzare la copertura di rete domestica

sim dai con 30 Giga da usare con dispositivi mobili

attivazione della Vodafone Tv

La Vodafone Tv è una streaming tv del gestore che a fronte del pagamento di un canone mensile permette di accedere ai contenuti di NOW Tv. I pacchetti che possono essere abbinati alle offerte internet casa di Vodafone sono:

Intrattenimento e Serie tv a 10 euro al mese

Sport a 20 euro al mese (per i clienti in fibra, gli altri pagheranno 30 euro)

Intrattenimento e Sport a 30 euro per chi ha la FTTH e 40 per gli altri clienti

Il traffico voce senza limiti può essere aggiunto al piano appena descritto pagando 2 euro al mese.

Attiva la Fibra di Vodafone »

5. Super Fibra TIM

L’offerta per attivare il servizio in fibra di TIM propone un canone mensile di 29,90 euro. Nella promozione per sottoscrivere la fornitura internet casa con il gestore sono compresi:

costi di attivazione

modem TIM HUB con garanzia illimitata

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali (sia cellulari che fissi)

internet senza limiti alla massima velocità

attivazione di TIMVision

Il traffico voce sarà incluso solo per i clienti che sottoscriveranno l’offerta online. Il rinnovo della promozione chiamate avverrà in automatico con la riattivazione della tariffa dopo 2 anni e sarà valida per altri 24 mesi. Al termine dei 4 anni chi vorrà continuare ad usufruire delle chiamate gratuite dovrà pagare 5 euro al mese per il servizio.

Scopri come sottoscrivere Super Fibra TIM »

6. Fastweb Casa

La promozione internet di Fastweb può essere attivata come semplice offerta casa o nella versione che combina la tariffa casa con quella mobile. Il canone proposto per chi acquista solo il piano è di 29,95 euro al mese, ma l’attuale promozione che combina la proposta casa e quella per lo smartphone porta il costo della connessione domestica a 25,95 euro al mese.

Con l’offerta Fastweb Casa i clienti avranno diritto a:

modem

installazione e attivazione

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

3 mesi di NOW TV Intrattenimento

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

assistenza My Fastweb

Attiva l’offerta Fastweb Casa »

Se si è anche interessati all’offerta per il cellulare si dovrà pagare il canone per il piano della sim, il costo sarà di 8,95 euro al mese (che sommati a quelli dell’offerta casa porteranno la spesa complessiva a 34,90 euro) e comprenderà:

50 GB di traffico mobile (di cui 4 GB in Ue)

minuti senza limiti da mobile verso numeri nazionali e 60 Paesi stranieri

500 minuti in roaming

100 sms

I servizi di segreteria telefonica, la condivisione del bundle dati in hotspot e le opzioni Ti ho cercato quando il telefono è spento o irraggiungibile saranno gratuiti.

Scopri Fastweb Casa e Mobile »

7. TIM FWA Flexy

L’ultima tariffa che analizziamo è una proposta internet temporaneo wireless di TIM. Il piano Flexy è stato pensato per coloro che cercano una promozione per avere internet alla casa al mare o per avere la connessione durante una trasferta di lavoro.

Questa offerta può essere attivata nelle sue formule a tempo: 2 giorni, 7 giorni o 1 mese. Il canone richiesto andrà dal minimo di 5,90 euro al massimo di 39,90 euro. Si tratta di una tariffa con collegamento FTTC a 200 Mega al secondo.

Nel canone sono compresi:

navigazione Internet illimitata fino a 200 Mbps

Modem TIM HUB a 5 euro al mese per 48 mesi

il costo di attivazione per chi proviene da un altro gestore sarà di 5 euro, per i clienti TIM invece la spesa sarà di 49 euro

Se si è clienti TIM Mobile e si attiva anche un’offerta di rete fissa il gestore premia i propri clienti con l’attivazione gratuita dell’opzione TIM UNICA. Si tratta di un pacchetto che garantisce Giga illimitati sul numero di cellulare dell’intestatario del servizio mobile e di casa e su altre 5 sim della famiglia. Per questi utenti sarà possibile pagare tutti i servizi nella bolletta della connessione domestica.

Annunci Google