Come attivare TIMVISION con DAZN: l’offerta di Settembre 2021

TIMVISION Calcio e Sport è l'offerta ideale per gli appassionati di calcio ed i tifosi che vogliono seguire tutte le partite di Serie A e la Champions League. La nuova proposta di TIM, infatti, include DAZN, il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport che da quest'anno trasmette tutta la Serie A. Nel pacchetto è incluso anche Infinity, con le partite di Champions League, oltre a tanti contenuti aggiuntivi e opzioni per arricchire l'offerta. Ecco come attivare TIMVISION con DAZN grazie all' offerta di settembre 2021.

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, si è registrata una vera e propria rivoluzione per il calcio in TV. Da quest’anno e per le prossime tre stagioni, tutta la Serie A viene trasmessa su DAZN, il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport che trasmette anche la Serie B, l’Europa League e tante altre competizioni sportive. Nel frattempo, la Champions League può essere seguita in streaming su Infinity. Per gli appassionati, quindi, seguire il calcio in TV diventa più semplice e conveniente.

L’offerta giusta su cui puntare è TIMVISION Calcio e Sport. Il nuovo pacchetto proposto da TIM, infatti, ha tutto quello che serve per seguire la nuova stagione sportiva ed aggiunge tanti altri vantaggi per arricchire i servizi di intrattenimento domestico con condizioni economiche particolarmente agevolate. Da notare che per massimizzare i vantaggi è possibile puntare sull’offerta combinata che abbina TIM VISION a TIM Super Fibra, l’abbonamento Internet casa di TIM.

Scopri qui le offerte Internet casa di TIM »

Cosa include TIMVISION Calcio e Sport

Il nuovo pacchetto TIMVISION Calcio e Sport mette a disposizione una lunga serie di vantaggi per gli utenti. Scegliendo quest’offerta, infatti, è possibile accedere ai seguenti servizi:

TIMVISION con tutti i film e le serie TV presenti in catalogo da guardare on demand in streaming

con tutti i film e le serie TV presenti in catalogo da guardare on demand in streaming DAZN con tutti gli eventi sportivi, a partire da tutta la Serie A, e contenuti on demand da guardare in streaming e con la possibiltà di accedere a DAZN Channel , il canale del digitale terrestre della piattaforma

con tutti gli eventi sportivi, a partire da tutta la Serie A, e contenuti on demand da guardare in streaming e con la possibiltà di accedere a , il canale del digitale terrestre della piattaforma 12 mesi gratis di Infinity con la possibilità di accedere a tutto il catalogo di film e serie TV da guardare on demand in streaming, le partite di Champions League e di Coppa Italia da guardare in diretta streaming

con la possibilità di accedere a tutto il catalogo di film e serie TV da guardare on demand in streaming, le partite di Champions League e di Coppa Italia da guardare in diretta streaming TIMVISION Box, il set top box di TIM da collegare direttamente al proprio TV per accedere a tutte le principali applicazioni di intrattenimento domestico; il box è anche necessario per poter accedere al canale sul digitale terrestre di DAZN che è criptato ed accessibile solo con il box DAZN e con quello TIMVISION

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN incluso è davvero un’offerta imperdibile e viene proposta ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Attualmente, infatti, il pacchetto è attivabile al costo di 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi. Terminato il periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnoverà al costo di 29,99 euro al mese. Da notare che è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, da versare al momento della sottoscrizione dell’offerta. Nel canone mensile è incluso anche un contributo di attivazione di 3 euro per 12 mesi.

La proposta di TIM garantisce un notevole risparmio. I tre servizi di streaming inclusi nel pacchetto per i primi 12 mesi presentano un costo complessivo, se attivati separatamente, di 44,97 euro al mese (29,99 euro al mese per DAZN, 7,99 euro al mese per Infinity e 6,99 euro al mese per TIMVISION). Il risparmio, per i primi quattro mesi di sottoscrizione, è pari a quasi 25 euro al mese. Successivamente, l’offerta garantisce quasi 15 euro di risparmio ogni mese.

Da notare, inoltre, che TIMVISION Calcio e Sport è personalizzabile con l’aggiunta di Disney+ e Netflix (con piano Standard). Ecco i costi:

Disney+ presenta un costo di 5 euro al mese in più (invece di 8,99 euro al mese)

presenta un costo di (invece di 8,99 euro al mese) Netflix presenta un costo di 10 euro al mese in più (invece di 11,99 euro al mese per il piano Standard) con la possibilità di passare al piano Premium al costo di 4 euro in più al mese

La proposta di TIMVISION è altamente personalizzabile e garantisce un notevole risparmio per gli utenti che hanno la possibilità di dare un taglio netto ai costi del proprio abbonamento per l’accesso ai servizi di streaming desiderati.

