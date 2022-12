Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Dicembre 2022

Da ormai diversi anni quasi nessuno è interessato ad avere un telefono fisso a casa. L’ampia diffusione e comodità degli smartphone ha reso sostanzialmente inutile questo servizio e in tanti oggi scelgono di non avere una linea domestica. Come fare però per navigare su Internet da PC e avere una connessione Wi-Fi a cui collegare anche altri dispositivi come tablet e dispositivi smart per la casa? Basta attivare una delle tante offerte Internet casa senza telefono. In questo modo potrete tranquillamente avere una connessione veloce paragonabile a quella di una fibra ottica di media qualità anche senza attivare una linea fissa.

Le migliori offerte Internet casa senza telefono fisso di dicembre 2022

Offerte per la connessione di casa senza linea fissa Navigazione Chiamate Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web illimitata fino a 300 Mbps in FWA non incluse 19,90 euro 2 Fastweb Casa Light FWA illimitata fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 19,95 euro 3 Super Internet Casa di WindTre illimitata fino a 100 Mbps in FWA non incluse 22,99 euro per i già clienti 4 Linkem 5G Senza Limiti illimitata fino a 1 Gbps in FWA illimitate a 2 euro al mese 24,90 euro 5 Postemobile Casa Internet illimitata fino a 300 Mbps in FWA illimitate 26,90 euro 6 Eolo Più di Eolo illimitata fino a 200 Mbps in FWA illimitate 24,90 euro 7 TIM Wi-Fi Power FWA illimitata fino a 100 Mbps in FWA a consumo 24,90 euro o 15,90 per i già clienti che l’attivano per la seconda casa 8 Casa Wireless+ di Vodafone illimitata fino a 300 Mbps in FWA illimitate 27,90 euro

La migliore soluzione per avere Internet casa senza telefono è quella di attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Questo tipo di tecnologia, conosciuta anche come fibra misto radio, prevede che una parte del collegamento avvenga tramite fibra ottica ma nella parte finale il segnale raggiunge il modem finale dell’utente viaggiando su onde radio sulla rete mobile 4G o 5G. A seconda della copertura è prevista la fornitura di diversi tipi di apparati per la ricezione dei dati. Si parla di un sistema indoor da collegare direttamente al router o di un’antenna da estero che solitamente viene posizionata nel punto più alto dell’abitazione come il tetto o un balcone. Per verificare la copertura potete utilizzare gratis l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Le offerte FWA si prestano all’utilizzo in particolare per gli utenti che abitano piccoli Comuni o che si trovano in località che non sono raggiunte dalle classiche connessioni terrestri come paesi di montagna o di mare. La copertura garantita da questa tecnologia è infatti nettamente più estesa rispetto a tutte le altre. Le migliori tariffe per questa tecnologia a dicembre sono le seguenti:

1. Postemobile Casa Web di Postemobile con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA, modem incluso e trasportabile con spedizione gratuita a 19,90 euro al mese. Attivazione a 29 euro.

2. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA, Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa, installazione antenna e i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali a 19,95 euro al mese. Attivazione a 2 euro al mese per 20 mesi. E’ possibile aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese.

A questa offerta è anche possibile aggiungere una SIM mobile con:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese . Con acquisto online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite.

con minuti illimitati e 100 SMS e 150 GB anche in 5G a . Con acquisto online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. Con acquisto online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite.

3. Super Internet Casa di WindTre con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download in FWA, modem con supporto al Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per le SIM mobile dell’operatore per tutta la famiglia e 12 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre, Il costo di attivazione e installazione è di 69,99 euro.

4. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FWA+, MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita. E’ possibile aggiungere l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate su VoIP a 2 euro al mese.

5. Postemobile Casa Internet con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA, telefono fisso con installazione e consegna gratuita, chiamate illimitate a 26,90 euro al mese. Attivazione a 59 euro.

6. Eolo Più di Eolo con navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download in FWA o fino a 200 Mbps in download acquistando i pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro a 8 euro al mese, chiamate illimitate, EOLOrouter, ripetitore Wi-Fi con acquisto online e assistenza entro 3 minuti a 24,90 euro al mese. Installazione rapida entro 5 giorni lavorativi a 59,90 euro. I pacchetti aggiuntivi singolarmente hanno i seguenti prezzi:

+Intrattenimento : streaming e gaming, ultra velocità fino a 100 Mbps in download, EOLOrouterEVO, IP statico con primo mese gratuito, poi 5 euro al mese

: streaming e gaming, ultra velocità fino a 100 Mbps in download, EOLOrouterEVO, IP statico con primo mese gratuito, poi 5 euro al mese +Studio e Lavoro : lavoro e studio da casa, ultra velocità fino a 100 Mbps in download, EOLOrouterEVO con primo mese gratuito, poi 5 euro al mese

: lavoro e studio da casa, ultra velocità fino a 100 Mbps in download, EOLOrouterEVO con primo mese gratuito, poi 5 euro al mese +Sicurezza: antivirus e Parental Control con primo mese gratuito, poi 3 euro al mese

È possibile provare tutti e tre i pacchetti aggiuntivi gratis per un mese, poi 10 euro al mese in più rispetto al costo dell’offerta wireless.

7. TIM Wi-Fi Power FWA di TIM con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta, Kit FWA indoor o indoor senza modem incluso in base alla copertura e attivazione a 24,90 euro al mese. E’ possibile acquistare un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. Per i già clienti dell’operatore per la rete fissa che attivano una linea wireless per la seconda casa il prezzo è di 15,90 euro al mese fino al 31/1/23.

8. Casa Wireless+ di Vodafone con navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA 4G o 5G, chiamate illimitate, modem con Wi-Fi Optimizer e antenna esterna con copertura outdoor o Vodafone Station FWA con copertura indoor a 27,90 euro al mese. Attivazione a 96 euro o rateizzata a 4 euro al mese per 24 mesi.

