Chiavetta Internet ricaricabile: le migliori offerte per saponetta di agosto 2020

Che sia per lo smart working o per esigenze personali, una chiavetta Internet ricaricabile è un ottimo strumento per navigare quando ci si trova lontani dal proprio ufficio o da casa e si ha bisogno di una connessione superiore rispetto a quella del proprio smartphone. Ecco quali sono le migliori proposte per connettersi da chiavetta commercializzate dai principali operatori di telefonia mobile in Italia.

La chiavetta Internet ricaricabile è da sempre uno strumento alternativo a una connessione Internet casa per collegarsi alla rete e avere a propria disposizione una buona connessione a prescindere dal luogo in cui ci si trovi.

Lo sanno bene, per esempio, i professionisti che lavorano da remoto o chi si è ritrovato a lavorare in smart working a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma la chiavetta (chiamata anche saponetta) è anche utilizzata spesso dagli studenti universitari che vanno a vivere in una casa diversa dalla loro e non dispongono di una connessione Internet casa.

Quali sono le migliori offerte per navigare con una chiavetta Internet ricaricabile? Ecco quelle proposte dagli operatori Vodafone, TIM e WINDTRE, con il dettaglio dei costi e delle caratteristiche che le contraddistinguono. Come si potrà notare, i tre operatori propongono un ampio ventaglio di soluzioni tra le quali sarà sicuramente possibile trovare quella che si adatta meglio alle proprie necessità

Chiavetta Internet ricaricabile: la proposta di Vodafone

Vodafone ha ideato una tipologia di tariffa con la quale è possibile navigare proprio tramite chiavetta oppure tramite tablet che permette l’inserimento di una SIM: si tratta di Giga Speed, che presenta costi che vanno da un minimo di 9,99 euro al mese a un massimo di 19,99 euro al mese. Vediamo di seguito il dettaglio delle varie promozioni.

La proposta al prezzo più basso si chiama Giga Speed 50, con la quale si potrà disporre di 20 Giga di traffico al costo di 9,99 euro al mese, per navigare a una velocità di download che può raggiungere i 10.000 Mega. Per conoscere tutti i dettagli di Giga Speed 50, clicca sul box che trovi qui sotto.

Al costo di 11,99 euro al mese troviamo invece la promozione Giga Speed Plus 50, con la quale si potrà disporre di 50 Giga di traffico per navigare a una velocità di download che può raggiungere i 10.000 Mega. Per conoscere tutti i dettagli di Giga Speed Plus 50, clicca sul box che trovi qui sotto.

È poi disponibile l’offerta per chiavetta Internet ricaricabile chiamata Giga Speed 50, con la quale al costo di 13,99 euro al mese si potrà disporre di 50 Giga di traffico per navigare a una velocità di download che può raggiungere i 10.000 Mega. Per conoscere tutti i dettagli di Giga Speed 50, clicca sul box che trovi qui sotto.

L’ultima proposta di Vodafone per navigare a una velocità di download che può raggiungere i 10.000 Mega si chiama infine Giga Speed Plus 100, la quale include 100 Giga al costo mensile di 19,99 euro. Per conoscere tutti i dettagli di Giga Speed Plus 100, clicca sul box che trovi qui sotto.

Oltre al costo e al numero di Giga inclusi, la differenza tra Giga Speed 20 e Giga Speed 50 e Giga Speed Plus 50 e Giga Speed Plus 100 consiste nel fatto che le prime due siano offerte di tipo ricaricabile, mentre le altre due sono attivabili con un abbonamento.

Chiavetta Internet ricaricabile: la proposta di TIM

Tra le proposte di TIM troviamo Internet 100GB, un’offerta che può essere utilizzata per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile e che comprende 100 Giga al costo di 49,99 euro per 6 mesi. Al superamento dei Giga inclusi sarà possibile continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 Mega di traffico consumato.

La promozione è valida sia sul proprio smartphone, sia su chiavetta: in particolare TIM consiglia l’acquisto abbinato della promozione e un modem Wi-Fi di ultima generazione, che in questo caso prevede uno sconto pari a 50 euro.

