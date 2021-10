TIMVISION e DAZN sono due piattaforme con le quali è possibile avere accesso a una serie di contenuti online, che permetteranno di passare il proprio tempo libero nel migliore dei modi: vediamo di seguito come funziona l’ attivazione di TIMVISION con DAZN nel mese di ottobre 2021 e quali sono i costi che si dovranno sostenere per completarla.

Come attivare TIMVISION con DAZN: l'offerta disponibile a ottobre 2021

DAZN è una piattaforma di contenuti sportivi che per l’anno 2021/2022 sarà caratterizzata da importanti novità: sarà infatti possibile vedere, ogni settimana, tutte e 10 le partite della serie A, mentre lo scorso anno ne erano incluse soltanto 3.

L’abbonamento singolo a DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese e, oltre ai contenuti legati al mondo del calcio, includerà tanti altri sport, in modo tale da soddisfare i gusti di tutti gli appassionati all’universo sportivo.

Per risparmiare sulla sottoscrizione di DAZN e di TIMVISION, la piattaforma di streaming TV proposta dall’operatore TIM, si consiglia di prendere in considerazione la promozione TIMVISION con DAZN.

Vediamo di seguito come funziona la sua attivazione, quali sono i costi previsti e quali i contenuti ai quali si potrà avere accesso.

Come si attiva l’offerta TIMVISION con DAZN?

La promozione TIMVISION con DAZN è disponibile dal 12 luglio 2021 e potrà essere sottoscritta:

dal sito tim.it;

utilizzando l’applicazione My TIM;

recandosi presso uno dei negozi TIM;

contattando il numero 187.

TIMVISION calcio e sport ha un costo di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (poi avrà un costo di 29,99 euro al mese) e potrà essere aggiunto alla promozione Internet casa di TIM, che analizzeremo a breve.

Al suo interno sono inclusi:

DAZN con tutta la serie A;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION;

il TIMVISION box incluso.

La promozione prevede un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum, al quale si aggiungono 3 euro al mese per 12 mesi, già inclusi nel costo mensile dell’offerta, per un totale di 45,99 euro. Infinity+ è incluso nell’offerta per 12 mesi, al termine dei quali si disattiverà in automatico.

I prezzi di listino, sui quali TIM applica uno sconto non indifferente, sono in realtà i seguenti:

29,99 euro al mese per l’abbonamento a DAZN;

7,99 euro al mese per i contenuti di Infinity+;

6,99 euro al mese per TIMVISION.

TIMVISION con DAZN: informazioni utili

Nel momento in cui si sottoscrive per la prima volta TIMVISION con DAZN, ci sono alcune domande che possono sorgere spontanee, come per esempio:

Ho appena attivato l’offerta TIMVISION con DAZN. Quando riceverò il voucher di DAZN per attivare il servizio?

Come creo un account su DAZN.com?

Nella pratica, qualora si avesse già una linea fissa TIM, si riceverà una e-mail e un SMS con i link per completare l’accesso al servizio DAZN.

La registrazione a DAZN potrà dunque avvenire:

seguendo il link di attivazione inserito nella mail o SMS che sarà inviata da TIM;

in alternativa, sarà possibile collegarsi con il Wi-Fi TIM di casa alla pagina tv.tim.it/Dazn. Sarà sufficiente cliccare sul link Completa la registrazione a DAZN e inserire i dati necessari per la registrazione del proprio account.

La procedura cambia, invece, nell’ipotesi in cui non si avesse ancora la linea fissa TIM. si riceverà, infatti, la mail e l’SMS con il link a tv.tim.it/Dazn solo dopo l’attivazione della tua linea fissa.

Nel caso in cui non si dovesse ricevere, si consiglia di verificare nella posta indesiderata. Se si trova la mail inviata da TIM, ci si potrà collegare con il Wi-Fi TIM di casa alla pagina tv.tim.it/Dazn al fine di controllare:

lo stato di attivazione;

se l’offerta è stata correttamente attivata: in questo caso si potrà proseguire con l’attivazione del servizio DAZN.

Qualora non si riuscisse a trovare la mail o il link, sarà possibile contattare il servizio clienti di linea fissa TIM al 187 per verificare che l’offerta sia stata correttamente attivata.

Un’altra domanda alla quale rispondere è la seguente: Sono già cliente DAZN, posso attivare l’offerta TIMVISION con DAZN? La risposta è affermativa: i già clienti DAZN, infatti, potranno registrarsi, al primo accesso, con le stesse credenziali.

Si dovrà confermare la modifica del metodo di pagamento precedentemente impostato che diventerà TIM. Se, invece, è stato sottoscritto l’abbonamento DAZN tramite fornitori terzi di servizi di pagamento, ci si dovrà prima assicurare di avere rimosso il metodo di pagamento impostato in precedenza per evitare eventuali doppi addebiti.

I contenuti di DAZN potranno essere visti live e on demand sui dispositivi connessi a Internet, quali SMART TV, TIMVISION BOX, smartphone, tablet, console o altri. Nello specifico, sarà possibile vedere:

tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale;

MotoGP, Moto2 e Moto3;

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro.

Sarà possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, effettuando l’accesso alla propria area privata MYTIM, oppure chiamando il servizio Clienti TIM 187. In questo caso, si potranno vedere i contenuti DAZN fino alla fine del mese in cui hai fatto la richiesta di disattivazione.

Per ricevere assistenza commerciale, sarà possibile contattare il servizio Clienti Linea fissa TIM al 187, oppure aprire una segnalazione su app MY TIM con Angie. Per assistenza tecnica si suggerisce di contattare il servizio assistenza di DAZN.

Come funziona la promozione Internet casa di TIM

Abbiamo detto che per poter sottoscrivere TIMVISION con DAZN si dovrà prima attivare una promozione Internet casa con TIM. Si tratta, in particolare, della Super Fibra: vediamo insieme come funziona e quanto costa.

La promozione ha un costo di 29,90 euro al mese e include:

la fibra ottica di tipo FTTH, con la quale sarà possibile navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload (e che è disponibile in più di 200 Comuni italiani);

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem di ultima generazione TIM HUB+, che ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, disponibile al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

La super fibra di TIM potrà essere personalizzata con l’aggiunta di altri servizi aggiuntivi: per esempio, sottoscrivendo TIMVISION Gold al prezzo scontato di 29,99 euro al mese (invece di 44,99 euro al mese) si attiveranno in un’unica soluzione:

i contenuti di TIMVISION;

l’abbonamento a DAZN con inclusa tutta la programmazione;

l’abbonamento a Infinity+;

l’abbonamento a Netflix: nello specifico, si tratta del piano standard con il quale avere accesso a contenuti in streaming in full HD su 2 schermi in contemporanea;

l’abbonamento a Disney+.

