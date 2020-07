Come avere internet in casa senza telefono fisso?

Una guida alle migliori soluzioni per avere internet senza telefono a casa vostra. Le offerte in FWA con sim mobile o le promozioni in fibra e ADSL sono più convenienti dei piani solo internet dei gestori, ecco quali sono le tariffe più convenienti

State valutando di sbarazzarvi del telefono fisso di casa e di attivare un’offerta solo internet? Questa tipologia di piani non ha delle tariffe molto vantaggiose, però esistono alcune promozioni che permettono di avere internet casa senza telefono a costi abbordabili.

Oppure si può optare per l’attivazione delle migliori offerte domestiche senza utilizzare il telefono. Se neanche queste soluzioni vi convincono resta la possibilità di acquistare i pacchetti tutto incluso per il mobile e di utilizzare i Giga in hotspot.

Le offerte internet senza fisso

1. PosteMobile Casa Web

Un’offerta molto conveniente che permette di avere un collegamento veloce e di non dover avere attiva la telefonia fissa è PosteMobile Casa Web. Questa promozione del gestore virtuale fornisce un modem e una sim e consente di navigare con la linea 4G.

Il dispositivo è trasportabile, questo vuol dire che potrete anche portarlo con voi alla casa al mare o in montagna. Oppure, semplicemente potrete posizionarlo nella stanza in cui lavorate o guardate un film per avere le migliori prestazioni possibili.

L’installazione non necessità di supporto tecnico e il modem sarà inviato senza alcuna spesa ai clienti, non sono previsti contributi per il dispositivo che viene fornito in comodato d’uso.La velocità massima di navigazione garantita è di 300 Mega in download e 50 Mega in upload.

Il costo di questa offerta con internet illimitato di PosteMobile è in promozione a 20,90 euro al mese. Nel piano sono compresi:

modem

attivazione

internet senza limiti

sim mobile

Acquista PosteMobile Casa Web

2. Flexy di TIM

Un’altra tecnologia che permette di attivare internet senza telefono fisso è la FWA, questa connessione trasmette tramite onde radio il segnale fino a raggiungere il primo armadietto stradale e collegarsi alla rete in fibra.

Un’offerta con queste caratteristiche, connessione FWA e nessun servizio telefonico, è FLEXY di TIM. Questa proposta ha un canone di 39,90 euro al mese per avere:

internet senza limiti con una velocità fino a 200 Mega per 30 giorni

attivazione con supporto tecnico a domicilio

Questa promozione è pensata per coloro che cerchino un’offerta internet per quando sono in vacanze. La tariffa prevede tre tagli di ricarica:

5,90 euro per avere 2 giorni di internet senza limiti

12,90 euro per una settimana di servizio

39,90 euro per un mese

Scopri FLEXY

Le promozioni internet casa

Le attuali tariffe internet senza telefono sono in media più costose delle promozioni internet casa e offrono meno servizi. Una soluzione conveniente potrebbe essere attivare una delle migliori offerte internet casa senza poi utilizzare la linea telefonica di casa.

1. Super Fibra

I costi delle promozioni in fibra a ADSL sono in questo momento più competitivi dei piani senza telefono. Il canone più economico di Luglio è quello di Super Fibra di WindTre, il gestore propone un costo mensile di 26,98 euro.

Nell’offerta Super Fibra sono compresi:

costi di attivazione

modem

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

internet illimitato (fino a 1 Gigabit/s di velocità con la FTTH, o 20 Mega con ADSL)



Attivare questo piano offre al cliente anche una promozione mobile sul proprio numero WindTre. Se l’intestatario del servizio internet casa ha anche una sim con il gestore potrà avere Giga illimitati sul suo contatto e su altre due sim della famiglia.

Attiva Super Fibra

2. Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone è Internet Unlimited, la promozione ha un canone mensile di 27,90 euro per i primi 4 anni mentre dal 5° anno scende a 20,90 euro al mese. In questa tariffa sono compresi:

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s (oppure 20 Mega con ADSL, 100 o 200 Mega con FTTC)

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

sim con 30 GB al mese per navigare da device mobili

WiFi optimizier

Vodafone TV

Vodafone Station con Vodafone Ready

Amazon Prime per 6 mesi in promo gratuita

Il servizio di streaming Tv di Vodafone include un abbonamento di 6 mesi gratis a Infinity, 30 film gratuiti al mese su Chili e NOW TV intrattenimento e serie tv in promozione per i clienti in fibra ottica. Gli utenti potranno provare questo servizio per 3 mesi gratis e poi decidere se attivarlo, le condizioni si trovano sul sito del gestore.

