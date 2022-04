Come acquistare iPhone 13 senza busta paga ad Aprile 2022

Gli iPhone 13 sono tra gli smartphone più desiderati in assoluto ma sono anche tra i modelli più costosi sul mercato. Di conseguenza, l'acquisto in un'unica soluzione può scoraggiare più di un'utente che potrebbe essere orientato verso altri modelli più economici. Da tempo, però, c'è la possibilità di acquistare un nuovo iPhone a rate grazie alle tante offerte disponibili sul mercato. Ecco come acquistare un nuovo iPhone 13 senza busta paga nel corso del mese di aprile 2022.

Chi è in cerca di un nuovo smartphone molto probabilmente sta valutando l’acquisto di un iPhone 13. La gamma di smartphone Apple comprende diverse varianti (oltre al 13 c’è il 13 Mini e le varianti Pro e Pro Max, più complete e soprattutto più costose). Acquistare un nuovo iPhone 13, però, comporta un esborso notevole. Per questo motivo, è necessario valutare tutte le opzioni disponibili, compresa la possibilità di acquistare un iPhone a rate, magari con una soluzione che non richiede la busta paga. Ecco le opzioni disponibili:

iPhone 13 a rate con le offerte degli operatori: una soluzione conveniente

Puntare sull’acquisto di un nuovo iPhone 13 a rate, grazie alle offerte con telefono incluso degli operatori di telefonia mobile, è sicuramente un’opzione da tenere in considerazione. I vantaggi in questo caso sono diversi. Da una parte, infatti, c’è la possibilità di dilazionare la spesa, distribuendo l’importo da pagare su di un totale di 24 o 30 rate mensili (in base alle offerte proposte dal singolo operatore).

Da notare, inoltre, che le offerte con iPhone 13 a rate garantiscono anche un risparmio netto rispetto al prezzo di listino. La conferma in tal senso arriva da una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it che evidenzia la possibilità di risparmiare fino al 15% rispetto al listino sull’acquisto di un iPhone 13 con le offerte degli operatori di telefonia mobile in Italia. Per passare ad un nuovo smartphone di Apple, quindi, è importante tenere in considerazione anche le soluzioni che prevedono l’acquisto rateizzato.

Come funzionano le offerte con iPhone 13 a rate

Le opzioni per acquistare un nuovo iPhone a rate con gli operatori sono, generalmente, due. La prima prevede l’acquisto con finanziamento. Molti provider, infatti, hanno stretto partnership con istituti finanziari e propongono ai loro clienti soluzioni dedicate all’acquisto di smartphone a rate con pagamento dilazionato. Queste soluzioni richiedono, in genere, la busta paga. Da notare, inoltre, che l’acquisto con finanziamento è spesso disponibile con anticipo zero, anche per modelli costosi come gli iPhone 13.

C’è poi la possibilità di acquisto a rate con carta di credito. In questo caso, invece, non è richiesta la busta paga. Tutti i titolari di carta di credito hanno la possibilità di procedere all’acquisto rateizzato di un nuovo iPhone 13. Naturalmente, l’accesso alla carta di credito è legato a valutazioni della singola banca che possono essere slegate dalla busta paga. Si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso.

Affidarsi all’acquisto con carta di credito può rappresentare un’opzione sicuramente molto interessante considerando il fatto che l’accesso a queste soluzioni è davvero semplice. Chi è in cerca di una nuova carta di credito, inoltre, può individuare l’opzione migliore disponibile in questo momento affidandosi allo strumento di SOStariffe.it per il confronto carte, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

Modelli di smartphone più economici possono essere acquistati a rate anche senza carta di credito ma con addebito su conto corrente. In questo caso, quindi, si tratta di una soluzione accessibile per tutti ma limitata ad un numero limitato di dispositivi. Gli iPhone, quindi, sono generalmente proposti con finanziamento oppure con acquisto diretto tramite carta di credito e pagamento dilazionato. Ci sono però alcuni casi particolari da considerare:

La soluzione di Iliad per l’acquisto di un iPhone 13 senza busta paga

Nella scelta di un nuovo iPhone 13 è possibile valutare le offerte telefono incluso di Iliad. L’operatore propone soluzioni differenti rispetto a quelle proposte dagli altri provider di telefonia mobile. Con Iliad, infatti, è possibile acquistare un nuovo iPhone a rate scegliendo il pagamento con carta di debito invece che con carta di credito. Le condizioni economiche delle offerte non cambiano.

