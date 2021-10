Come abbonarsi a DAZN senza carta di credito a Ottobre 2021

Per seguire la serie A e molti altri eventi sportivi è necessario abbonarsi a DAZN, se non hai una carta di credito puoi comunque attivare le offerte della pay tv . Ecco quali sono gli altri strumenti di pagamento che puoi associare al tuo profilo e quali sono le promozioni di Ottobre per chi sceglie la piattaforma tv

DAZN ha dichiarato di avere investito più di 3 milioni e di aver installato e attivato oltre 40 DAZN Edge. Le spese affrontate e i lavori in corso sono parte di un processo di digitalizzazione necessario per poter garantire un servizio migliore agli abbonati. In un comunicato diffuso dopo i disservizi legati alla partite del 23 settembre la società ha precisato: “Per quanto riguarda il lavoro e gli investimenti fatti di Dazn nel corso di questi mesi, ci teniamo a precisare che le Dazn Edge, CDN di traffico dedicato a Dazn su cui già prima dell’avvio del campionato abbiamo lavorato in collaborazione con le telco, sono tutte installate e funzionanti. Le Dazn Edge sono distribuite sul territorio nazionale laddove necessario per evitare eventuali congestioni di traffico”.

L’azienda ha anche aggiunto: “Siamo consapevoli del processo epocale che stiamo portando avanti e della responsabilità che ci siamo assunti. Siamo però altrettanto certi che il processo di digitalizzazione del paese è una realtà in atto su cui tutte le parti sono chiamate a impegnarsi”.

Abbonarsi a DAZN

Con la vittoria dell’asta per i diritti per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A, DAZN è diventata la piattaforma a cui abbonarsi per seguire il calcio italiano. Se sottoscrivi l’offerta DAZN di ottobre potrai seguire 10 partite per ogni giornata di Serie A, di questi incontri 7 saranno in esclusiva e altri 3 saranno visibili anche su Sky.

Nel catalogo della pay tv sono inclusi anche molti altri sport, potrai seguire i match del calcio femminile, la Moto GP, le partite dell’NFL. Per gli appassionati di gare automobilistiche ci sono anche gli eventi dell’Indycar a disposizione. Dopo le Olimpiadi ti sei appassionato alle gare di atletica leggera o sei un fan del pugilato? Con DAZN puoi vedere i canali Eurosport o le arti marziali miste con i combattimenti dell’UFC.

Con la nuova offerta tv di DAZN il costo del canone è passato da 9,99 euro a 29,99 euro al mese. Con un singolo account puoi collegare fino a 6 dispositivi, questo significa che puoi condividere il profilo con amici o parenti. Per assicurarti una visione ottimale degli incontri sportivi che vuoi vedere DAZN ti informa di quali sono i requisiti minimi che deve avere la tu rete Internet.

Ci sono differenze se guardi DAZN dal tuo smartphone o dalla smart tv, ecco qual è la velocità minima perché la visione delle gare o dei match sia buona:

2 Mega per seguire lo sport dal cellulare con una risoluzione SD (Definizione Standard)

per seguire lo sport dal cellulare con una risoluzione SD (Definizione Standard) 3.5 Mega se vuoi collegarti all’app dallo smartphone e vuoi poter godere di una risoluzione HD (Alta Definizione)

se vuoi collegarti all’app dallo smartphone e vuoi poter godere di una risoluzione HD (Alta Definizione) 6.5 Mega questa è velocità di download richiesta per poter seguire DAZN dalla tv in HD

questa è velocità di download richiesta per poter seguire DAZN dalla tv in HD 8 Mega sono i requisiti per pc e tv con una qualità video in Ultra HD

I dispositivi compatibili con l’app della pay tv vanno dagli smartphone ai tablet, ci sono poi le tv Android e Apple o i televisori tradizionali con il supporto delle Fire Stick di Amazon o con le Chromecast, e le console (dalla Playstation 4 alle nuove Xbox Series).

Scopri l’offerta di DAZN»

Come avere DAZN con TIM

Oltre ad abbonarti direttamente a DAZN puoi seguire gli eventi trasmessi dalla piattaforma scegliendo la promozione combinata TIMVision Calcio e Sport, con questa formula potrai avere accesso anche ad Infinity (e quindi alle partite di Champions League) e a molti altri contenuti (film, serie tv e documentari). A seconda di quelli che sono i tuoi interessi potrai anche decidere di sottoscrivere un piano che includa anche gli abbonamenti a Netflix o a Disney+.

La promozione più completa con TIMVision è la Gold e ti costerà 29,99 euro al mese per 1 anno, poi il canone passerà a 44,99 euro. Ci sono delle spese per l’attivazione di questo servizio, ammontano a 9,99 euro e 3 euro al mese per 12 mesi. Da Settembre può attivare questo servizio anche se non sei un cliente di rete fissa TIM.

Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Scopri come avere TIMVision con Calcio e Sport »

Puoi anche decidere di attivare solo il pacchetto Calcio e Sport, in questo caso il canone che dovrai versare sarà di 19,99 euro al mese per il primo anno. I costi per poter avere questo servizio sono comunque di 9,99 euro al momento della sottoscrizione e poi dovrai pagare 3 euro al mese per il primo anno. Nel piano sono inclusi i contenuti di :

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Con l’attivazione della piattaforma di streaming tv di TIM ti viene inviato anche il Box TIM che è sia un decoder DVBT2 che un contenitore dal quale potrai gestire tutte le tue app tv, come Youtube o Prime.

L’offerta con Kena

Un’altra possibilità che hai è di attivare il tuo abbonamento DAZN con il gestore mobile Kena, la promozione del momento ti offre DAZN e Infinity+ a 19,99 euro per il primo anno e al termine della promozione il piano ti costerà 29,99 euro al mese. Puoi attivare l’offerta se sei un cliente mobile di Kena e puoi sottoscrivere questo piano sia nei punti vendita del gestore che telefonando al 181, numero del Servizio Clienti.

Confronta le offerte di Kena Mobile »

Come pagare DAZN senza carta di credito

I metodi di pagamento accettati dalla piattaforma DAZN sono diversi:

carte di credito

carte di debito o prepagate

Google Play Billing

Amazon Payment

Carte e codici prepagate

Pay Pal

iTunes

Se non hai una carta di credito puoi quindi pagare il tuo abbonamento alla pay tv in diversi modi. Per esempio puoi attivare una delle carte prepagate a zero spese oppure se hai un conto corrente puoi aprire un conto Pay Pal e programmare i pagamenti o effettuare i pagamenti mensili con questo account.

Le carte prepagate sono degli strumenti di pagamento elettronici che puoi ricaricare in contanti o con bonifici, dipende se sono carte semplici o con IBAN. Con questa tipologia di carte sarà come se tu pagassi in contanti il tuo abbonamento, potrai effettuare le ricariche mese per mese e inserire i dati per il pagamento di volta in volta o programmare i pagamenti come ricorrenti.

Se hai un account Google Play Store e hai associato una carta a questo profilo potrai usarlo come metodo di pagamento. Per attivare il servizio e associarlo a DAZN ti basterà loggarti con l’account Google e cercare tra gli abbonamenti, vedrai l’icona di DAZN e dovrai solo cliccarla.

Le carte DAZN

Uno dei sistemi più pratici con cui puoi pagare il canone mensile del tuo profilo DAZN sono le carte prepagate DAZN, si tratta di carte che puoi acquistare in diversi punti vendita dei gruppi Mediaworld, Unieuro, Euronics, Esselunga, Carrefour, COOP e Gamestop. Ci sono anche dei codici che puoi pagare in contanti o con le carte nei tabacchi e nei punti Sisal o Star select.

Usare queste alternative è semplice, in fase di inserimento dei dati per completare il pagamento non dovrai fare altro che usare il codice riportato sulle tessere. Funzionano in modo molto simile alle ricariche telefoniche. Puoi modificare il tuo metodo di pagamento dal tuo account DAZN dal tuo profilo, ti basterà effettuare il login e verificare le informazioni.

Abbonati con Pay Pal

Puoi finalizzare il tuo abbonamento anche scegliendo di pagare direttamente dal tuo conto Pay Pal. Se non hai ancora un conto sulla piattaforma ecco come puoi aprirlo. Hai bisogno di una carta o di un conto corrente da poter associare al sistema Pay Pal e dovrai scegliere una mail come username, oltre ad una password.

Il pagamento dal tuo conto Pay Pal sarà semplicissimo. Dovrai effettuare il login sul tuo account DAZN e dovrai associarlo al tuo account Pay Pal, al momento di pagare il sistema ti porterà dalla pagina DAZN a quella Pay Pal e dovrai confermare il pagamento. Una volta ultimato il pagamento sarai riportato alla pagina di DAZN. Per il primo versamento riceverai una doppia mail, una da DAZN e una dai Pay Pal, successivamente invece avrai solo la notifica dal sistema di pagamento. Per usare Pay Pal per pagare il tuo account DAZN devi farlo quando registri il profilo della pay tv.

Come trovare la migliore offerta pay tv

Se vuoi maggiori informazioni sulla piattaforma tv DAZN o vuoi supporto per creare il tuo account in modo corretto puoi cliccare sul link in basso e utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento ti permette di effettuare le ricerche delle migliori offerte tv e non solo e di mettere a confronto i diversi piani proposti.

Scopri qual è la promozione pay tv più conveniente »