La prima domanda da porti se vuoi attivare una promozione Internet casa senza telefono è se sia conveniente. Cercheremo di capirlo con questa guida di SOStariffe.it alle offerte in fibra, ADSL o Internet Wi-Fi.Ecco quali sono le migliori soluzioni di Ottobre 2021 per avere Internet in casa senza limiti

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Ottobre 2021

Per poter attivare i piani Internet casa tutto incluso ormai il costo medio si aggira tra i 25 e i 30 euro, ma sono aumentate le proposte degli operatori di rete fissa per piani tra i 20 e i 25 euro che ti offrono solo connessione illimitata con l’invio del modem. Il telefono fisso è ormai stato sostituito da molti dallo smartphone come mezzo principale di comunicazione, quindi in tanti preferiscono risparmiare i soli per il servizio di chiamate illimitate anche perché hanno minuti senza limiti per telefonare a fissi e cellulare dal telefono mobile.

L’ultimo Osservatorio di SOStariffe.it e Segugio ha mostrato che le tariffe per i servizi di connessione domestica sono cambiate molto nell’ultimo anno. I canoni nei cataloghi dei gestori sono calati, in media è stata registrata una diminuzione dell’11%, ma nello stesso periodo sono cresciuti i costi mensili delle offerte passando a circa 25 euro dai 22 dei mesi scorsi. Di positivo però c’è che il canone in promozione non ha una durata limitata, mentre lo scorso anno le soluzioni scontate erano attive dai 3 mesi ad 1 anno.

Si stanno anche diffondendo le offerte senza vincoli ma con un canone più elevato, in alternativa si possono scegliere le promozioni con costi più bassi ma con condizioni contrattuali differenti. A giustificare le spese sono in particolare i contributi per l’attivazione, con le soluzioni senza vincoli non sono previsti costi di attivazione mentre con le tradizionali promozioni è applicata una quota mensile per 24 o 48 mesi per coprire i costi di avvio del rapporto.

Ad Ottobre per attivare le offerte Internet casa senza telefono fisso puoi scegliere tra i piani tutto incluso senza usare la linea telefonica o le promozioni solo Internet sia da rete fissa che con i modem Wi-Fi con SIM.

Le migliori promozioni per Internet a casa senza telefono fisso

Ecco le differenti offerte proposte dai maggiori gestori, iniziamo ad analizzare le promozioni in fibra e vediamo le differenze con e senza telefono. Per questa ricerca abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito ed efficace per confrontare i piani.

1. Ultrainternet Fibra

Questa l’offerta di Tiscali è la più economica del mese. Il gestore per i nuovi clienti ha previsto la possibilità di attivare la sua fibra fino ad 1 Giga a 19,95 euro al mese senza costi di attivazione e con il modem incluso nel prezzo. Con questa soluzione le chiamate sono a consumo, le chiamate verso i numeri fissi e i cellulari ti costeranno 0,23 euro di scatto alla risposta e 0,05 euro al minuto.

Puoi avere anche la versione con chiamate illimitate, si tratta di Ultrainternet Fibra Full e ti costerà 2 euro in più al mese.

2. Super Fibra per già clienti mobile di W3

L’operatore W3 ha riservato una promozione molto conveniente a chi ha già attiva una SIM. Gli utenti con un’offerta mobile W3 possono attivare la connessione in fibra del gestore a 22,99 euro al mese, nel canone sono compresi:

attivazione

modem

1 anno di Prime incluso

una SIM con Giga illimitati (e la possibilità di avere un bundle illimitato anche su altre SIM della famiglia)

Internet senza limiti fino ad 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload

Le chiamate non sono incluse nel canone, per ogni telefonata in Italia pagherai solo lo scatto alla risposta (0,23 euro).

3. Sorgenia Next Fiber

Puoi avere la fibra fino ad 2.5 Gigabit/s di Sorgenia se sei già cliente del fornitore per i servizi di luce e gas. La soluzione per la tua rete in fibra per la connessione domestica con questo nuovo operatore ti offre:

attivazione senza vincoli

modem FRITZ!Repeater 1200

Le chiamate non sono comprese in questa offerta, ma puoi ottenere fino a 250 euro di buono per gli acquisti Amazon.

