Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento: le offerte di Agosto 2022

Le chiavette Internet ricaricabili sono una soluzione alla portata di tutti per avere una connessione sempre disponibile a casa e fuori. Questo tipo di dispositivo permette infatti di disporre di una rete Wi-Fi con prestazioni simili a quelle di un’offerta fibra ottica di medio livello anche senza una linea fissa attiva. Basta collegarla alla presa USB di PC o di un tablet per navigare anche su altri dispositivi (come uno smartphone) in contemporanea.

Le chiavette Internet ricaricabili per poter funzionare devono essere abbinate a una SIM con un’offerta di telefonia mobile tutto incluso o solo dati. La seconda tipologia è preferibile in quanto si evita di pagare per servizi come le chiamate a cui non si è interessati. La maggior parte degli operatori oggi però rispetto alle chiavette Internet preferisce proporre ai propri clienti un modem Wi-Fi 4G o una saponetta Internet. Questi dispositivi hanno il vantaggio di essere dotati di una batteria interna, che si ricarica con lo stesso alimentatore utilizzato per gli smartphone. La configurazione poi avviene solitamente in automatico non appena si inserisce la SIM e si avvia il modem portatile.

Chiavette Internet ricaricabili con Vodafone

Offerte solo dati Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone ad esempio non permette di acquistare chiavette Internet ricaricabili ma comunque consente di abbinare alle sue offerte Internet mobile un router mobile per una connessione fino a 150 Mbps in download. Il prezzo è di 1 euro al mese per 24 rate. Le tariffe Ricaricabile dell’operatore permettono di avere da 20 a 50 GB al mese. I prezzi vanno da 9,99 a 13,99 euro. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro mentre acquistandola per una SIM già attiva il costo sale a 19 euro.

Il router mobile viene consegnato gratuitamente a casa nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile seguire il proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking inserendo il numero di pratica del prodotto acquistato che viene fornito via SMS o email. Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine, riconsegnandolo a Vodafone con tutti gli accessori originali contenuti nella confezione. Il codice IMEI sul router deve corrispondere a quello sull’imballaggio.

Confronta le offerte SIM dati di Vodafone»

Chiavette Internet ricaricabili con TIM

Offerte solo dati Gigabyte Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Anche TIM sul proprio sito non propone chiavette Internet ricaricabile ma per chi acquista le sue offerte Internet mobile offre uno sconto sull’acquisto di un modem Wi-Fi 4G in tutti i suoi negozi monomarca. Il dispositivo si trova al prezzo di partenza di 29,99 euro. Si può anche acquistare una TIM Cam al prezzo di partenza di 19,99 euro.

Supergiga 200 include 200 GB per 3 mesi e 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano questa tariffa sul sito il primo mese e l’attivazione sono gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Le offerte Internet 100GB e 200GB invece includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un altri due dispositivi per navigare contemporaneamente.

Annunci Google

Con Supergiga Pack Famiglia si possono avere fino a 300 GB per 3 mesi a 19,99 euro, successivamente si rinnova con 5 GB al mese a 5,99 euro. La tariffa è riservata a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa.

Confronta le offerte Internet mobile di TIM»

Essere clienti TIM per la rete fissa e con un’offerta solo dati permette poi di attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati su chiavette Internet ricaricabile oltre che per tutte le altre SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della rete fissa). La promozione comprende anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo da aggiungere a quelli raccolti tramite Party Collection per vincere un volo a Los Angeles o Las Vegas con TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in fattura con TIM Ricarica Automatica.

Scopri TIM Premium Fibra per la connessione Internet di casa »

Per tutte le offerte, quando si esaurisce il traffico dati incluso è possibile continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB con Giga di Scorta (solo in caso di effettivo utilizzo e per una spesa massima di 9,50 euro per 1 GB).

Chiavette Internet ricaricabili con WindTre

Offerte solo dati Giga Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 150

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

WindTre permette invece di acquistare una Internet Key IK40V di Alcatel al prezzo di 39,90 euro o averla inclusa con le sue offerte Cube Full e Cube Lite con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per dimenticarsi per sempre di acquistare una ricarica manuale ogni mese. La prima tariffa però già permette di avere gratuitamente il modem WebCube. 4G+. Per entrambe le tariffe l’attivazione di 49,99 euro è dilazionata in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro unta tantum in negozio. La SIM costa invece 10 euro.

Se state guardando alle chiavette Internet ricaricabile come alternativa alla rete fissa forse la migliore offerta per voi è però Super Internet Casa. La promozione riservata a chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile include al prezzo di 19,99 euro al mese: navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload (la copertura però è limitata ad alcuni Comuni) e modem Super Internet Wi-Fi trasportabile. Basta collegarlo a una presa di corrente per navigare anche fuori casa. L’attivazione di 49,99 euro diventa gratuita con offerta attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa ancora 10 euro.

Confronta le offerte Internet mobile di WindTre»

« notizia precedente Le migliori offerte luce e gas di Agosto 2022