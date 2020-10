Le alternative per attivare una connessione casa senza linea telefonica sono le offerte internet wireless. I pacchetti proposti dagli operatori di rete domestica sono però in genere più convenienti perché offrono maggiori servizi agli utenti che li sottoscrivono

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di ottobre 2020

Gli operatori tendono a sponsorizzare le offerte internet casa con piano all inclusive, ma nei loro cataloghi sono disponibili anche dei pacchetti FWA. La tecnologia di connessione di queste ultime connessioni si basa sul sistema di trasmissione del segnale tramite onde radio. Ci sono poi delle tariffe con modem Wi-Fi portatili che, invece di collegarsi alle linee telefoniche di casa, utilizzano una sim e i clienti navigano con le reti 4G.

Come trovare le tariffe casa

Partiamo proprio da queste ultime, si tratta infatti delle uniche promozioni internet casa senza telefono attivabili ad Ottobre. I clienti per individuare in modo rapido quali sono le offerte casa possono utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

I filtri che si trovano nella colonna laterale dello strumento permettono di scremare i risultati, per esempio selezionando il bottone che indica le solo connessioni wireless o il pulsante sui servizi aggiuntivi.

Le migliori offerte senza telefono fisso di Ottobre sono:

Super FWA

TIM FWA Ricaricabile

EOLO Più

Giga Plus 20

Giga Plus 50

Giga Plus 100

PosteMobile Casa Web

Cube Large

Confronta le migliori soluzioni per avere internet a casa senza telefono fisso »

I piani TIM solo internet

Con queste promozioni TIM senza telefono il collegamento tra l’abitazione e primo armadietto stradale avviene tramite la rete 4G o 4G+, ma il modem fornito non è un modello portatile con sim bensì un router FWA.

1. Super FWA

L’offerta Super FWA è in promozione per i clienti che attivino la domiciliazione dei pagamenti, per questi utenti il costo del canone sarà di 24,90 euro. Il prezzo da listino sarebbe di 29,90 euro. Il piano comprende:

consegna del modem TIM (in comodato d’uso gratuito)

Giga illimitati (velocità di rete 30 Mega in download e 3 Mega in upload)

contributo di attivazione (10 euro per 24 mesi per i nuovi clienti)

1 mese di Disney Plus gratis (poi abbonamento da 4,99 euro al mese)

Chi ha già un’offerta TIM attiva e decide di passare a questa promozione dovrà pagare 8 euro al mese per 2 anni. Prima di sottoscrivere questo contratto l’operatore consiglia una verifica della copertura del servizio.

Con l’offerta potrà ricevere il modem FWA da interni, ma potrebbe anche essere necessario installare un secondo dispositivo all’esterno dell’abitazione e questa operazione dovrà essere fatta da un tecnico (costo dell’intervento 4,13 euro per 2 anni). Una delle condizioni a cui fare attenzione riguarda proprio l’eventuale spesa tecnica, se l’utente decide di disattivare l’offerta non riceverà il rimborso per i costi di installazione.

Anche se nella promozione viene indicato un bundle dati illimitato, in realtà TIM specifica che per rientrare nelle condizioni di uso in buona fede i clienti non dovranno superare i 930 Giga al mese. Se questo tetto del traffico dati dovesse essere superato il gestore potrà interrompere il servizio o limitare la velocità di connessione.

Si può attivare l’opzione Voce per avere chiamate gratuite verso i numeri fissi e mobili nazionali, il servizio ha un costo mensile di 2 euro. In caso contrario le telefonate avranno un costo di 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto.

Con tutte le offerte casa di TIM è possibile richiedere la UNICA, si tratta di un’offerta che permettere di avere Giga illimitati su 6 numeri mobile TIM della famiglia.

Scopri la Super FWA di TIM »

2. TIM FWA Ricaricabile

Il piano wireless ricaricabile è pensato per chi bisogno di una connessione per un periodo limitato di tempo. L’offerta è adatta per esempio per una casa vacanze e la promozione è disponibile in tre versioni:

30 giorni – 27,90 euro

90 giorni – 78,90 euro

360 giorni – 240,90 euro

Fino al 24 Ottobre chi attiva una linea TIM con questa offerta pagherà 99 euro il primo mese. La spesa include 3 mesi di navigazione senza limiti, modem FWA, attivazione e sim. Sia la scheda TIM che il modem vengono forniti in comodato d’uso.

Al termine dei 90 giorni in promozione gli utenti potranno attivare il piano più adatto alle proprie esigenze.

La tariffa EOLO Più

Il canone per avere la connessione internet wireless di Eolo è di 24,90 euro al mese. Con l’attivazione di questa offerta i clienti potranno avere:

internet illimitato a 30 Mega

router di Eolo

installazione gratuita

chiamate nazionali illimitate

Per sapere se questa promozione è disponibile nella vostra zona è consigliabile controllare la copertura del servizio. Si può anche attivare uno dei pacchetti Intrattenimento, Studio e lavoro o Sicurezza gratis per un mese.