4. TIM Super Fibra Promo Limited Edition

Con TIM puoi attivare diverse soluzioni come offerte Internet casa, la più conveniente del mese è la Limited Edition della Super Fibra. Con questo piano a 24,90 euro al mese puoi avere:

attivazione connessione senza limiti fino ad 1 Gigabit/s

linea telefonica con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali

TIM UNICA per avere Giga illimitati se hai una SIM TIM

Per avere anche le chiamate incluse nel pacchetto del gestore dovrai pagare 5 euro in più al mese. La stessa cifra ti viene chiesta se vuoi ricevere il modem Wi-Fi6 di TIM

Con qualunque offerte TIM Casa hai la possibilità di attivare anche TIMVision, la piattaforma di streaming tv del gestore. Puoi sottoscrivere diverse soluzioni e scegliere se acquistare il piano Calcio e Sport o Intrattenimento per seguire i tuoi appuntamenti sportivi o le serie tv che preferisci. Il costo di questi pacchetti tv parte da 19,99 euro per il Calcio e arriva a 29,99 euro per il piano combinato Netflix, Disney, DAZN e Infinity +.

5. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta consigliata questo mese dagli esperti di SOStariffe.it per il rapporto qualità prezzo è Internet Unlimited di Vodafone. La promozione è un piano senza vincoli o costi di attivazione e ti permette di attivare la fibra ottica fino a 2.5 Gigabit/s se abiti in una zona in cui c’è copertura del servizio.

Con questa offerta avrai incluso nel canone da 24,90 euro al mese:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (in alternativa potrai attivare anche la FTTC fino a 200 Mega o l’ADSL fino a 20 Mega)

modem di nuova generazione

attivazione

Al piano base puoi anche aggiungere altri servizi, a pagamento. Per esempio potrai acquistare una SIM dati ad un prezzo vantaggioso, per 4 euro al mese avrai 150 Giga per i dispositivi mobile o per il modem Wi-Fi. Anche Vodafone ha la sua piattaforma di streaming tv e se vorrai seguire lo Sporto potrai farlo con un abbonamento da 15 euro al mese (e uno sconto di 3 euro sul canone Internet). Vodafone TV è convenzionato con i canali di NOW TV, oltre allo Sport puoi attivare anche l’offerta Intrattenimento (costa 12 euro e include NOW Entertainment e Amazon Prime per 12 mesi).

Per avere maggiori informazioni su questo o su altri piani Vodafone per la tua connessione domestica puoi cliccare sul link in basso.

6. Sky WiFi

Siamo alle offerte Sky, il gestore della pay tv si è lanciato nella sua avventura come operatore di rete fissa da poco più di 1 anno. Le sue Sky Wi-Fi possono essere Open o vincolate.La promozione più conveniente è la versione con vincolo di 18 mesi, il canone per questa Sky Wi-Fi è di 24,90 euro anziché di 29,90 euro. Puoi attivare l’offerta Sky per la fibra se sei già cliente della pay tv, nel canone sono inclusi:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH

modem Wi-FI 6

Una volta che la promozione sarà terminato per i clienti che hanno scelto il pacchetto da 24,90 euro il costo per mantenere Sky Wi-Fi salirà a 34,90 euro ma potrai risparmiare 5 euro al mese se escluderai il traffico voce illimitato. L’attivazione di questa offerta ti costerà 29 euro.

Ci sono anche dei pacchetti che abbinano il servizio Internet casa alla tv di Sky, il costo di queste offerte dipenderà da quali sono i canali e gi eenti che vuoi seguire. Il prezzo complessivo di Sky Wi-Fi e Sky Tv può arrivare a quasi 40 euro.

7. Fastweb Casa

Infine c’è l’offerta Fastweb Casa, per passare a questa soluzione Internet casa senza telefono fisso puoi attivare la versione Light che ti costerà 27,95 euro al mese e ti garantirà:

chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit/s in download

3 mesi di Discovery+ inclusi nel prezzo

Potrai ottenere uno sconto sul canone se attiverai, entro il 5 Ottobre, sia la rete fissa che una SIM mobile con Fastweb. Il canone quindi passerà a 24,95 euro, a cui dovrai sommare 4,95 euro per una SIM con la seguente offerta attiva:

50 Giga in 4G o 5G

100 SMS

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari

Se hai un appartamento molto grande, più di 100 mq, il modem da solo per coprire l’intera abitazione può risultare insufficiente e il segnale in alcune zone di casa può essere basso o assente. Per evitare questo problema puoi anche attivare Fastweb Casa in una versione più costosa, il costo mensile salirebbe a 30 euro al mese, ma questa offerta includerebbe:

attivazione e modem Wi-Fi gratis

chiamate gratis illimitate da casa

un extender per potenziare il Wi-Fi di casa

