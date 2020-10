Chiavette internet ricaricabile senza abbonamento: le offerte di ottobre 2020

Per chi ha necessità di navigare con i propri dispositivi pc anche fuori casa una soluzione comoda ed economica per avere un collegamento internet efficiente sono le chiavette con internet mobile. In questa guida scopriamo quali sono le migliori offerte ricaricabili con device mobili di Ottobre

Le internet Key sono dispositivi comodi da utilizzare, si tratta di soluzioni che permettono di connettersi con reti 4 G e con sim mobile fuori casa. Questi strumenti possono essere collegati al computer o ad altri dispositivi con una semplice porta USB.

Le offerte per attivare dei piani internet mobile per le chiavette possono essere con abbonamento o con il sistema ricaricabile. Nel primo caso si tratta di proposte viene posto un periodo di vincolo che serve al gestore per garantirsi rispetto al pagamento del valore delle Key, incluse nelle tariffe.

Per le offerte ricaricabili il discorso è differente, i contratti di questi piani propongono delle chiavette in abbinamento all’attivazione delle sim e sono vendute a prezzi scontati ma con versamenti in un’unica soluzione. La convenienza di un piano ricaricabile rispetto ad uno in abbonamento dipende dalle esigenze del singolo utente.

Quale offerta internet mobile attivare?

Per poter individuare quale tipologia di promozione è più adatta alle vostre esigenze può essere d’aiuto utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. La schermata di ricerca permette di filtrare i piani internet mobile in base alla tecnologia di collegamento (chiavetta, tablet o cellulare), oppure per tipologia di offerta (a consumo, a tempo, ricaricabile o in abbonamento).

Un’opzione molto utile per scremare tra le offerte disponibili sul mercato e anche la ricerca in base ai profili di utilizzo. Le tre possibili studiate dagli esperti del sito di confronto delle offerte sono:

social – per chi vuole essere sempre connesse alle app e ai programmi di messaggistica

navigazione quotidiana – si tratta di quelle persone che hanno necessità di collegarsi costantemente ma per operazioni non molto dispendiose

navigazione intensiva – per chi ha necessità di caricare o scaricare quantità di dati importanti

Scopri le promozioni mobile solo Giga »

Le proposte di TIM

Le migliori promozioni TIM ricaricabili internet mobile con le chiavette di Ottobre sono:

Internet 200 Giga per 1 anno

Internet 100 Giga per 6 mesi

Super Giga 40

Super Giga 50

1. Internet 200 Giga

Questa offerta ha un costo di 99 euro per 1 anno di servizio, non viene richiesto un costo di attivazione. L’utente dovrà accertarsi di avere credito sufficiente sulla sim ricaricabile il giorno delle scadenza. Il rinnovo infatti, salvo disdetta, avviene entro 4 ore dal termine comunicato via sms al cliente.

Gli altri metodi di pagamento sono domiciliazione, addebito su carta di credito o servizio Ricarica Automatica. Qualunque sistema si scelga, il costo del rinnovo sarà pari a 99 euro e riattiverà l’offerta per altri 12 mesi.

L’offerta comprende 200 Giga per navigare su rete 4 G di TIM, all’estero sono disponibili fino a 50 Giga per connettersi in Ue. Una volta terminati i Giga inclusi nel piano si potrà avere fino ad 1 Giga di scorta pagando 9,50 euro.

Per chi volesse è possibile ottenere un modem Wifi con uno sconto di 50 euro sul prezzo applicato dall’operatore. Ecco quali sono i principali modelli di dispositivi disponibili:

modem Wifi 4 G Lte a 29,90 euro

HUB 4 G 2020 a 29,90 euro

modem Wifi 4 G a 49,90 euro

Plug 4 G a 49,90 euro

Questa promozione può essere attivata nei negozi TIM, sul sito del gestore, contattando il servizio clienti o chiamando il 119.

Attiva Internet 200 Giga »

2. Internet 100 Giga

La promozione appena descritta è disponibile anche in una versione dimezzata. L’offerta da 100 Giga ha validità 6 mesi e ha un costo di 49,99 euro. In questo canone è inclusa solo la sim con attivo il bundle di 100 Giga.

Il rinnovo del piano potrà essere effettuato solo allo scadere dei 180 giorni. Se si terminano i Giga prima del periodo previsto sarà applicata in automatico la tariffa Flat Day, questo piano prevede di poter usare altri 500 Mega pagando 4 euro.

Il costo della tariffa base per il traffico extra soglia viene scalato solo se si utilizzano effettivamente dati non inclusi nel pacchetto. Anche con questa offerta sono previste le stesse condizioni di vendita dei dispositivi Wifi da parte di TIM.

3. Super Giga 20

Un’offerta adatta a chi utilizza solo per controlli sporadici i programmi mail o per navigare sui siti ma senza scaricare grandi quantità di dati è Super Giga 20. Il costo mensile di questa promozione è di 9,99 euro e include 20 Giga per navigare su rete 4 G.

