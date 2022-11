Come avere Internet casa senza telefono fisso: costi e offerte a Novembre 2022

Come fare a navigare da cas a con connessione stabile e top velocità senza avere una linea fissa attiva? La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è la risposta. Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco la bussola per orientarsi tra le promozioni wireless più vantaggiose di novembre 2022 .

Si dice “Internet casa” e si pensa alla linea fissa, dall’Adsl alla fibra ottica. Eppure, oggi non è più così. La tecnologia FWA (acronimo di Fixed Wireless Access) ha rivoluzionato il modo di accedere a Internet, garantendo performance di navigazione paragonabili a quelle della fibra ottica pura, ma senza la necessità di una linea fissa attiva in casa. E questo perché con l’FWA il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore Tlc avviene in modalità wireless, utilizzando un apparato di connessione fornito dal provider stesso.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte wireless è possibile confrontare le promozioni a novembre 2022 e scegliere quelle più vantaggiose sulla base delle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e copertura di Rete all’indirizzo di residenza.

Costi e offerte per navigare da casa “senza fili” a Novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE COSTO MENSILE 1 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download 19,95 euro 2 TIM Wifi Power FWA fino a 100 Mbps in download 24,90 euro 3 Linkem senza limiti fino a 100 Mbps in download 24,90 euro 4 Eolo più fino a 100 Mbps in download 24,90 euro 5 Vodafone Casa Wireless+ fino a 300 Mbps in download 27,90 euro

A novembre 2022 sono cinque le offerte Internet wireless su cui il comparatore di SOStariffe.it ha acceso i riflettori. Analizziamole di seguito.

Fastweb Casa Light FWA

Fastweb propone una soluzione wireless che consente di navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download al costo di 19,95 euro al mese. Tale offerta, con zero vincoli contrattuali, include nel prezzo l’installazione di una piccola antenna e la consegna di un modem di ultima generazione (con Alexa integrata) per una stabilità di connessione in ogni angolo della casa. Con un costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi, questa soluzione assicura anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni lanciata dal colosso Tlc e Fondazione Cariplo.

La promozione non prevede un piano Voce attivo, ma può essere personalizzata con l’aggiunta di un amplificatore Wi-Fi Booster (+4 euro al mese rispetto al pacchetto base) e una SIM Fastweb per lo smartphone con diverse opzioni di prezzo: Fastweb Mobile (+7,95 euro al mese), Fastweb Mobile Rush (+8,95 euro al mese) e Fastweb Mobile Maxi (+11,95 euro al mese).

TIM WiFi Power FWA

La promozione “senza fili” di TIM fa navigare da casa con traffico dati illimitato a una velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il tutto al costo di 24,90 euro al mese fino al 26 novembre 2022. Il contributo di attivazione è gratuito e il kit FWA (Indoor o Outdoor a seconda della copertura di Rete) è consegnato in comodato d’uso gratuito. Con l’offerta base le telefonate sono a consumo (0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali), mentre l’opzione delle chiamate illimitate è attivabile pagando 2 euro in più al mese rispetto al prezzo di listino.

Linkem senza limiti

Al costo di 24,90 euro al mese, Linkem assicura ai nuovi clienti Internet illimitato e veloce: la navigazione avviene a una velocità fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload. Nel prezzo sono inclusi anche il contributo di attivazione e l’assistenza Prime, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem. Anche in questo caso, è possibile beneficiare di chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali (l’opzione “Parla e Naviga”) a 2 euro in più al mese rispetto al piano standard.

Eolo Più

Chiamate illimitate e piani Internet con velocità di navigazione personalizzabili sono le carte vincenti di questa promozione messa a punto da Eolo. Essa prevede un pacchetto base (al costo di 24,90 euro al mese) che permette di navigare a una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Per chi, però, fosse alla ricerca di “ultra velocità” di connessione, l’operatore italiano propone i seguenti piani:

“+Intrattenimento” o “+Studio e Lavoro” al costo di 5 euro in più al mese ciascuno: velocità fino a 100 Mbps in download;

“+Studio e Lavoro” al costo di ciascuno: velocità fino a 100 Mbps in download; “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” al costo di 8 euro in più al mese (in promozione): velocità fino a 200 Mbps in download;

(in promozione): velocità fino a 200 Mbps in download; “+Sicurezza” a 3 euro in più al mese ;

; Promo Tutto incluso: promozione che permette di avere tutti i pacchetti opzionali in prova per 30 giorni. Al termine di tale periodo, si potrà decidere se mantenerli al prezzo scontato di 10 euro al mese (anziché 13 euro) in più rispetto alla tariffa standard.

Per tutti i pacchetti, EOLOrouter è incluso e l’antenna fornita in comodato d’uso gratuito. L’attivazione costa 19,90 euro una tantum. Inoltre, chi scegliesse di sottoscrivere online la promozione, riceverebbe in omaggio un ripetitore WiFi per massimizzare le prestazioni del wifi in ogni locale di casa.

Vodafone Casa Wireless+

Questa soluzione wireless di Vodafone, che costa 27,90 euro al mese per 24 mesi, offre top prestazioni di navigazione (fino a 300Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA in 5G) e chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili nazionali. L’attivazione prevede un costo di 4 euro al mese per 24 mesi o un’unica soluzione una tantum di 96 euro (nel caso di modem Outdoor). Il prezzo scende a 72 euro una tantum (3 euro al mese per 24 mesi) nel caso di modem Indoor.