Sottoscrivere uno dei piani aggiuntivi offre agli utenti la possibilità di avere maggiori servizi e un router Evo per navigare a 100 Mega o ad 1 Giga. L’offerta Intrattenimento include 6 mesi di DAZN o NOW Tv e l’intervento per ottimizzare la rete per streaming e gaming. Attivare questo piano costa 5 euro al mese.

Il pacchetto Studio e lavoro oltre all’incremento di velocità della rete e al modem evoluto include un abbonamento per 1 anno a Microsoft 365. Dopo il primo mese per mantenere attivo il servizio si pagheranno 5 euro al mese.

Infine, a 3 euro al mese si potrà proteggere la rete domestica con antivirus e parental control forniti da Eolo.

Attiva Eolo Più »

Le offerte solo Giga con Wi-Fi mobile di Vodafone

L’operatore britannico ha nel suo catalogo di promozioni tre offerte abbinate ai suoi router portatili. I piani Giga Plus forniscono agli utenti un modem che permette di navigare fino a 150 Mega in download e 50 Mega in upload e di connettere contemporaneamente fino a 10 dispositivi. Questo dispositivo si collega direttamente alla presa elettrica in casa, ma funziona anche senza alimentazione grazie alla batteria che ha un’autonomia di 6 ore.

Ecco quali sono le condizioni e i costi dei pacchetti solo Giga per avere internet a casa senza telefono con Vodafone.

1. Giga Plus 20

Questo piano offre 20 Giga al mese dietro il pagamento di un canone di 9,99 euro. Il dispositivo di collegamento mobile Wi-Fi può essere acquistato al costo di 64 euro.

Il gestore richiede ai nuovi clienti un contributo di 10 euro, se però si vuole utilizzare una sim Vodafone già attiva l’operatore richiederà 19 euro.

2. Giga Plus 50

Per fornire una sim dati con 50 Giga al mese il provider richiede un canone di 11,99 euro. Con l’attivazione di questo piano si può acquistare il router pagando 1 euro al mese per 2 anni. Il piano 50 Giga costerà 13,99 euro per chi decide di pagare il modem Wi-Fi in una sola rata da 64 euro.

3. Giga Plus 100

Il canone della promozione con 100 Giga è di 19,99 euro al mese. Anche questa offerta permette di abbinare al pagamento del canone l’acquisto del dispositivo di connessione aggiungendo 1 euro al mese per 24 mesi.

Scopri come attivare le promozioni solo internet di Vodafone »

La promozione Casa di PosteMobile

La proposta di PosteMobile per avere una rete internet casa senza telefono fisso è un’altra promozione che offre un modem e una sim per connettersi. La velocità massima garantita da questo operatore virtuale è di 300 Mega, ma la banda disponibile dipenderà dalla copertura di rete. Il gestore chiede un contributo di attivazione di 29 euro per questa promozione.

Nel piano di PosteMobile ha un canone di 20,90 euro e include:

internet senza limiti

spedizione modem

router Wi-Fi

Attiva l’offerta PosteMobile Casa Web »

Le proposte di WindTre

L’offerta Cube Large propone 100 Giga al mese per navigare ad una velocità massima di 300 Mega. Il costo mensile di questa promozione è di 12,99 euro e oltre al bundle dati e alla sim include anche il modem Web Cube 4G+ (supporta il collegamento di 200 dispositivi).

Per i clienti che attivino il sistema di domiciliazione dei pagamenti Easy Pay del gestore il modem sarà fornito senza costi aggiuntivi. WindTre pone però un vincolo minimo di fedeltà di 24 mesi per rendere valido questo sconto. Chi non adotterà il metodo di pagamento automatico dovrà pagare 4,16 euro al mese per 2 anni.

Scopri le promozioni Cube di WindTre »

Come trovare le migliori offerte internet casa

Se nessuna di queste offerte internet soddisfa le esigenze della vostra famiglia, potete comunque confrontare le promozioni senza telefono con le tariffe internet casa tutto incluso.

I piani completi di modem, opzioni Voce illimitati, internet alla massima velocità e costi di attivazione partono da costi mensili di 26 euro circa. Sono promozioni che spesso offrono anche pacchetti mobile o servizi di pay tv, per i nuovi clienti inoltre i gestori prevedono anche voucher o sconti di qualche tipo.

Si tratta di piani in fibra o ADSL per i quali è però necessario avere una linea telefonica domestica attiva. Le offerte senza telefono analizzate in questa guida sono invece attivabili in qualunque posto e i modem portatili permettono agli utenti di avere un collegamento rapido e stabile fuori casa e in qualunque momento.

I prezzi mensili delle promozioni internet senza telefono sono però spesso molto più economici di quelli delle tariffe in fibra o ADSL, anche perché non prevedono di contributi di attivazione di centinaia di euro.