Se il cliente ha attivato anche un’offerta casa TIM potrà ottenere di avere Giga illimitati sulla sim mobile ricevuta con Super Giga. La tecnologia di connessione permette di navigare ad una velocità massima di 150 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload.

4. Super Giga 50

Il costo proposto da TIM per avere una sim con 50 Giga al mese è di 13,99 euro. Anche con questa promozione i clienti del gestore potranno ottenere Giga illimitati se hanno un’offerta casa già attiva quando acquistano la promozione per la chiavetta internet.

Con uno qualunque dei piani descritti, sia tra le offerte Super Giga sia per le promozione Internet di TIM, è prevista la possibilità di ricorrere ad 1 Giga di scorta. Le condizioni di questa opzione prevedono il pagamento di 1,90 euro ogni 200 Mega fino al tetto massimo di 1 Giga (costo complessivo a carico dell’utente di 9,50 euro).

Le offerte Vodafone per le chiavette internet

Con Vodafone sono disponibili due promozioni solo Giga per dispositivi mobili. I piani ricaricabili per le chiavette sono:

Giga Speed 20

Giga Speed 50

Scopri le promo ricaricabili internet mobile di Vodafone »

1. Giga Speed 20

Il canone per attivare il piano per le internet Key e i tablet di Vodafone è di 9,99 euro al mese. Nel costo mensile sono inclusi solo i 20 Giga e la sim. Questa tipologia di offerte infatti fornisce ai clienti una scheda da inserire in tablet, chiavette o dispositivi di connessione mobile per potersi connettere.

Sono proposte di internet wireless senza rete fissa. La connessione può essere usata anche per collegarsi con i dispositivi di casa, per farlo è sufficiente acquistare modem Wifi. Vodafone offre la possibilità di comprare il modem al prezzo di 64 euro. Il contributo di attivazione del piano Giga Speed è di 10 euro.

2. Giga Speed 50

La seconda promozione ricaricabile è Giga Speed 50, questa offerta ha un costo mensile di 13,99 euro al mese. Per l’attivazione del piano l’operatore richiede 10 euro con una sim nuova, per avere il piano dati su una sim già posseduta invece viene richiesto un contribuo di 19 euro. Ogni mese chi acquista questa promozione ha 50 Giga per navigare ogni mese. Non sono previsti vincoli specifici.

Il router da 64 euro, proposto da Vodafone ai clienti che attivano Giga Speed, è dotato di una batteria ricaricabile. Il router ha un’apposito comparto in cui inserire la sim, una volta acceso il device sarà pronto e configurato per il collegamento. Non sarà quindi necessario procedere con altre operazioni complesse per poter navigare.

Si potrà gestire l’offerta Giga Speed dal proprio smartphone tramite l’app di Vodafone, si potrà infatti anche disattivare il rinnovo automatico della promozione qualora si sia insoddisfatti del servizio.

Le offerte di WindTre

Le promozione per i pacchetti collegati alle chiavette internet Key di WindTre sono:

Cube Medium

Cube XL Unlimited

1. Cube Medium

La promozione Cube Medium propone un canone di 8,99 euro e offre una sim con 30 Giga per navigare online. Queste condizioni sono riservate ai clienti che attivano i rinnovi su credito residuo, per chi sceglie la domiciliazione dei pagamenti il gestore prevede il raddoppio del bundle dati.

I clienti che attivano il piano online potranno contare sull’azzeramento dei costi di attivazione, per gli altri utenti il contributo richiesto è di 6,99 euro. Se si terminano i Giga si può ricorrere alla tariffa Internet Daily, questa opzione ha un costo di 4 euro e offre 500 Mega al giorno e si paga solo se si utilizza.

Attiva Cube Medium »

2. Cube XL Unlimited

Questo piano è un’offerta internet con traffico Wifi illimitato. Il canone richiesto da WindTre è di 14,99 euro al mese per 2 anni. Il costo di questa promozione include:

Giga illimitati

modem Wifi Cube 4 G+

Questa offerta è soggetta alla disponibilità territoriale, non tutti i punti vendita infatti sono abilitati all’attivazione di questa promozione e alla consegna dei dispositivi.

Le promozioni alternative

Se nessuna di questa tariffe è adatta alle vostre esigenze una soluzione potrebbe essere di attivare un piano ricaricabile con un bundle dati ampio. Tra le migliori offerte mobile di Ottobre sono presenti piani con 50 Giga, o anche con 100 Giga, che permettano di utilizzare la funzione di hotspot per condividere il collegamento con i dispositivi di casa.

Il costo delle promozioni mobile tradizionali con minuti, sms e Giga è anche più basso dei piani solo Giga. Ad esempio l’offerta con il canone più basso ma con bundle dati di 70 Giga al mese è Kena Flash, questo piano ricaricabile ha un costo mensile di 5,99 euro. Per il pacchetto Cube Medium con 60 Giga WindTre richiede un contributo mensile di 8,99 euro.

Sarà quindi bene valutare con attenzione se per voi è più conveniente un piano internet mobile o sono sufficienti gli standard di connessione offerti dalle promozioni per gli smartphone.

