Come attivare Giga 120 di Iliad a Luglio 2022

Scopri tutti i dettagli sull'offerta Iliad Giga 120 con inclusi minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Ecco come attivarla a luglio

Iliad ha da poco festeggiato il superamento della soglia di 9 milioni di utenti di telefonia mobile. Molto di questo successo dipende dalla sua offerta Iliad Giga 120, tra le migliori per rapporto qualità prezzo sul mercato. Questa particolare tariffa, nata inizialmente come una promozione Flash con scadenza, si distingue perché permette di avere tanti Gigabyte per navigare alla massima velocità a un costo inferiore rispetto a proposte simili di altri operatori, sia storici sia low cost.

Iliad Giga 120: costi e servizi inclusi

Offerta Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Iliad Giga 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro

Iliad Giga 120 è l’offerta di punta dell’operatore low cost e tra le prime a includere navigazione in 5G a meno di 10 euro al mese. Come altre tariffe non prevede vincoli o costi nascosti. Una volta attivata si può poi decidere di recedere dal piano quando si vuole senza il pagamento di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. La promozione inoltre include tutti i servizi di base più richiesti e dato che non sono previste rimodulazioni il prezzo mensile così come i servizi inclusi sono fissi per sempre. Non sono nemmeno applicate limitazioni alla velocità di connessione.

Iliad Giga 120

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G/4G+/5G fino a 855 Mbps in download (9 GB in roaming in Ue)

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un costo di 9,99 euro una tantum mentre attivazione e consegna sono gratuite.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Iliad ha strutturato la sua rete 5G già in fase di progettazione in modo da consentire un minor consumo energetico a fronte di un superiore flusso di dati mobile. Per poter navigare in 5G serve un dispositivo compatibile con la rete di Iliad e adeguata copertura. L’operatore attualmente raggiunge le città di: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Per quanto riguarda invece i dispositivi compatibili, l’operatore lavora costantemente per aggiornare la lista che oggi comprende:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro

: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Motorola : Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200

: Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20 OnePlus : OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9

: OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9 Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Poco : Poco F3

: Poco F3 Realme : Realme GT Neo2

: Realme GT Neo2 Samsung: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

: X51 5G Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro

A 3 mesi dall’acquisto di Iliad Giga 120 e se avete attivato l’addebito automatico su carta di pagamento con 3D Secure potete anche abbinare all’offerta l’acquisto in un’unica soluzione o a rate dei più recenti modelli di iPhone direttamente dall’Area Personale. L’operatore permette di mettersi in tasca non solo il recentissimo iPhone 13 in tutte le sue varianti ma anche il terminale low cost iPhone SE 2020 o meno recenti come iPhone 12. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza di 30 mesi e il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in qualche giorno lavorativo.

Una volta ricevuto il telefono potete scegliere di restituirlo gratuitamente all’operatore esercitando il vostro diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna se non siete soddisfatti. Se invece passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 30 mesi dovrete corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.

Chi attiva Iliad Giga 120 ha poi uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost con navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet su rete FTTH (Fiber to the home) e inclusi chiamate da fisso, attivazione e modem IliadBox. Il costo per gli utenti mobile è di 15,99 euro al mese.

Iliad Giga 120: come attivarla

L’offerta Iliad Giga 120 può essere acquistata online direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati in corrispondenza del box relativo al piano da chiunque abbia almeno 15 anni. Per la registrazione servono un documento di riconoscimento (carta d’identità italiana, patente italiana o passaporto). Durante questa fase è possibile richiedere la portabilità gratuita del numero di telefono. Il pagamento può essere effettuato solo con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa o Mastercard.

Una volta selezionato il metodo di pagamento del rinnovo (manuale o automatico) si potrà decidere come ricevere la SIM e si riceveranno due email da parte dell’operatore. La prima conferma l’avvenuta registrazione mentre la seconda contiene le credenziali per accedere all’Area Personale e gestire il piano. Se le email risultano non ricevute è possibile che siano finite nella cartella spam.

E’ possibile effettuare il login all’Area Personale da mobile o web. La piattaforma permette di verificare il credito residuo, monitorare i consumi di traffico voce e dati, effettuare una ricarica online, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata, modificare alcuni dati personali, richiedere l’acquisto a rate di uno smartphone e include tante altre funzioni.

Iliad consegna gratuitamente la scheda tramite Poste Italiane o corriere Bartolini entro 2-5 lavorativi. Nel primo caso non c’è obbligo di firma in quanto la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Con spedizione via corriere invece si dovrà essere presenti personalmente per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere vanno presentati il documento di riconoscimento utilizzato per l’acquisto online e gli deve essere consegnata una copia fronte/retro dello stesso.

La SIM con Iliad Giga 120 si può acquistare anche in modalità self service utilizzando le Simbox presenti nei 26 Iliad Store nei centri storici di tutte le grandi città o negli oltre mille Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Il processo di registrazione è identico a quello online e si paga sempre con carta di credito/debito/prepagata.

Per attivare la SIM si dovrà effettuare la videoidentificazione, ovvero la procedura necessaria alla conferma dell’identità dell’intestatario dell’offerta che ha una durata media inferiore ai 3 minuti. La tariffa sarà attivata entro poche ore dalla conclusione della videoidentificazione.

Iliad Giga 120 si può invece acquistare anche in contanti negli Iliad Point (bar, edicole e tabaccherie collegate alla rete Snaipay) e Iliad Express (supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica di consumo). Nel secondo caso le SIM si trovano negli appositi espositori dell’operatore o alla barriera alle casse tra le card e le ricariche. Con acquisto presso Iliad Point per l’attivazione si dovrà rispondere a un SMS automatico dell’operatore con il PIN presente sullo scontrino. La portabilità va poi richiesta successivamente dall’Area Personale. Con acquisto presso Iliad Express per l’attivazione si dovranno inserire il codice PIN e ICCID della SIM sul sito www.iliad.it/attiva.

Chi è già cliente di Iliad a partire da settembre 2021 ha la possibilità di cambiare offerta e passare gratuitamente a Giga 120 direttamente dall’Area Personale. La nuova tariffa si attiverà al momento del rinnovo successivo alla richiesta.