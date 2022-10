Come acquistare iPhone 13 senza busta paga a Ottobre 2022

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Wonder FIVE 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Giga 80 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Apple lo scorso mese ha lanciato il suo nuovo telefono iPhone 14. Per molti questo modello ha ancora un costo proibitivo ma con la giusta offerta smartphone incluso ci si può mettere in tasca iPhone 13, che resta un eccellente telefono sotto molti aspetti, a un prezzo ancora più conveniente rispetto a qualche tempo fa. Come acquistare però iPhone 13 senza busta paga? Esistono varie possibilità. La prima è di pagare le rate con addebito su carta di debito o di credito, se la vostra banca la rilascia senza presentare un’entrata fissa. La seconda è quella di chiedere un finanziamento all’operatore di telefonia mobile. La terza è l’addebito su conto corrente bancario.

iPhone 13 senza busta paga con WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 13 incluso di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G con Priority Pass 12,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS Giga illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 euro

Per avere iPhone 13 senza busta paga con WindTre basta scegliere un’offerta a cui abbinare l’acquisto a rate del telefono con pagamento a rate. La modalità Easy Pay, che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, è ideale in quanto permette anche di avere il doppio dei Giga rispetto alle offerte su credito residuo. Il ritiro del telefono avviene solo in negozio.

Tra le offerte di WindTre più convenienti abbiamo quelle della famiglia Di Più con navigazione 5G a partire da 12,99 euro al mese. Tutte le promozioni includono anche Priority Pass alla rete dell’operatore, blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e possibilità di richiedere assistenza al servizio clienti al 159 senza attese. A 29,99 euro al mese si possono avere anche minuti, SMS e Giga illimitati. L’attivazione del piano mobile di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Per iPhone 13 il costo di attivazione è invece di 4,99 euro. La SIM costa 10 euro.

Di seguito i prezzi per tutti i modelli:

iPhone 13 – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

– a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate iPhone 13 Pro – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

– a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate iPhone 13 Pro Max – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

iPhone 13 senza busta paga con Vodafone: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 13 incluso di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Anche Vodafone permette di comprare iPhone 13 senza busta paga aggiungendo al prezzo mensile delle sue offerte le rate necessarie per il telefono ma in questo caso è richiesto il pagamento di un anticipo. Tra le tante offerte dell’operatore vi segnaliamo due tariffe in particolare che si possono acquistare solo online da chi arriva da Iliad o alcuni gestori virtuali (MVNO). Vodafone inoltre richiede la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente in tre giorni lavorativi al massimo:

1. Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione, spedizione e SIM gratuiti

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, spedizione e SIM gratuiti

Vodafone spedisce gratuitamente il vostro iPhone 13 a casa via corriere nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Scegliendo il servizio di addebito automatico su conto corrente o carta di credito Smart Pay si ottengono più Giga a un costo mensile inferiore e la possibilità di ricevere ogni mese le promozioni di Vodafone Club. Si parla, ad esempio, di 10 GB aggiuntivi, navigazione in 5G, buoni spesa su Amazon.it e Carrefour.it e molto altro ancora.

Di seguito i prezzi per tutti i modelli:

iPhone 13 – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

– a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

– a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max – a partire da 43,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

– a partire da 43,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini – a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate + 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 senza busta paga con TIM: le offerte di ottobre 2022

Offerte smartphone incluso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM puoi pagare a rate iPhone 13 senza busta paga con pagamento automatico su carta di credito e senza anticipo. Se avete una SIM mobile da almeno 6 mesi o siete clienti fisso da 12 mesi avete la possibilità di richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione). In questo caso è previsto un vincolo di permanenza di 30 mesi. I clienti fisso possono anche addebitare le rate in bolletta. Le offerte più convenienti di TIM di ottobre sono:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo online per chi richiede la portabilità da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria a 14,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica potete avere una seconda SIM con la stessa offerta a 9,99 euro al mese

4. TIM Young (solo Under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta comprende anche tutti i brani di TIMMUSIC da ascoltare senza consumare traffico dati. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. E’ possibile aggiungere alla promozione anche:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM Unica è l’offerta gratuita per i clienti fisso e mobile dell’operatore che permette di avere ogni mese Giga illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) fino a quando si mantiene la connessione di casa oltre ad altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone selezionati fino a 550 euro. iPhone 13 viene spedito gratuitamente a domicilio tramite corriere. Sarà quest’ultimo a contattarvi per fissare l’appuntamento per la consegna.

Di seguito i prezzi per tutti i modelli:

iPhone 13 – a partire da 25 euro al mese per 30 rate

– a partire da 25 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro – a partire da 36 euro al mese per 30 rate

– a partire da 36 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro Max – a partire da 39 euro al mese per 30 rate

– a partire da 39 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Mini – a partire da 23 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 senza busta paga con Iliad: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 13 incluso di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro

Iliad permette invece di acquistare iPhone 13 senza busta paga a rate o in un’unica soluzione solo a chi ha comprato una delle sue SIM da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico s carta di credito con sistema 3D Secure. I clienti dell’operatore possono quindi prenotare il telefono quando vogliono direttamente dall’Area Personale. La spedizione è gratuita. Le migliori offerte di Iliad ad ottobre sono:

1. Giga 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita

Di seguito i prezzi per tutti i modelli:

iPhone 13 – a partire da 25 euro al mese per 24 rate + 179,99 euro di anticipo

– a partire da 25 euro al mese per 24 rate + 179,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro – a partire da 30 euro al mese per 24 rate + 279,99 euro di anticipo

– a partire da 30 euro al mese per 24 rate + 279,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max – a partire da 32 euro al mese per 24 rate + 319,99 euro di anticipo

– a partire da 32 euro al mese per 24 rate + 319,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini – a partire da 22 euro al mese per 24 rate + 169,99 euro di anticipo

iPhone 13 senza busta paga con Fastweb: le offerte di ottobre 2022

Offerte iPhone 14 incluso di Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 240 GB anche in 5G 7,95 euro

L’aspetto interessante di acquistare iPhone 13 senza busta paga con Fastweb sta nel fatto che l’operatore quasi triplica i Gigabyte inclusi nell’offerta a cui abbinare il telefono. Effettuando l’acquisto in negozio si può anche ottenere un finanziamento con Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi con TAN fisso 0,0% e TAEG 0% (salvo approvazione). La tariffa in questione è la seguente:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 240 GB anche in 5G solo con telefono incluso (altrimenti 90 GB) a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e spedizione gratuita. L’offerta comprende anche i corsi della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze in campo digitale

Di seguito i prezzi per tutti i modelli:

iPhone 13 – a partire da 29,43 euro al mese per 30 rate

– a partire da 29,43 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro – a partire da 37,57 euro al mese per 30 rate

– a partire da 37,57 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Pro Max – a partire da 40,50 euro al mese per 30 rate

– a partire da 40,50 euro al mese per 30 rate iPhone 13 Mini – a partire da 26,30 euro al mese per 30 rate