Come attivare le offerte Vodafone Business e navigare fino a 1 Giga

Vodafone propone diverse soluzioni per i clienti business alla ricerca di un’offerta particolarmente conveniente per navigare, dal negozio o dall’ufficio, sfruttando la rete in fibra ottica dell’operatore per navigare sino a 1 Giga di velocità massima in download. Ecco, quindi, come attivare le offerte Vodafone Business per la linea fissa ed iniziare, da subito, a navigare con la rete dell’operatore.

Le offerte Vodafone business sono un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una soluzione in grado di garantire la possibilità di navigare, tramite rete in fibra ottica FTTH, sino ad una velocità massima di 1 Giga in download. L’operatore offre diverse soluzioni e permette ai suoi clienti di poter attivare una nuova offerta scegliendo tra diverse opzioni. In linea generale, la procedura da seguire per la sottoscrizione di un’offerta Vodafone business per la linea fissa è molto semplice.

Per poter attivare una delle offerte Vodafone Business è necessario:

inserire l’indirizzo preciso dove verrà attivata la nuova linea Vodafone; l’indicazione dell’indirizzo in modo preciso (aggiungendo tutti i dettagli utili ad identificare l’esatta posizione dell’ufficio o del negozio) è fondamentale per effettuare la verifica della copertura e scoprire la tecnologia con cui verrà realizzata la connessione

preciso dove verrà attivata la nuova linea Vodafone; l’indicazione dell’indirizzo in modo preciso (aggiungendo tutti i dettagli utili ad identificare l’esatta posizione dell’ufficio o del negozio) è fondamentale per effettuare la verifica della copertura e scoprire la tecnologia con cui verrà realizzata la connessione un documento di identità in corso di validità del cliente ed il numero di partita IVA (più eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda)

in corso di validità del cliente ed il (più eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda) uno strumento di pagamento valido come una carta di credito o le coordinate IBAN del conto corrente

L’attivazione di una delle offerte Internet business di Vodafone può avvenire in diversi modi. La soluzione più rapida è rappresentata dall’attivazione online. Collegandosi al sito dell’operatore ed inserendo i dati necessari per la verifica della copertura, il cliente potrà procedere alla sottoscrizione dell’offerta desiderata in completa autonomia, verificando le condizioni tariffarie e valutando la possibilità di aggiungere o meno le opzioni che l’operatore propone per la tipologia di abbonamento che si vuole attivare.

Per i clienti che non vogliono effettuare tutta la procedura di sottoscrizione in autonomia c’è la possibilità di richiedere l’assistenza telefonica di un consulente Vodafone. Direttamente dalla pagina relativa all’offerta che si desidera attivare, infatti, è possibile cliccare sull’opzione “Ti chiamo gratis” ed inserire i dati richiesti (nome, cognome e numero di telefono per il ricontatto).

In breve tempo, un consulente Vodafone provvederà a contattare il cliente fornendo tutte le informazioni relative alla tariffa da attivare. Se il cliente lo vorrà, inoltre, sarà possibile completare l’attivazione telefonica dell’offerta scelta. Da notare, inoltre, che per informazioni o per richieste di attivazione via telefono è possibile chiamare al numero verde 800 688 602.

Il punto di riferimento della gamma di offerte Vodafone Business è OneNet P.IVA, un abbonamento completo e particolarmente vantaggioso che offre al cliente anche diversi margini di personalizzazione. Ecco le caratteristiche di quest’offerta:

OneNet P.IVA

Per i clienti business alla ricerca di una nuova offerta Internet fisso, una delle soluzioni più interessanti e complete attualmente disponibili sul mercato è rappresentata da OneNet P.IVA. Si tratta di un’offerta “tutto compreso” che permette ai clienti che scelgono Vodafone di poter navigare senza limiti, sfruttando la rete in fibra ottica di Vodafone, ad un costo particolarmente vantaggioso.

OneNet P.IVA, infatti, permette di accedere alla fibra ottica FTTH, la tecnologia migliore per realizzare una connessione senza limiti disponibile ad oggi sul mercato italiano. Grazie alla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) è possibile navigare senza limiti con una velocità massima di 1 Giga (pari a 1024 Mega) in download e 200 Mega in upload.

La rete in fibra ottica FTTH presenta una copertura in costante crescita del territorio nazionale ed è oggi disponibile per in tantissimi comuni italiani, per un numero di potenziali clienti davvero elevatissimo. Dove non disponibile la copertura della fibra ottica FTTH è possibile ugualmente attivare OneNet P.IVA ma sfruttando un’altra tecnologia, la fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet).

Grazie alla rete FTTC è possibile navigare in Internet senza limiti con una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. A differenza della fibra ottica FTTH, la rete FTTC non è realizzata interamente in fibra ma presenta un ultimo tratto realizzato in rame. La copertura del territorio nazionale garantita dalla FTTC è sensibilmente superiore alla copertura garantita dalla FTTH.

Per i clienti che scelgono OneNet P.IVA per la connessione Internet per la propria attività lavorativa, Vodafone include anche la linea telefonica fissa oltre alla Vodafone Station, il router Wi-Fi che, grazie alle funzionalità Instant Activation e Back-Up 4G, garantisce al cliente la certezza di poter contare sempre su di una connessione ad Internet attiva. A completare i vantaggi dell’offerta ci sono una serie di servizi aggiuntivi ed alcune opzioni extra di sicuro interesse.