Vodafone Ready è un’opzione facoltativa, si tratta di un’assistenza dedicata per la Station. Si potrà escludere l’attivazione di questo servizio e si risparmierà un euro al mese per i primi 4 anni. Il costo variabile del piano Internet Unlimited è legato ai contributi per il modem e Vodafone Ready, nei canoni dei 48 mesi iniziali di abbonamento è inclusa una spesa di 6 euro, e ad 1 euro al mese per 4 anni per l’attivazione dell’offerta.

Scopri Internet Unlimited

3. Super Fibra di TIM

Super Fibra di TIM ha un canone mensile di 29,90 euro e la promozione del gestore include:

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

attivazione

modem TIM HUB con garanzia illimitata

TIMVision

6 mesi gratis di Disney + e poi un abbonamento scontato a 3 euro al mese

Giga illimitati su 5 numeri TIM con attivazione di TIM Unica

Le chiamate saranno comprese nell’offerta solo per i clienti che attivino il piano online, così come l’offerta del servizio della piattaforma di streaming Disney. La promozione voce per i clienti web si rinnoverà in automatico dopo 24 mesi per altri 2 anni con la riattivazione del piano internet TIM. Al termine del periodo promozionale di 4 anni potrete decidere se pagare 5 euro al mese o se disattivare le chiamate gratuite.

Ecco come avere Super Fibra di TIM

4. Fastweb Casa

E siamo all’ultimo piano base con internet casa e telefono offerto a Luglio, Fastweb Casa ha un canone di 29,98 euro al mese. Se però si attivano insieme la promo internet domestica e una sim mobile, il costo mensile del piano casa scenderà a 25,98 euro al mese. Si dovranno però aggiungere altri 8,98 euro per la sim e la promo associata al numero Fastweb.

L’offerta casa di Fastweb include:

attivazione

FastGate, il modem del gestore

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

NOW TV per 3 mesi gratis

WOW FI, il sistema di condivisione delle reti domestiche che permette ai clienti Fastweb di connettersi anche mentre sono fuori casa

WOW Space, il cloud illimitato offerto in prova gratis e poi a 9,99 euro l’anno

La promozione mobile, che si può abbinare al piano di rete fissa e che permette di avere lo sconto sul canone, include a 8,95 euro al mese:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali

500 minuti in roaming e in Ue

100 sms

50 GB in Italia

4 GB in Ue e in roaming

Se si attiva tutto il pacchetto online si risparmieranno 15 euro di contributi di attivazione e consegna sim.

Attiva Fastweb Casa + Mobile

Come trovare le promozioni più convenienti

Se nessuna di queste promozioni è adatta a voi potete utilizzare il servizio di comparazione di SosTariffe.it e personalizzare i filtri di ricerca. Inserendo il comune di residenza e selezionando i diversi parametri di analisi potrete avere una selezione delle migliori offerte internet casa senza telefono più adatta a voi.

Scopri come attivare i migliori piani internet senza telefono

Una delle soluzioni che potrebbe fare al caso vostro è quella di attivare tramite la sim mobile una delle nuove promozioni con Giga illimitati e usare la rete in hotspot. Se optate per questa ipotesi dovrete però stare attenti a non sforare i limiti legati alle condizioni di uso lecito e corretto poste dai gestori mobili.

Le offerte mobile con Giga illimitati

Gli operatori che offrono le tariffe illimitate sono TIM e Vodafone, il costo di questi piani può variare tra i 24,99 euro, della promo Infinito del gestore britannico, a 39,99 euro, di TIM Advance 5G Unlimited.

1. Infinito

La linea delle offerte Infinito di Vodafone prevede tre soluzioni: Infinito, Gold Edition e Black Edition. La prima è un’offerta che permette di navigare senza limiti da smartphone alla velocità di 2 Mbit/s. Nel piano mobile sono inclusi Giga illimitati, chiamate e sms senza limiti verso numeri nazionali, 1000 minuti per chiamare all’estero, 1 GB per navigare in roaming e il servizio TOP service per ottenere assistenza immediata. Il canone proposto è di 24,99 euro al mese.

Le altre due versioni sono una Infinito potenziata, attivando Gold Edition a 29,99 euro al mese gli utenti potranno contare su tutto il pacchetto Infinito base, ma avranno 2 GB per navigare in paesi extra Ue e 300 minuti extra per chiamare dall’estero. La velocità di navigazione sarà aumentata a 10 Mbit/s.

La Black Edition infine avrà un costo mensile di 39,99 euro e includerà anche 5 GB e 500 minuti da utilizzare in roaming extra Ue oltre a NOW TV in abbonamento gratuito. Con questa versione di Infinito non si avranno limiti di velocità e si potrà navigare alla massima velocità offerta dalla rete 5 G di Vodafone.

2. Advance 5G Unlimited

La promo Advance 5G Unlimited di TIM ha un costo di 39,99 euro al mese, nel piano sono inclusi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

roaming in Ue ed extra Ue incluso

250 minuti di chiamate all’estero

TIMGames incluso per 3 mesi gratis