Come attivare TIMVISION Calcio e Sport con TIM Super Fibra

Per massimizzare i vantaggi dell’offerta TIMVISION è possibile abbinare TIMVISION Calcio e Sport all’abbonamento Internet casa proposto dall’operatore, TIM Super Fibra. A partire da 49,89 euro al mese (per i primi 4 mesi, poi 59,89 euro) è possibile accedere ad un pacchetto completo di servizio con un risparmio notevolissimo sui costi. L’offerta include:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION, DAZN, 12 mesi di Infinity e il TIMVISION Box

con TIMVISION, DAZN, 12 mesi di Infinity e il TIMVISION Box abbonamento TIM Super Fibra con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega e linea telefonica con chiamata a consumo

con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega e linea telefonica con chiamata a consumo per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis per la propria offerta con TIM Unica (promozione abbinabile ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica

L’offerta combinata ha un costo di 49,89 euro al mese per 4 mesi e di 59,89 euro al mese successivamente. L’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni:

modem Wi-Fi per la connessione Internet di casa a 5 euro al mese per 48 mesi

chiamate gratis dal telefono di casa verso fissi e mobili nazionali a 5 euro al mese

Disney+ a 5 euro al mese

Netflix con piano Standard a 10 euro al mese (+4 euro per il piano Premium)

Annunci Google

Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri le offerta TIM VISION con DAZN incluso »

Cosa include e quanto costa un abbonamento a DAZN

Da questa stagione sportiva, DAZN diventa la “casa ” della Serie A. La piattaforma di streaming, infatti, trasmetterà tutte le partite dei prossimi tre campionati di Serie A con sette partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata di campionato. Il catalogo del servizio include anche diversi altri contenuti come la Serie B, l’Europa League, i campionati esteri come la Liga spagnola e le coppe sudamericane. Con DAZN è possibile anche accedere ad altri eventi sportivi, come la NFL, la UFC e la Moto GP, ed ai canali Eurosport.

Un abbonamento a DAZN presenta un costo mensile di 29,99 euro. La sottoscrizione è senza vincoli e costi nascosti. L’utente ha la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico dell’abbonamento senza dover pagare penali di alcun tipo. Al termine del periodo di validità dell’abbonamento, semplicemente, la sottoscrizione non sarà più attiva. Da notare, inoltre, che con un singolo account DAZN è possibile accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea, anche per guardare lo stesso evento.

DAZN, inoltre, da quest’anno propone anche un canale sul digitale terrestre, DAZN Channel. Si tratta di un canale di backup. Il canale, infatti, è criptato e può essere visualizzato esclusivamente tramite il DAZN TV Box e il TIMVISION Box (incluso nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport). L’accesso al canale di DAZN avviene tramite l’app di DAZN installata sui due box citati. In caso di problemi con lo streaming, infatti, l’app avvierà lo switch automatico passando dalla connessione ad Internet al digitale terrestre e permettendo la visualizzazione dell’evento.

Questo passaggio potrà essere fatto solo se l’evento che l’utente sta guardando viene trasmesso su DAZN Channel (le partite di Serie A in co-esclusiva non saranno trasmesse sul digitale terrestre). Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN è, quindi, possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva qui la nuova offerta DAZN »

Come vedere il calcio in TV dalla stagione 2021/2022

Ecco un breve riepilogo per seguire tutte le principali competizioni di calcio in TV da questa stagione:

Serie A: su DAZN saranno trasmesse tutte le partite di Serie A; per accedere a DAZN è possibile attivare anche l’offerta TIMVISION Calcio e Sport su Sky (con pacchetto Sky Calcio) e NOW saranno trasmesse tre partite per ogni turno in co-esclusiva con DAZN

su DAZN saranno trasmesse tutte le partite di Serie A; per accedere a DAZN è possibile attivare anche l’offerta TIMVISION Calcio e Sport su Sky (con pacchetto Sky Calcio) e NOW saranno trasmesse tre partite per ogni turno in co-esclusiva con DAZN Champions League: su Amazon Prime Video sarà trasmessa una partita in esclusiva per ogni turno; tutte le altre partite saranno trasmesse da Sky e NOW oppure da Mediaset con Canale 5, con una partita in chiaro per turno, e Infinity, servizio incluso in TIMVISION Calcio e Sport

su Amazon Prime Video sarà trasmessa una partita in esclusiva per ogni turno; tutte le altre partite saranno trasmesse da Sky e NOW oppure da Mediaset con Canale 5, con una partita in chiaro per turno, e Infinity, servizio incluso in TIMVISION Calcio e Sport Europa League: tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky

tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky Conference League: tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky

tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky Serie B : tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky

: tutte le partite della competizione saranno trasmesse su DAZN e Sky Coppa Italia: tutte le partite della competizione saranno trasmesse da Mediaset, anche in streaming tramite Infinity

Scegliendo TIMVISION Calcio e Sport si potrà accedere a tutte le principali competizioni (grazie a DAZN e Infinity). Per completare il pacchetto basterà attivare Amazon Prime Video che trasmette in esclusiva una partita di Champions League di una squadra italiana per ogni turno. L’accesso a Prime Video, per i nuovi clienti, è disponibile con primo mese gratis.

Prova gratis Amazon Prime Video »