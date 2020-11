Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di novembre 2020

Non molto tempo fa il mercato della telefonia fissa era caratterizzato della offerte senza telefono fisso: con diffusione della telefonia mobile l’uso del telefono fisso è diventato pian piano sempre sempre più desueto.

Oggi il quadro generale delle offerte Internet casa è cambiato in quanto la maggior parte delle offerte proposte dai principali player di mercato sono tipo all inclusive: nella pratica, a meno di 30 euro al mese, permettono di attivare delle promozioni che includono anche altri servizi oltre a quello principale, ovvero la connessione a Internet.

In un periodo storico in cui rimanere connessi in qualsiasi momento risulta fondamentale, andiamo alla scoperta delle migliori promozioni Internet casa, analizzandone prezzi, caratteristiche principali e differenze.

Le migliori offerte Internet casa di novembre

Le offerte Internet casa migliori di novembre sono quelle proposte da:

WINDTRE;

Vodafone;

Fastweb;

TIM;

Sky.

La velocità di connessione maggiore che è possibile raggiungere è quella della fibra FTTH, con la quale navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload, ma nel caso in cui, in seguito al test della copertura, ci si rendesse conto che i cavi in fibra non sono presenti nel luogo in cui si abita, sarebbe comunque possibile attivare una promozione con:

la fibra FTTC , con la quale navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

la rete ADSL, con la navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

1. Le offerte Internet casa all inclusive di WINDTRE

Le promozioni Internet casa di WINDTRE hanno un costo di 28,98 euro al mese e a secondo della velocità di connessione si chiamano:

Le offerte di WINDTRE potranno essere attivate sottoscrivendo uno dei seguenti piani:

Super Fibra , la fibra FTTH con la quale navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

Internet 200 , la fibra FTTC con la quale navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

Internet 20, con la quale navigare alla velocità dell’ADSL, ovvero fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

L’offerta Internet casa di WINDTRE comprende:

la connessione a Internet di tipo illimitate;

le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione e il costo del modem, che è pari a 5,99 euro al mese per 48 mesi;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati sulla propria SIM, che potranno essere attivati anche su altre due SIM senza costi aggiuntivi;

una SIM al costo 9,99 euro al mese, che prevede minuti, SMS e Giga illimitati.

2. Le offerte Internet casa all inclusive di Vodafone

Vodafone propone un’offerta Internet casa con la quale avere accesso alla connessione Internet casa illimitata al costo di 29,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventeranno 20,90 euro al mese.

Il costo mensile dell’abbonamento comprende 6 euro per 48 mesi per i servizi di Vodafone Ready, che includono il modem e l’assistenza dedicata, e 1 euro al mese per 24 mesi per il contributo di attivazione.

La presenza di questo vincolo contrattuale fa sì che in caso di recesso in anticipo rispetto alla durata del vincolo si dovranno sostenere tutte le rate relative al modem e al contributo di attivazione.

Le offerte Internet casa di Vodafone prevedono anche:

le chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video;

nella versione in fibra FTTH, con la quale navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload, la Vodafone TV.

In alternativa, la promozione può essere attivata con la fibra FTTC, che permette di navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload, oppure con la connessione di tipo ADSL, che permette navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

3. Le offerte Internet casa all inclusive di Fastweb

La proposta Internet casa di Fastweb ha un costo fisso mensile di 29,95 euro al mese, nel quale sono incluse la connessione Internet illimitata e le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Questa offerta si differenzia da quelle degli altri operatori per l’assenza di vincoli di tipo contrattuale: si potrà recedere in qualsiasi momento, pagando soltanto un contributo di 29,95 euro una tantum per la dismissione del servizio.

La promozione di Fastweb prevede anche:

il modem FASTGate;

il contributo di attivazione;

i servizi WOW;

l’assistenza dedicata.

Anche le offerte Internet casa di Fastweb si possono attivare:

con la fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

con la fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

con la rete ADSL, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload

4. Le offerte Internet casa all inclusive di TIM

TIM Internet casa ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale è presente anche il costo del modem TIM HUB+, pari a 5 euro al mese per 48 mesi. Il contributo di attivazione è invece gratuito.

Nella offerte Internet, oltre alla connessione Internet illimitata e alle chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sono compresi anche:

la streaming TV TIMVISION, con la quale avere accesso a contenuti di ogni genere;

il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

A seconda della copertura di rete disponibile nel luogo in cui si abita, sarà possibile attivare:

TIM Super Fibra , l’offerta in fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

TIM Super Mega , l’offerta in fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

TIM Super ADSL, l’offerta di tipo ADSL, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload

5. Le offerte Internet casa all inclusive di Sky

Le offerte Internet casa proposte da Sky sono una novità arrivata negli ultimi mese, con la quale si può navigare (nelle città raggiunte) alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Gbps in download.

Sky mette a disposizione la scelta di tre diverse tipologie di abbonamento:

Smart , disponibile al costo di 29,90 euro al mese, che comprende le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub e l’attivazione inclusa solo online;

Ultra , disponibile al costo di 32,90 euro al mese, con un costo di attivazione di 50 euro solo online, che prevede le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH, lo Sky Wifi Hub e che è ideale per le case più grandi;

Ultra Wi-Fi, disponibile al costo di 37,90 euro al mese e che oltre ai vantaggi già presenti nella altre due offerte prevede in più le chiamate gratuite.

Le offerte Internet casa di Sky prevedono degli sconti per i già clienti, che sono pari a:

6 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 6 anni;

3 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 1 anno;

1 mese gratuito per chi è cliente da meno di 1 anno.