Le offerte con iPhone a rate di Iliad prevedono un anticipo e 30 rate mensili. Gli importi da pagare variano in base al modello scelto e non in base allo strumento di pagamento sul quale saranno poi addebitati i costi d’acquisto dello smartphone. Con Iliad è possibile acquistare tutti gli iPhone 13 a rate. Ecco un breve riepilogo dei costi dei singoli modelli:

iPhone 13 Mini: 169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi

169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi iPhone 13: 179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi

179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro: 279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi

279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max: 319 euro di anticipo e 32 euro al mese per 30 mesi

Da notare, però, che acquistare un iPhone a rate con Iliad richiede aver attivato un’offerta Iliad da almeno 3 mesi. Non è possibile procedere con l’acquisto rateale dello smartphone in fase di attivazione di una nuova offerta. Si tratta, quindi, di un’opzione da sfruttare nel lungo periodo. Le proposte dell’operatore, in ogni caso, non presentano vincoli o costi nascosti. In caso di recesso anticipato, infatti, non ci saranno addebiti extra ma si continueranno a pagare le rate mensili residue, fino al naturale esaurimento di quanto dovuto.

Per acquistare un nuovo iPhone 13 a rate con Iliad è, quindi, necessario attivare una nuova tariffa mobile. L’offerta consigliata in questo momento è Giga 80. Si tratta di una tariffa completa ed economica che garantisce notevoli vantaggi al cliente. Ecco cosa comprende quest’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali (solo fisso oppure fisso e mobile)

SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB in 4G ogni mese ; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente

; in caso di esaurimento dei Giga disponibili, sarà possibile navigare a consumo fino al rinnovo mensile successivo al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico e previo consenso del cliente minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 6 GB di traffico dati in roaming in UE senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza alcun costo aggiuntivo

Giga 80 è disponibile per tutti i nuovi clienti Iliad, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. L’offerta in questione presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per richiedere Giga 80 è possibile seguire una semplice procedura online, disponibile dal link qui di sotto, che prevede la consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

iPhone 13 a rate senza busta paga per i clienti TIM di rete fissa

I clienti TIM di rete fissa hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, con addebito diretto nel Conto TIM, ovvero la “bolletta” relativa all’abbonamento della connessione Internet di casa. Grazie a quest’opportunità, quindi, è possibile puntare sull‘acquisto di un iPhone 13 a rate senza busta paga. Le offerte in questione possono essere attivate direttamente dall’area clienti MyTIM del sito dell’operatore.

Il sistema è molto semplice. L’importo complessivo per l’acquisto dello smartphone viene dilazionato in 30 rate mensili. In questo modo, è possibile sfruttare tutti i vantaggi dell’acquisto rateale di un nuovo iPhone ricorrendo alla proposta di TIM senza busta paga o l’utilizzo di una carta di credito. Ricordiamo, in ogni caso, che TIM propone anche soluzioni con finanziamento TIMFin per l’acquisto di iPhone e altri smartphone.

Grazie alle offerte dell’operatore, i clienti TIM di rete fissa possono acquistare un iPhone 13 al costo di 29 euro al mese per 30 mesi (modello da 128 GB) e con addebito diretto sul Conto TIM. Sono disponibili anche diversi altri modelli da acquistare a rate anche se per ogni linea fissa è possibile acquistare un unico smartphone. Si tratta di un’opzione di sicuro interesse per poter assicurarsi uno smartphone a rate senza busta paga.

Da notare che è possibile attivare un nuovo abbonamento Internet casa con TIM scegliendo TIM Premium Fibra. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa con chiamate gratuite e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. In caso di indisponibilità della fibra ottica, inoltre, l’offerta è attivabile tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega di velocità massima in download.

TIM Premium Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone. Da notare che per i clienti TIM di rete mobile sono previsti due bonus aggiuntivi. In questo caso, infatti, scegliendo TIM sia per la rete fissa che per la rete mobile, si potrà contare su di un canone scontato a 24,90 euro al mese e su Giga illimitati per la SIM.

Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura qui di seguito:

