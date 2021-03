Codici vincenti Lotteria degli scontrini: come trovarli

Sono partite le estrazioni della Lotteria degli scontrini. La nuova iniziativa, che consente di trasformare i propri scontrini in biglietti virtuali per partecipare ad una lotteria, mette in palio tanti premi in denaro per i cittadini con la possibilità di partecipare ad estrazioni mensili e settimanali oltre che all'estrazione annuale. Ecco come trovare i codici vincenti della Lotteria degli scontrini e come sapere se hai vinto in pochi click.

La Lotteria degli scontrini è entrata nel vivo con le prime estrazioni. Tutti i cittadini che hanno scelto di partecipare all’iniziativa hanno la possibilità di verificare i codici vincenti delle estrazioni. Si tratta di una procedura molto semplice che consente di controllare quali sono i codici che accederanno ai premi in denaro messi a disposizione dalla lotteria. La procedura di verifica può avvenire direttamente tramite il sito della Lotteria degli scontrini. Ecco come:

Come verificare i codici vincenti della Lotteria degli scontrini

I codici vincenti dopo le estrazioni della Lotteria degli scontrini sono disponibili sul sito ufficiale della lotteria stessa. Basta collegarsi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it per controllare l’elenco dei codici vincenti. Tale elenco è scaricabile direttamente dalla home page del sito cliccando su Verifica i risultati – pdf. Immediatamente, l’utente potrà accedere all’elenco completo, in formato pdf, dei codici estratti che permettono, quindi, di ricevere i premi in denaro della lotteria. Da notare che è possibile verificare i codici vincenti anche su Twitter, seguendo il profilo ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov).

Come sapere se hai vinto

Gli utenti che partecipano alla Lotteria degli scontrini possono verificare i numeri associati ai biglietti vincenti tramite l’area riservata del sito della Lotteria degli scontrini. Da questa sezione del portale, quindi, sarà possibile confrontare i codici vincenti con i codici in proprio possesso in modo da poter scoprire, in anticipo, se i propri scontrini si sono trasformati in biglietti vincenti della Lotteria. Per effettuare l’accesso all’area riservata è possibile utilizzare uno dei metodi di autenticazioni supportati (SPID, CIE e CNS).

In ogni caso, una volta completate le dovute verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, i titolari dei biglietti vincenti verranno contattati tramite posta elettronica certificata oppure tramite una raccomandata. Ricordiamo che la PEC può essere abbinata al proprio codice lotteria tramite l’area riservata del sito della Lotteria degli scontrini, sia in fase di registrazione che successivamente. Se non viene inserita la PEC, l’utente riceverà una comunicazione tramite raccomandata al suo indirizzo di residenza. La comunicazione via PEC è chiaramente più rapida ma non è obbligatorio inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata per poter essere informati in merito alla vincita.

Annunci Google

Quando ci sono le estrazioni della Lotteria degli scontrini

La Lotteria degli scontrini prevede estrazioni settimanali e mensili oltre ad un’estrazione annuale. Il calendario delle estrazioni è già stato stilato. Per quanto riguarda le estrazioni mensili, dopo la prima estrazione dello scorso 11 marzo, sono previste le seguenti date:

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Ogni estrazione mensile si riferisce agli scontrini del mese precedente. Per quanto riguarda le estrazioni settimanali, invece, la partenza è fissata per giovedì 10 giugno 2021 e sarà relativa alla settimana dal 31 maggio al 6 giugno. Successivamente, sono previste estrazioni settimanali ogni giovedì. A fine anno è prevista un’estrazione annuale la cui data sarà comunicata successivamente. Per ogni estrazione (settimanale, mensile ed annuale), le modalità per la verifica dei codici vincenti resteranno le stesse già indicate in precedenza.

Ricordiamo che i premi in palio sono i seguenti:

estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti

con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti

con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti una estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e di 1.000.000 di euro per l’esercente

Come partecipare alle estrazioni

Per partecipare alle estrazioni della Lotteria degli scontrini è necessario effettuare la registrazione al sito lotteriadegliscontrini.gov.it, cliccando sull’opzione Partecipa Ora presente in home page oppure accedendo all’Area Riservata (tramite SPID, CIE o CNS). Per la partecipazione, il sistema genererà un codice univoco per l’utente. Tale codice, sotto forma di codice a barre, potrà essere stampato o salvato in versione digitale sul proprio smartphone. Basterà mostrare il codice in questione, al momento del pagamento (da effettuare con carta o app, non in contanti), per trasformare il proprio scontrino in una serie di biglietti virtuali (1 biglietto per ogni euro di spesa) e partecipare alle estrazioni.

Per partecipare alla lotteria, a differenza del cashback, non è richiesta l’App IO. L’intera procedura può essere completata tramite il sito dell’iniziativa. Da notare, inoltre, che non è necessario accedere all’area riservata per generare il codice univoco che consente ad un determinato utente di partecipare. La generazione del codice senza registrazione richiede l’inserimento del codice fiscale.