Come avere Internet casa senza telefono? Ecco tutti i dettagli sulle migliori offerte FWA e in fibra ottica per navigare anche senza una linea fissa attiva

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Maggio 2022

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sono molti gli italiani che negli anni hanno deciso di rinunciare a una linea telefonica fissa perché ritengono più utile e funzionale lo smartphone per comunicare. Scegliere questa via non preclude comunque la possibilità di attivare un’offerta Internet casa per navigare alla massima velocità su PC e altri dispositivi. Come avere Internet casa senza telefono? Le alternative ci sono e permettono di avere una connessione stabile e performante a prezzi convenienti.

Come avere Internet casa senza telefono: le offerte di maggio

Per avere Internet a casa senza linea fissa bisogna sostanzialmente affidarsi a due tipologie di tariffe. Alcuni operatori prevedono offerte fibra ottica anche senza un collegamento alla rete in rame ma in generale si sceglie di puntare sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Questo tipo di offerte wireless prevedono inizialmente un collegamento in fibra ottica ma il tratto finale fino al modem dell’utente è coperto tramite un ponte radio. Altrimenti si può acquistare un’offerta Internet mobile da utilizzare con una chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile.

Velocità di connessione Attivazione Modem Costo mensile Note Linkem 5G Promo Easy 100 Mbps in FWA Inclusa Incluso 19,90 euro per 12 mesi Ultrainternet Wireless 100 Mbps in FWA 49 euro Incluso 19,95 euro per 12 mesi Fastweb Casa FWA 1 Gbps in Ultra FWA Inclusa Incluso 19,95 euro Corsi Fastweb Digital Academy Super Internet Casa 300 Mbps in FWA 49 euro Incluso 19,99 euro Disponibile solo in alcuni Comuni PosteMobile Casa Web 300 Mbps in FWA 29 euro Incluso 20,90 euro TIM Premium FWA 100 Mbps con Super Velocità Inclusa Incluso 24,90 euro Vodafone Casa Wireless 100 Mbps in FWA Inclusa Incluso 24,90 euro PosteMobile Casa Internet 300 Mbps in FWA 59 euro Incluso 26,90 euro Eolo Più 200 Mbps con Ultra velocità Inclusa Incluso 24,90 euro Illumia WiFi 1 Gigabit al secondo in FTTH 39,90 euro Incluso per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese 19,99 euro per 12 mesi Sky WiFi 1 Gigabit al secondo in FTTH 20 euro Incluso 24,90 euro per 18 mesi Sky Q con Netflix per 30 giorni

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

1. Linkem 5G Promo Easy 12 mesi

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download tramite rete FWA

Opzione Parla&Naviga per chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con tecnologia VoIP inclusa nel prezzo

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

L’offerta Linkem ha un costo di 19,90 al mese per i primi 12 mesi entro l’31/5/22, poi 24,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 48 euro e suddiviso nelle prime 12 fatture invece di 100 euro.

Attiva Linkem 5G Promo Easy »

2. Ultrainternet Wireless di Tiscali

Navigazione illimitata fino a 1oo Mbps in upload in FWA

Modem Wi-Fi super veloce incluso

Chiamate a consumo

L’offerta di Tiscali ha un costo di 19,95 euro al mese per 12 mesi fino al 12/5/22, poi 26,95 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro. Se si restituiscono gli apparati non è previsto costo di disattivazione. Al prezzo di 3 euro in più al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

3. Fastweb Casa FWA

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in Ultra FWA

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta Fastweb ha un costo di 19,95 euro al mese fino al 10/5/22. Attivazione a 2 euro al mese per 20 mesi. Per l’installazione degli apparati, che richiede circa 2 ore, il tecnico dovrà avere accesso al tetto.

Confronta le offerte di Fastweb »

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde.

4. Super Internet Casa di WindTre

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

modem Super Internet Wi-Fi incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore fino al 9/5/22, altrimenti 22,99 euro al mese. Attivazione a 6,99 euro invece di 49 euro con offerta attiva 24 mesi. La SIM costa 10 euro. L’offerta è disponibile solo in alcuni Comuni.

5. PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Modem incluso e trasportabile

Assistenza tecnica dedicata tutti i giorni dalle 7 alle 24 al numero gratuito 160

L’offerta PosteMobile ha un costo di 19,90 euro al mese invece di 26,90 euro. L’attivazione è di 29 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domiciliazione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

Attiva PosteMobile Casa Web »

6. TIM Premium FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta TIM ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. È possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

Attiva TIM Premium FWA »

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente.

Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi in contemporanea. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF. L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro.

7. Vodafone Casa Wireless

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload per 200 GB (illimitati con Vodafone Casa Wireless+), poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

Annunci Google

L’offerta Vodafone di base ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. La versione Plus ha invece un costo di 27,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Con “Prova Vodafone 1 mese” è possibile disattivare gratuitamente la tariffa entro un mese dall’attivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al ventiquattresimo. È previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

Attiva Vodafone Casa Wireless »

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.

8. PosteMobile Casa Internet

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso e trasportabile

Telefono incluso con consegna e installazione gratuita

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese fino al 4/6/22 invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è di 59 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domiciliazione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

9. Eolo Più

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (base)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta Eolo ha un costo 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese, con installazione gratuita fino al 13/5/22. Acquistando i pacchetti opzionali e a seconda della copertura con l’opzione Ultra velocità si può navigare fino a 200 Mbps in download e 30 Mbps in upload in FWA. Alla tariffa è possibile aggiungere:

+Intrattenimento con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con , poi con pagamento bimestrale +Studio e Lavoro con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con , poi con pagamento bimestrale +Sicurezza con Antivirus e Parental control con primo mese gratuito , poi 3 euro al mese con pagamento bimestrale

con Antivirus e Parental control con , poi con pagamento bimestrale Promo Tutto incluso (+Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza ) con primo mese gratuito , poi 10 euro al mese con pagamento bimestrale

, poi con pagamento bimestrale Ripetitore Wi-Fi a 3 euro al mese

a 3 euro al mese Installazione rapida entro 5 giorni lavorativi a 49,90 euro

10. Illumia Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Fritz!Box 7530 gratuito per 12 mesi (solo online, poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia ha un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi entro il /22, poi 26,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 39,90 euro una tantum. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Illumia per la fornitura di luce, gas o entrambi.

Attiva Illumia WiFi »

11. Sky WiFi + Prova Sky Q

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Prova Sky Q

L’offerta di Sky ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 20 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Attiva Sky Wi-Fi Fibra 100% »

Prova Sky Q al costo di 9,99 euro permette di avere per 30 giorni senza rinnovo automatico:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard (visione HD su 2 dispositivi in contemporanea)

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi