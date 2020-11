Chiavette internet ricaricabile senza abbonamento: le offerte di Novembre 2020

Chi viaggia spesso per lavoro, studio o svago ma ha necessità di essere connesso con un collegamento stabile e potente può ricorrere alle offerte internet mobile. Ecco quali sono le promozioni per le chiavette con sim ricaricabili di Novembre 2020 e quali vantaggi e quali costi propongono questi piani per nuovi clienti

La pandemia ha costretto e sta costringendo molti a cambiare le proprie abitudini. Chi trascorreva gran parte della propria giornata studiando in Università o lavorando in co-working e uffici si è trovato a dover riadattare la propria casa. Non sempre è stato possibile o utile attivare un contratto internet casa, una soluzione temporanea che garantisce delle prestazioni elevate e che non implica complessi processi di installazione delle linee.

Per poter attivare le reti domestiche con le offerte internet mobile non è necessario avere una rete telefonica in casa e e si possono scegliere dei tipi di promozioni ricaricabili. Nessun canone mensile fisso dunque, queste tariffe forniscono all’utente una sim con del traffico dati prepagato. Sarà poi sufficiente inserire la sim nel dispositivo di connessione già in vostro possesso o che comprate dal provider.

Trovare le tariffe più convenienti

Il comparatore di SOStariffe.it permette ai clienti interessati a queste promozioni di distinguere tra i piani in abbonamento e quelli ricaricabili. I filtri dello strumento di ricerca permettono anche di suddividere le offerte per costo del pacchetto, durata della tariffa ed eventuali servizi extra.

Le proposte possono anche essere analizzate in base al numero di giorni di connessione che sappiamo essere utili. Se ad esempio si cerca una promozione che permetta di navigare senza limiti per una settimana o per 15 giorni e non si vuole ricorrere al servizio hotspot dei dati dello smartphone.

A Novembre 2020 le offerte internet mobile per ricaricabili sono:

1. Ho. Mobile

La soluzione proposta da Ho. Mobile è un piano solo dati da 12,99 euro, il canone è mensile e offre 100 Giga per navigare in 4G. La velocità massima garantita da questo gestore è di 30 Megabit/s in download e in upload, una prestazione che supera anche la banda garantita dalle migliori ADSL.

Per attivare questa offerta internet mobile è richiesto un contributo di 9 euro, a cui si aggiungono 0,99 euro per la sim. Si tratta di un piano mensile che si rinnova ogni 30 giorni, ma dato che non sono previsti costi di disattivazione o vincoli legati al recesso si può anche pensare di attivare questa offerta solo per pochi mesi.

Il vantaggio di questa promozione Ho. è che sarà possibile eventualmente utilizzare anche una parte del bundle dati in Europa. In particolare visto il costo del pacchetto e il traffico dati complessivo i Giga da usare in UE sono 6,1 GB. Con Ho. inoltre è possibile far ripartire l’offerta da zero in qualunque momento, quindi se nel mese si ha bisogno di una maggiore quantità di Giga si può rinnovare il piano. In questo caso dal mese successivo la data di riattivazione della tariffa corrisponderà al rinnovo effettuato e non a quello originario.

Per chi non possiede un modem compatibile con la connessione con le sim solo dati, il gestore ha previsto la possibilità di comprare un router scontato su Amazon. I device abbinati a questa offerta sono:

Router Basic: Huawei B311-221 – single band – 10 euro di buono

Router Advanced: Huawei B535-232 – dual band – 15 euro di sconto

2. Internet Giga di TIM

Con TIM si può scegliere tra la promozione da 100 o 200 Giga. La prima offerta è Internet 100 Giga e ha un costo di 49,99 euro per 6 mesi di utilizzo, si può poi rinnovare il pacchetto alle stesse condizioni. Non è previsto il pagamento di un contributo di attivazione e si potrà disattivare la promozione al termine del periodo di utilizzo. Se non si provvederà a recedere è previsto il tacito rinnovo.

L’offerta è disponibile per i clienti con ricaricabili e il rinnovo deve avvenire entro massimo 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza. Il rinnovo sarà confermato con un sms e bene attendere il messaggio prima di riprendere la navigazione. Se per qualche motivo non dovesse essere rinnovato il piano sarà applicato il piano base Flat Day, questa tariffa garantisce l’uso di 500 Mega a 4 euro al giorno.

La velocità di navigazione dipenderà dalla rete TIM che copre il vostro comune, la linea 4G è la più comune. Se siete raggiunti da questa rete potrete navigare fino a 150 Mega in download e a 75 Mega in upload.

In clienti TIM in situazioni di emergenza potranno sfruttare anche l’opzione Sempre Connesso, richiedendo l’attivazione di questa funzione si potrà chiamare, navigare e inviare sms senza limiti in Italia e in UE pagando 0,90 euro al giorno. Il pacchetto può essere attivato solo in caso di esaurimento del credito e al massimo per 48 ore.