OneNet P.IVA presenta, quindi, le seguenti caratteristiche:

connessione ad Internet senza limiti di tempo o di volume di traffico; la connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload); se non disponibile la FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC sarà possibile attivare la connessione tramite rete ADSL

di tempo o di volume di traffico; la connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1 Giga in download e 200 Mega in upload); se non disponibile la FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC sarà possibile attivare la connessione tramite rete ADSL linea telefonica fissa ; il cliente potrà sfruttare chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali ed avrà a sua disposizione anche 100 minuti di chiamate ogni mese verso l’Unione Europea (i Paesi inclusi sono Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man)

; il cliente potrà sfruttare ed avrà a sua disposizione anche (i Paesi inclusi sono Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man) router Wi-Fi Vodafone Power Station e Vodafone Internet Key inclusi nel canone d’abbonamento; collegando la Internet Key alla Power Station, l’utente potrà sfruttare i servizi Instant Activation, che garantisce la possibilità di chiamare e navigare anche prima che venga completata l’attivazione della linea, e Back-Up 4G , che permette di continuare ad utilizzare Internet grazie alla rete Vodafone 4G, in caso di indisponibilità della connessione fissa, con 150 GB al mese (velocità massima di 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload); la Vodafone Internet Key funziona esclusivamente se collegata alla Vodafone Power Station

e inclusi nel canone d’abbonamento; collegando la Internet Key alla Power Station, l’utente potrà sfruttare i servizi che garantisce la possibilità di chiamare e navigare anche prima che venga completata l’attivazione della linea, e , che permette di continuare ad utilizzare Internet grazie alla rete Vodafone 4G, in caso di indisponibilità della connessione fissa, con 150 GB al mese (velocità massima di 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload); la Vodafone Internet Key funziona esclusivamente se collegata alla Vodafone Power Station 1 TB (pari a 1024GB) di spazio d’archiviazione in cloud grazie al servizio Vodafone Drive by BabylonCloud incluso nel canone mensile dell’offerta

(pari a 1024GB) di spazio d’archiviazione in cloud grazie al servizio incluso nel canone mensile dell’offerta accesso al servizio Rete Sicura che permette di proteggere la navigazione Internet ed i pagamenti digitali andando a bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi; per chi sceglie OneNet P.IVA il servizio Rete Sicura è disponibile gratuitamente per i primi due mesi di abbonamento; successivamente il costo è di 2 Euro al mese ed il cliente potrà scegliere di disattivare, in qualsiasi momento i servizio

Per quanto riguarda i costi, OneNet P.IVA è disponibile per tutti i nuovi clienti con un canone di 25 Euro al mese a tempo indeterminato con la possibilità di sfruttare uno sconto fisso di 5 Euro al mese rispetto al prezzo di listino dell’abbonamento. Da notare, inoltre, che l’offerta prevede attivazione azzerata (normalmente è previsto un contributo di attivazione di 5 Euro al mese per 48 mesi) e la possibilità di sfruttare appieno la connessione Internet senza costi aggiuntivi per l’opzione “massima velocità”.

Per chi sceglie l’offerta business di Vodafone c’è la possibilità di arricchire ulteriormente l’abbonamento con Opzione Office che permette di massimizzare l’efficienza dello smart working offrendo strumenti addizionali al cliente. Con quest’opzione si avrà a disposizione:

un abbonamento Office 365 Premium che permette di accedere a tutte le applicazioni del pacchetto Microsoft Office e di poter sfruttare 50 GB di casella di posta, Intranet aziendale con Share Point, riunioni online e in videoconferenza Hub Microsoft Teams e 300 licenze con 1TB su OneDrive;

che permette di accedere a tutte le applicazioni del pacchetto Microsoft Office e di poter sfruttare 50 GB di casella di posta, Intranet aziendale con Share Point, riunioni online e in videoconferenza Hub Microsoft Teams e 300 licenze con 1TB su OneDrive; una SIM dati per navigare in mobilità con la rete Vodafone 4G; la SIM include un bundle dati di 15 GB al mese con la possibilità di sfruttare Giga illimitati su Mail per poter gestire, anche in mobilità, la propria corrispondenza digitale senza consumare traffico dati

L’Opzione Office da abbinare a OneNet P.IVA presenta un costo mensile di 19,97 Euro che va a sommarsi al canone dell’abbonamento. Il cliente può richiedere tale opzione già al momento della sottoscrizione. Attivando l’Opzione Office, quindi, il costo mensile per l’abbonamento diventerà di 44,97 Euro.

OneNet P.IVA è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura della fibra ottica inserendo l’indirizzo dove sarà attivata la rete fissa, tramite il sito ufficiale dell’operatore, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva OneNet P.IVA di Vodafone

Come sottolineato in precedenza, l’attivazione di OneNet P.IVA è legata alla procedura di verifica della copertura. L’abbonamento verrà attivato sfruttando la tecnologia migliore disponibile tra FTTH, FTTC e ADSL per la connessione Internet. Solo chi è raggiunto dalla fibra FTTH avrà la possibilità di sfruttare la connessione ad Internet sino a 1000 Mega mentre con la fibra mista FTTC bisognerà “accontentarsi” di una connessione Internet che potrà arrivare sino ad una velocità massima di 200 Mega.