In particolare, si tratta:

del modem Wi-Fi 4G LTE, che costerebbe 29,90 euro invece dei 79,90 previsti da listino;

del modem Wi-Fi 4G LTE, che costerebbe 49,90 euro invece dei 99,90 previsti da listino.

Entrambi i dispositivi consente il collegamento Wi-Fi fino a 10 dispositivi. Tra le proposte di TIM per navigare da chiavetta ci sono poi anche:

Supergiga 40 , che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 40 Giga di traffico Internet;

, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 40 Giga di traffico Internet; Supergiga 100 , che ha un costo di 13,99 euro al mese e include 100 Giga di traffico Internet;

, che ha un costo di 13,99 euro al mese e include 100 Giga di traffico Internet; Internet 200 GB, che ha un costo di 99,99 euro in un anno e comprende 200 Giga di traffico Internet. Tutte le offerte citate prevedono uno sconto di 50 per l’acquisto di un modem 4G TIM.

Chiavetta Internet ricaricabile: la proposta di WINDTRE

Le offerte per navigare con saponetta ad agosto 2020 proposte da WINDTRE sono molto variegate, in modo tale da adattarsi al meglio alle esigenze più disparate, sia in termini di connessione sia (soprattutto) in termini di prezzo.

Tra le migliori troviamo l’offerta Cube Large, che comprende 100 Giga alla massima velocità e il modem WebCube 4G+ incluso, al costo di 12,99 euro al mese, che può essere attivato soltanto in modalità easy pay.

In alternativa, è possibile scegliere di attivare solo la SIM al costo di 12,99 euro al mese, con l’offerta Cube Large Limited Edition, disponibile fino al 20 settembre 2020 e che non prevede il vincolo del pagamento in modalità easy pay.

Nella versione solo SIM è disponibile anche la promozione Cube Medium solo SIM che ha un costo di 8,99 euro al mese e include 60 Giga: in questo caso si potrà attivare l’offerta solo con modalità easy pay, quindi pagando con carta di credito, conto corrente o carta conto.

Nei Comuni già coperti dalla rete 5G è presente poi l’offerta Cube XL Unlimited, nella quale sono inclusi Giga illimitati al costo di 14,99 euro al mese e il modem Wi-Fi di ultima generazione, attraverso il quale è possibile connettere fino a 20 dispositivi nello stesso momento.

Infine, WINDTRE propone ai suoi clienti la soluzione Cube Summer Pack, con la quale si avranno a disposizione ben 200 Giga per due mesi e uno Smart Wi-Fi al costo di 69,90 euro. In particolare, sarà possibile scegliere tra:

Cube Summer+ WebPocket. 4G Alcatel che include 200 Giga, permette di connettere fino a 10 dispositivi e ha un costo di 69,90 euro ;

; Cube Summer+ WebPocket. 4G+ Alcatel che include 200 Giga, permette di connettere fino a 15 dispositivi e ha un costo di 99,90 euro ;

; Cube Summer+ WebPocket. 4G+ ZTE che include 200 Giga, permette di connettere fino a 20 dispositivi e ha un costo di 109,90 euro.

Nel prezzo totale delle promozioni in elenco sono inclusi i 200 Giga per 2 mesi, il costo di attivazione del servizio, il costo dello Smart Wi-Fi: nella pratica si avranno a disposizione 100 Giga al mese. Dopo 2 mesi dall’attivazione, la promozione si rinnoverà includendo 100 Giga al mese al costo di 14,99 euro.

Perché scegliere una chiavetta Internet ricaricabile

Nei casi in cui per esigenze diverse non si potesse disporre di una connessione Internet casa, la scelta di una saponetta per collegarsi a Internet potrebbe esser la soluzione ideale. In primo luogo perché garantisce ottime performance relative alla stabilità e alla velocità di connessione.

In secondo luogo perché è possibile accedere a una connessione Internet a partire da prezzi inferiori ai 10 euro. Le chiavette, infine, sono molto pratiche da utilizzare e comode da trasportare: risultano quindi perfette in tutti quei casi in cui ci si sposta costantemente da un luogo all’altro e si ha necessità di essere connessi con una certa costanza.