3. Internet 200 Giga

Internet 200 Giga è la seconda offerta mobile solo dati per ricaricabili del gestore. Non sono previste delle soglie mensili di consumo, questo significa che il bundle potrà essere utilizzato secondo le proprie necessità. Potenzialmente un cliente potrà anche esaurire il traffico incluso nel piano anche in pochi mesi. I Giga non consumati allo scadere dei 360 giorni previsti non potranno essere poi recuperati.

La promozione di TIM ha un canone di 99,99 euro l’anno. Con l’attuale offerta è previsto uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un modem:

router Wi-Fi 4G LTE – fino a 10 dispositivi – costo scontato di 29,90 euro

TIM HUB 4G 2020 – 32 dispositivi – prezzo per i clienti TIM 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – fino a 15 dispositivi – 49,90 euro

Plug 4G – 49,90 euro

Per poter completare la procedura di acquisto di questi dispositivi si potrà scegliere uno dei metodi di pagamento:

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo

rateizzazione senza interessi su bolletta TIM Casa

addebito su conto corrente

Per chi ha necessità di bundle dati maggiori sono disponibili anche le offerte con 100 o 200 Giga per 3 mesi. Questi pacchetti hanno rispettivamente un costo di 13,99 euro e 19,90 euro. Il primo rinnovo della promozione avverrà dopo 3 mesi, al termine di questo periodo l’offerta si riattiverà ogni mese e il traffico dati sarà dimezzato (quindi rispettivamente di 50 Giga e 100 Giga.

Se si terminano prima del termine i Giga della promozione si potrà ricorrere ad 1 Giga extra. Gli utenti potranno quindi continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 Mega (fino a massimo 1 Giga).

4. Internet Pack di WindTre

Con WindTre sono disponibili i pacchetti Internet Pack con il Web Pocket per navigare in 4G o in 4G+. Il piano include 200 Giga per navigare in 2 mesi, ogni mese si avrà a disposizione 100 Giga. Il costo della componente internet è di 30 euro.

Il pacchetto avrà costi differenti in base al device di collegamento che si deciderà di acquistare:

Internet Pack +Web Pocket 4G Alcatel – 69,90 euro per 2 mesi – 10 dispositivi in contemporanea

Internet Pack + Web Pocket 4G + Alcatel – 99,90 euro per 2 mesi -15 device

Internet Pack + Web Pocket 4G +ZTE -109,90 euro per 2 mesi – 20 dispositivi

Al termine dei due mesi promozionali l’offerta si rinnoverà mensilmente e il costo del traffico dati sarà di 14,99 euro al mese per 100 Giga.

5. Giga Speed Plus 20

Anche Vodafone ha studiato i suoi piani internet mobile, i pacchetti Giga Speed Plus 20 e 50 sono quelli riservati ai clienti con ricaricabili. Con questo operatore è previsto un costo di attivazione di 10 euro, il contributo sarà pagato con l’addebito del primo mese. I clienti che hanno una sim Vodafone già attiva potranno attivare la promozione solo dati pagando 19 euro.

La tariffa Giga Speed Plus 20 ha un costo mensile di 9,99 euro e non impone vincoli contrattuali ai clienti. Questa offerta permette di navigare a 225 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload.

Con l’attivazione di questo piano è anche possibile acquistare un modem Mobile Wi- Fi, il costo del dispositivo proposto da Vodaofone è di 64 euro. Il router è un device che non richiede il collegamento alla rete telefonica, sarà sufficiente inserire la sim dati fornita dal gestore e accendere il dispositivo. Non sarà necessario né installazione né un intervento tecnico.

Gli utenti che attivano l’offerta scegliendo la formula in abbonamento potranno dilazionare il pagamento del dispositivo.

6. Giga Speed Plus 50

L’offerta che garantisce la fornitura di 50 Giga al mese ha un costo di 13,99 euro. Per i clienti ricaricabili non è previsto nessun vincolo, sarà quindi possibile disattivare la promozione quando non se ne avrà più bisogno.

Le offerte solo dati possono essere utilizzate sui dispositivi mobili, su pc o tablet e per le chiavette da collegare direttamente al pc. Sono anche disponibili dei modem appositamente creati per funzionare con la sola sim , si auto configurano quando viene inserita la card di Vodafone e permettono di connettere fino a 10/15 dispositivi.

La connessione con questi router consente di navigare a velocità maggiori rispetto alle vecchie chiavette. Il router portatile abbinato all’offerta da Vodafone è una saponetta che funziona anche con la batteria ricaricabile, mentre in casa si può collegare alla presa elettrica.

