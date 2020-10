Come avere Apple Watch SE e Serie 6 con Vodafone

Vodafone lancia in via ufficiale sul mercato italiano i nuovi Apple Watch Series 6 e Watch SE. I nuovi smartwatch di Apple vengono distribuiti da Vodafone sul mercato italiano con soluzioni di rateizzazione di 30 mesi. L'operatore, inoltre, è l'unico in Italia ad attivare la eSIM per la versione Cellular dei Watch, grazie al servizio Vodafone OneNumber. Ecco, quindi, come avere i nuovi Apple Watch Series 6 e SE con Vodafone.