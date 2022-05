Come acquistare iPhone 13 senza busta paga a Maggio 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Very 5,99 Nuovi Numeri 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

iPhone 13 è il prodotto di punta di Apple per quest’anno. Si tratta della prima linea di smartphone della Mela con schermo OLED per tutte le varianti (base, Mini, Pro e Pro Max) e nuovo chip proprietario A15 Bionic per una capacità di calcolo ancora più efficiente. I modelli con schermo più ampio poi offrono un sistema a tripla fotocamera con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo e scanner LiDAR. Si potrebbe pensare che non poter presentare la busta paga che attesti di disporre entrate fisse possa essere un problema quando si parla di offerte smartphone incluso ma non è così. La maggior parte degli operatori di telefonia mobile infatti consente anche di acquistare iPhone 13 senza busta paga con vari metodi di pagamento. Quello più funzionale è la carta di credito, che potrebbe però non essere emessa dalla banca senza altre tipologie di garanzie, o ancora meglio una carta prepagata.

In alternativa si può richiedere l’addebito su conto corrente o un finanziamento all’operatore. La stessa Apple propone un’offerta di credito finalizzato valida fino al 24/9/22 con TAN fisso e TAEG 00,00%. Spese e costi accessori sono azzerati e l’mporto minimo finanziabile è di 240 euro. In più fino al 31/5/22 dando in permuta il proprio vecchio modello di iPhone si può risparmiare da 45 a 685 euro sull’acquisto di iPhone 13.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga con TIM

TIM permette di acquistare iPhone 13 senza busta paga in abbinamento a una delle sue offerte mobile con carta di credito, PayPal, contrassegno alla consegna, su credito residuo o con rateizzazione sulla bolletta per i clienti fisso. In alternativa si può accedere a un finanziamento TIMFin con TAEG 0% con un vincolo di parmanenza di 30 mesi. Tra le proposte dell’operatore c’è anche un’offerta 5G per navigare alla massima velocità in mobilità.

I clienti TIM per mobile e fisso possono attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese se rinnovato), TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note PREMIUM Mobile illimitati 10 GB in 4G fino a 150 GB con attivazione in negozio con Ricarica automatica (5 GB online) primo mese gratuito poi 12,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) EXECUTIVE Mobile illimitati 50 GB in 4G+ fino a 700 Mbps primo mese gratuito poi 15,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus Quality care 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) MAGNIFICA Mobile illimitati 250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti validi dall’Italia verso Europa, Usa e Canada 100 GB in 5G fino a 2 Gbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (50 GB online) primo mese gratuito poi 19,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus TIM Prima Classe Quality care

TIM One Number 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

Il costo rateizzato di iPhone 13 a seconda del modello è il seguente:

iPhone 13 Pro Max (offerta WOW) – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro (offerta WOW) – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 (offerta WOW) – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini (offerta WOW) – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga con Iliad

Anche Iliad consente di acquistare iPhone 13 senza busta paga ma solo pagando con carta di credito. Inoltre le offerte per smartphone sono disponibili solo per chi dispone di una SIM dell’operatore da almeno 3 mesi e attivabili dall’apposita sezione nell’Area Personale.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in 4G/4G+ 6,99 euro Gratuita 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Gratuita 9,99 euro

Il costo rateizzato di iPhone 13 a seconda del modello è il seguente:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

In ogni momento è possibile corrispondere l’intero ammontare delle rate in un’unica soluzione senza penali. Lo smartphone verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di acquisto. Si dovrà essere presenti personalmente alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e all’addetto andranno presentati il codice PIN ricevuto via email e copia fronte/retro del proprio documento d’identità.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga con WindTre

WindTre come gli altri operatori consente di acquistare iPhone 13 senza busta paga con carta di credito o con un finanziamento e con le sue offerte della famiglia Smart Pack include anche servizi ad hoc per la protezione del telefono. Queste tariffe possono essere sottoscritte online ma il ritiro del dispositivo e la richiesta di finanziamento e relative condizioni devono essere effettuati in negozio. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Servizi aggiuntivi Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS Illimitati in 5G 29,99 euro 49 euro o 2,08 euro al mese per 24 mesi 10 euro Call center senza attese Reload per cambiare telefono ogni anno SIM aggiuntive con Family Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 18,99 euro 49 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro 10 euro Call center senza attese Protezione furto inclusa SIM aggiuntive con Family

Il costo rateizzato di iPhone 13 a seconda del modello è il seguente:

Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

iPhone 13 da 128 GB a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 43 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 24 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 45 euro al mese con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 Pro da 128 GB a 35,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Acquistare iPhone 13 senza busta paga con Vodafone

Per acquistare iPhone 13 senza busta paga con Vodafone si può scegliere di pagare con carta di credito o prepagata. Al momento l’azienda non sembra invece offrire forme di finanziamento. L’operatore propone una serie di offerte 5G anche con Giga illimitati. Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di dover effettuare una ricarica manuale ogni mese e si ottiene anche uno sconto sul costo della promozione.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Max illimitati (anche in Ue) 110 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Vodafone Club incluso Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Vodafone Club incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Vodafone Club incluso Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

Il costo rateizzato di iPhone 13 a seconda del modello è il seguente:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

La consegna gratuita nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha diritto a richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.